Как купить путевку ребенку в лето в Калининграде

Способ первый. Оформить заявку в интернете

www.eduklgd.ru – это адрес сайта комитета по образованию мэрии Калининграда, где можно офрормит заявку на приобретение путевки только в 7 загородных центрах, за которые несет ответственность администрация Калининграда.

Речь идет о таких центрах: центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени Гайдара (Светлогорск), спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени Терешковой (Светлогорск, поселок Майский), центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» (Светлогорск), центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп» (Багратионовский р-н, поселок Ветрово), центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Чайка» (Ладушкин), центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» (Светлый, поселок Волочаевское; Зеленоградский район, пос. Круглово) и центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (Светлогорск).

ВАЖНО! По данным министерства образования Калининградской области, в прошлом году летним организованным отдыхом детей на территории региона занималось 16 центров (в том числе и частные).

Способ второй. Решить вопрос с центром напрямую

У каждого центра, конечно же. есть свой сайт, где также подробно описан механизм продажи путевок. Например, заходим на сайт областного центра отдыха детей и молодежи «Жемчужина», что в поселке Ягодное Нестеровского района, у озера Виштынец и читаем такой план действий из простых пяти пунктов.

Для приобретения путевки необходимо:

1. Ознакомится с тематикой и возрастными особенностями смены (темы, даты проведения, стоимость, возрастной ценз приводятся ниже в сетке смен).

2. Поговорить с ребенком, выбрать интересующую его тему (если тема, изначально, не интересна ребёнку, не мучайте, пожалуйста, его и нас, найдите другой лагерь).

3. Позвонить по телефону, указанному на сайте, уточнить наличие путевок.

4. Оплатить полную стоимость путевки по безналичному расчету (банковские реквизиты находятся в разделе документы).

5. В день начала смены, с 10-00 до 13-00 привезти ребёнка в лагерь с документами (копию паспорта или свидетельства о рождении, копию мед. полиса, мед. справку установленного образца, документ об оплате).

Такую же схему предлагает и центр «Алые Паруса», что в поселке Лесное на Куршской косе, в Центре развития одаренных детей, что в Ушаково Гурьевского района.

ВАЖНО! Не все центры после бронирования путевки просят оплатить ее в течении 5 дней. Например, в центр развития одаренных детей после брони дается 10 дней на то, чтобы оплатить хотя бы 40% стоимости путевки.

Способ третий. Если нет Интернета

В Калининграде организована продажа путевок в центрах дополнительного образования детей. Например, во дворце творчества детей и молодежи, в детско-юношеских центрах: « Комсомольской», «На молодежной», «Московский», во дворец творчества детей и молодежи «Янтарь» и др. Также можно отправиться в администрацию центров.

ВАЖНО!

1. Какие нужно готовить документы?

— копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

— копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;

— паспорт одного из родителей для заключения договора;

— заполненная анкета для родителей ( при покупке путевки);

— в день заезда в центр спросят медицинскую справку формы 079-У с отметкой об отсутствии педикулеза (в день заезда в центр), а также - справку об отсутствии контакта с инфекционными больными ( выдается за 3 дня до отъезда в лагерь в поликлинике).

2. Кому положены льготы и бесплатные путевки?

По закону, в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи, в качестве мер социальной поддержки цена путевки будет снижена. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно.

— С 4 апреля в Калининграде начнется прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) для расчета среднедушевого дохода семьи и определения размера оплаты части стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры за счет средств бюджета.

— Для жителей Калининграда! Консультации по вопросам льгот на путевки можно получить в отделе семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации Калининграда (проспект Победы, 42, телефоны: 92-37-70, 92-37-47.

— Жителям других муниципалитетов по вопросам льготного приобретения путевок следует обратиться в муниципальные социальные службы.

Сколько готовить денег?

В среднем, одна смена (21 день) стоит 21 тысячу рублей.

Налетай!

