2019-03-25T19:37:16+03:00
Общество

«Когда чиновничьи уловки перестанут преобладать над здравым смыслом?»

Жители поселка Нивенское под Калининградом написали открытое письмо в поддержку врача, которую обвиняют в мошенничестве
Надежда Ржевская
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Марина Черемисина переехала к нам с детьми из Омска в 2013 году.Марина Черемисина переехала к нам с детьми из Омска в 2013 году.
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Жители поселка Нивенское Багратионовского района вступились за врача-терапевта Марину Черемисину, которую обвиняют в мошенничестве, и написали коллективное письмо в адрес «Комсомолки» и министерства здравоохранения Калининградской области. Вот, что думают о «деле врача на миллион» пациенты…

"Ни для кого не секрет, что самое ценное в жизни – это здоровье, что наиболее сложные моменты в жизни каждого человека начинаются вместе с проблемами здоровья. Куда обратиться за профессиональной и эффективной помощью? Где найти того специалиста, который в кратчайшие сроки поставит диагноз или даст верное направление, успокоит или наоборот, нацелит, на что нужно обратить внимание? Многие из этих вопросов перестали возникать у жителей нашего поселения с появлением в Нивенской участковой больнице врача-терапевта Марины Николаевны Черемисиной. Корректно, профессионально, внимательно, строго и заботливо к каждому пациенту относится Марина Николаевна, независимо от статуса и финансового состояния пациента.

Не для этого ли создана и работает программа «Земский доктор»?

Есть специалисты, которые заслуживают благодарности, и Марина Николаевна полноправно к таковым относится. Врач и человек с большой буквы, профессионал своего дела, которого мы долго ждали, которая заслуживает достойного отношения к себе не только со стороны благодарных пациентов, но и руководителей здравоохранения нашей области. Ее опыт работы, любовь к своему делу, высокий профессионализм должен быть примером и внедряться в практику работы других учреждений. За таких специалистов можно заплатить и гораздо больше миллиона!

Когда же форма документов и прочие чиновничьи уловки перестанут преобладать над здравым человеческим смыслом? Как можно жить и работать человеку под таким моральным давлением?

Просим оградить врача-терапевта Марину Николаевну Черемисину от нападок, сохранить лучшие кадры Нивенской участковой больницы, позволить выполнять человеку свой профессиональный и гражданский долг!

Н.Переверзев, Архипова Е., Сысоев В. и другие. Всего 35 подписей.

Пациенты Нивенской участковой больницы Багратионовского района".

Напомним, слушание дела доктора Черемисиной в районном суде Багратионовска продолжается уже пятый месяц. Врач приехала работать в Калининградскую область по программе «Земский доктор» из Омска. Ее обвиняют в мошенничестве, точнее - «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина вину полностью отрицает.

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В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки» (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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