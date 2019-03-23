Ушли на войну четыре брата - ни один не вернулся

Мы продолжаем рассказывать о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссию. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, «Комсомолка» открывает новые имена фронтовиков.

Нашли табличку на границе

25 января этого года пришли новости из Польши: директор ландшафтного парка «Пуща Роминска» Яромир Краевский сообщил на своей персональной странице в фейсбуке, что на подконтрольной ему территории была обнаружена металлическая табличка с могилы советского солдата, а вместе с ней металлическая пятиконечная звезда. На табличке была выбита надпись: «К-ц Острижный Яков Олексеевич в бою за соц. Родину, верный воинской присяге, проявив геройство, погиб 16 ноября 1944 г.»

- Роминтская пуща скрывает много секретов, загадок, драматических историй, - сообщил Краевский, - В лесу под Голдапом нашли эту пластину. Сделана из расклепанного снаряда. Наверное, соратники поспешно приколотили ее в лесу.

В тот же день, благодаря опубликованным на сайте «Память народа» архивам Минобороны, удалось выяснить, что погибшим бойцом был красноармеец Яков Алексеевич Острижный, служивший во 2-й батарее 1339-го зенитного артиллерийского полка 20-й зенитной артиллерийской Неманской дивизии и родившийся в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области в 1910 году. Согласно именному списку безвозвратных потерь, убит рядовой был осколком снаряда противника в 1700 метрах восточнее железнодорожной станции Бутткунен, что недалеко от Голдапа. Там же был и похоронен.

Пообещал скоро вернуться

После публикации о находке прошло два месяца. И вот, в среду 20 марта под сообщением Яромира Краевского появился комментарий жительницы Ростовской области Виктории Дедушевой, сообщившей, что она - правнучка Якова Острижного. Девушка поделилась семейным преданием об уходе ее родственника на фронт.

- Когда прадеда призвали, он попрощался с моим дедушкой Колей, которому тогда было всего три годика. Мальчик сидел на подоконнике, а его отец подошел и сказал: «Сынок, я ухожу, но мы скоро увидимся». Только потом ему сказали, что папка ушел на войну, - рассказала она.

Звезда и самодельная памятная табличка были найдены под Голдапом.

«Комсомолке» Виктория также объяснила, откуда она узнала о находке в Роминтской пуще. Оказалось, что ее дядя, Юрий Острижный, внук погибшего Якова Алексеевича, прочитал о поисках родственников зенитчика на форуме ростовских поисковиков. Сам же Юрий Николаевич, как выяснилось, давно занимался сбором информации о своих воевавших предках. Результатами своего исследования он поделился и с нами.

- Родителями моего деда были Алексей Мартынович и Устинья Анисимовна Острижные, - говорит внук артиллериста. – Кроме Якова, у них было еще трое сыновей: Иван (1919 года рождения), Петр (1922 года рождения) и Николай (1923 года рождения). Все братья в 1941 году ушли на фронт, с которого ни один из них живым не вернулся. Осталась только сестренка их, Александра. Она до сих пор жива-здорова и проживает в Сальске.

До войны, как рассказывает Юрий Николаевич, Яков Острижный успел отслужить в армии, после чего работал трактористом в местном колхозе. А в июне 1941 года его призвали на фронт первым из четырех братьев – он стал стрелком в 591-м стрелковом полку 176-й стрелковой дивизии. Яков тут же попал в самое пекло – оборонительные бои его полк вел в Бельцах, а также в районе Кишинева. В июле 1942 года 176-я стрелковая дивизия отступала в направлении Ворошиловграда (сегодня Луганск – Ред.), и некоторые ее подразделения попали в «котел». Тут 16 июля пропал без вести и Яков Острижный, о чем вскоре его родителям пришло извещение.

- Каким-то образом деду удалось выбраться из окружения, и он продолжил воевать до конца 1944 года, - продолжает Юрий Николаевич.

Зенитки отбивались и от самолетов, и от танков

В октябре 1944 года Яков Острижный стал участником кровопролитной Гумбиннен-Голдапской операции, в которой Красная Армия понесла серьезные потери (только убитыми войска 3-го Белорусского фронта за две недели боев потеряли 79 527 человек). В начале ноября город Голдап, который 20 октября был частично занят соединениями Красной армии, был отбит немцами. Тогда же 20-я зенитная артиллерийская Неманская дивизия, в рядах которой воевал Острижный, была переброшена в этот район из-под Пилькаллена (сегодня Добровольск – Ред.).

6 ноября разведка штаба 20-й дивизии доложила, что перед фронтом замечено до 400 самолетов противника. По ночам часть этих самолетов производила бомбометание в районе занявшего оборону 94-го стрелкового корпуса, который прикрывали зенитчики. Но вскоре задачей дивизии Острижного стала не только противовоздушная оборона, но еще и борьба с танками. 14 ноября штаб дивизии выпустил приказ, в котором говорилось о подготовке к отражению вероятных танковых атак, так как гитлеровцы готовили прорыв.

- Весь личный состав ознакомить с системой противотанковой обороны, - говорилось в приказе. – На всех орудиях иметь карточки противотанкового огня. Инженерное оборудование произвести с учетом круговой стрельбы на танкоопасных направлениях с учетом видимости 800-1000 метров.

Несмотря на то, что 16 ноября активных боевых действий на этом участке фронта не было, гитлеровцы не прекращали артналеты. В результате одного из этих обстрелов осколком разорвавшегося снаряда убило и Якова Острижного.

- Жена Якова и моя бабушка, Меланья Лукьяновна, рассказывала, что после войны боевые товарищи деда прислали посылку, - вспоминает Юрий Острижный. – Это был отрез ткани. Бабушка из этого материала пошила трем своим дочкам платья.

Последний из четырех

Яков Алексеевич погиб последним из четырех братьев Острижных. Первая похоронка пришла на краснофлотца Петра, охранявшего гидросамолеты 20-й авиабазы Черноморского флота. Он пропал без вести 2 июля 1942 года в Севастополе. Второго сына семья потеряла 20 февраля 1943 года – пулеметчик Иван умер от тяжелого ранения в плечо в госпитале под Сталинградом. Самый младший из братьев, минометчик штрафного батальона Николай, погиб в родной Ростовской области 30 августа 1943 года.

Юрий Острижный рассказал, как Николай оказался в штрафном батальоне.

- Он попал в тот же «котел», что и Яков, - говорит Юрий Николаевич. – Оттуда он пришел пешком домой, но в этот момент его родное село Новый Егорлык было уже под немецкой оккупацией. Скрывался от гитлеровцев он на чердаке дома Меланьи Лукьяновны – жены своего брата. Если бы немцы его обнаружили, могли бы расстрелять всю семью. Так он полгода прожил, а в январе 1943 года село освободили. В итоге, Николая забрали в штрафной батальон.

К слову, история с табличкой, найденной под Голдапом, еще не закончилась. Сейчас в семье Острижных думают, кого из родственников делегировать в поездку на место гибели зенитчика Якова Алексеевича. «Комсомолка» обязательно напишет об этом.