За две недели продаж путевок в лето выкуплена пятая часть

Заместитель председателя комитета по образованию мэрии Калининграда Наталья Ивкова рассказала «Комсомолке», как идет продажа путевок в загородные центры

— В этом году, как и в предыдущие сезоны, организацией летнего отдыха занимаются 7 загородных центров, учредителями которых является мэрия Калининграда, - рассказала Наталья Ивкова. – Как и в прошлом году, планируется реализация свыше 5 тысяч путевок. По данным на 25 марта, родителями подано 4 268 заявок, но выкуплено пока порядка тысячи путевок.

— Продажа путевок через сайт комитета по образованию организована с 2016 года, - пояснила Наталья Ивкова. – Мы систему стараемся совершенствовать с учетом вопросов, которые поступают от родителей в адрес технических служб. По тому, как идет оформление заявок в этом году, можно сказать, что система работает, количество обращений - минимально.

— Хочу обратиться к родителям, у кого нет возможности приобрести путевку через интернет, - напоминает заместитель председателя комитета. — Вы можете в будние дни, в рабочее время обратиться в центры дополнительного образования школьников Калининграда, и с помощью сотрудников этих центров также оформить заявку на приобретение путевки в загородный центр.

Что потребуется для того, чтобы оформить заявку?

Памятка для родителей по электронной подаче заявлений на приобретение путевок в загородные учреждения на сайте www.eduklgd.ru

Шаг 1. Для подачи заявления необходимо выбрать желаемый детский оздоровительный центр и заполнить форму электронного заявления. Электронные версии документов не требуются!

Шаг 2. После того, как заявка заполнена и отправлена заявителю на почту придет уведомление.

Шаг 3. Через 3 дня администрация центра направляет получателю путевки на электронный адрес:

— установленный бланк квитанции, который в течение 5-ти рабочих дней необходимо оплатить. Для претендующих на льготы срок оплаты - 30 дней. Стоимость льготной путевки будет рассчитана после подтверждения льготы;

— сообщение о зачислении в резерв (при отсутствии путевки).

Шаг 4. После зачисления оплаты заявителю будет направлено письмо с приглашением получить путевку в удобное для него время (по согласованию с администрацией центра).

Путевки купили, а ребенок – против?

Итак, уже две недели в Калининграде идет продажа путевок в загородные оздоровительные и спортивные центры. Родители путевку купили, а вот с ребенком, наверное, разговор отложили. А зря!

— Если в семье принято решение, что во время летних каникул ребенок будет отдыхать в загородном центре, а он категорически отказывается даже обсуждать эту идею, поговорить с ним все же придется! И без приказного тона, без ультиматумов, мол, мы работаем – а ты, милый человек, едешь за город, и точка.

— Обсуждайте предстоящее лето всей семьей. Нужно сказать, например, так: пока ты в центре, мы с мамой работаем. Ты возвращаешься, и мы все вместе едем к морю, потом к родным в Москву.

— Не нужно отправлять ребенка в загородный центр на перевоспитание и приговаривать, мол, вот там из тебя сделают человека! Такая установка работает очень плохо – и против ребенка, и против родителей. Обязательно расскажите, что навещать вы его будете, что родителям это разрешается.

— Перед отправкой в лагерь скажите ребенку: если у тебя будут проблемы с воспитателями или ребятами в отряде, обязательно расскажи, потому что решение есть всегда!

— Еще есть время! Научите ребенка мыть голову, регулярно менять белье, постирать нижнее белье, сортировать белье, девочек – хорошо расчесывать волосы, собирать их хотя бы в хвостик.

— Настраивайте и себя, и ребенка: в загородный центр ребенок едет в первую очередь отдыхать, развлекаться и общаться. Как говорят вожатые, психологи, педагоги, загородный центр – это и для родителей хорошая проверка. А вы, мамы и папы, отпускать готовы?

ВАЖНО!

В каких сменах и каких оздоровительных центрах еще есть места?

По данным комитета по образованию мэрии Калининграда на 25 марта 2019 года (данные обновляются каждую неделю)