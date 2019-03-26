«Средняя зарплата на комбинате - 58 тысяч рублей. И продолжает расти»

- Григорий Николаевич, на прошлой неделе на янтарном комбинате стартовал новый добычной сезон. Каких результатов вы от него ждете?

- Прошлый год был для нашего предприятия крайне успешным. Производственный план комбинат выполнил в полном объеме по всем ключевым показателям - от добычи янтаря до результатов работы отдела туризма. Мы гордимся нашими достижениями и рекордами. Это и 500 тонн доведенного янтаря, и 17 ценных янтарных самородков. Стоит также отметить выросшие темпы вскрышных работ, сведенные до минимума простои, обновленную технику и многое-многое другое. Рекордное количество туристов, а именно 70 тысяч человек посетили янтарную палату и смотровую площадку Приморского карьера. Значительно возросли и наши налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

В новый сезон Калининградский янтарный комбинат, его руководство, работники, профсоюзная организация вошли в рабочем порядке - уверенно и оптимистично. Я уверен, что добычной сезон 2019 года станет годом покорения новых вершин. В наших планах перевыполнить показатель по добыче - 450 тонн янтаря, увеличить продажи, выйти на новые рынки сбыта. Вместе мы сможем сделать наш комбинат еще более эффективным и современным, полностью отвечающим требованиям государственной корпорации Ростех, под управлением которой мы работаем.

- Какова роль профсоюзного комитета в этих достижениях?

- Наша работа - это прежде всего общение с людьми. Большинство работников охвачены профсоюзным членством. К счастью, в коллективе сложилась доброжелательная обстановка, взаимопонимание и взаимоуважение как между коллегами, так и со стороны руководства. Такими условиями социального пакета не может похвастаться ни одно предприятие в отрасли. Мы являемся российской организацией с высокой социальной ответственностью, что подтверждено Федерацией независимых профсоюзов России.

В профсоюзной работе важно все: организация производственного процесса и оплата труда, материальные выплаты, здоровый образ жизни и совместный отдых. Но если расставлять приоритеты, особое внимание мы уделяем охране труда и дисциплине, предупреждению правонарушений и, конечно, соблюдению социальных гарантий. Еженедельно встречаемся со всеми подразделениями. Первостепенная задача профсоюза - объединить людей, дойти до каждого, понять, заинтересовать и создать комфортные условия для работы.

В поселке Янтарном еще помнят забастовки рабочих в 2005 году с целью повышения заработной платы. Сегодня комбинат - предпочтительный работодатель в Калининградской области. У нас высокая зарплата и ни одного случая задержки выплат за много лет.

Председатель профсоюзного комитета предприятия Григорий МисюринФото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

- Высокая зарплата - это сколько в рублях?

- Машинист шагающего экскаватора, к примеру, получает больше 100 тысяч рублей. В прошлом году средняя заработная плата на комбинате составляла 58 тысяч, и этот показатель уже вырос. В рамках коллективного договора проводится ежеквартальная индексация заработной платы всех работников. Помимо этого, выплачиваются дополнительные вознаграждения за нерабочие праздничные дни по тарифной ставке, адресная материальная помощь, единовременные выплаты к юбилеям.

- Действительно, это почти в два раза выше среднего дохода в области. Расскажите подробнее о других социальных гарантиях работников.

- На комбинате в полной мере соблюдается трудовое законодательство, коллективным договором предусмотрен достойный социальный пакет гарантий, компенсаций и льгот. Это и добровольное медицинское страхование, и санаторно-курортное лечение, и проведение обязательных медосмотров. Кроме того, предприятие оплачивает проезд общественным транспортом на комбинат и обратно, обеспечивает горячее питание и выдачу молока или других равноценных продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Специалистам также компенсируется аренда жилья.

Ежегодно каждый сотрудник выбирает дополнительные компоненты социального пакета - негосударственное пенсионное обеспечение, расширенные виды личного страхования, жилищная программа и другие. Наши работники обеспечены необходимой сезонной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Красивые форменные костюмы выдаются сотрудницам столовой и экскурсоводам туристических объектов. Впервые за историю комбината горнякам пошита шахтерская парадная форма с соблюдением геральдики.

Очень важно, что социальные гарантии действуют не только для сотрудников, но и для их детей, и для наших ветеранов.

- Какие еще методы мотивации применяются?

- В прошлом году за трудовые успехи и высокие показатели в производстве 63 работника комбината были отмечены государственными и региональными, ведомственными и отраслевыми наградами. Портреты передовиков производства размещены на Аллее почета предприятия и в течение года они получают дополнительную 10%-ную премию. Различные виды обучения прошли порядка 200 человек. Без отрыва от производства работники повышают квалификацию, получают новые профильные для предприятия профессии и обязательные для работы допуски. Мы возродили замечательную традицию и провели конкурс профессионального мастерства рабочих на звание «Лучший по профессии». Победители получили заслуженные дипломы, единовременные премии и надбавки к заработной плате.

Для развития у работников сопричастности к деятельности родного предприятия, единства ценностей и моральных принципов коллектив, включая генерального директора, принял присягу на верность янтарному комбинату. В начале рабочей недели стало традицией проведение общего построения всех подразделений для подведения итогов, постановки задач и требования неукоснительного соблюдения правил промышленной безопасности. Завершается мероприятие гимном Российской Федерации. Именно активный обмен информацией всех подразделений помогает коллективу жить единой жизнью.

.Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

- В центре внимания профсоюза - охрана труда?

- Мы вовлекаем всех работников в процесс повышения уровня безопасности. На каждой встрече с коллективом призываем относиться к работе ответственно, соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности. Важно отметить, что прошлый год мы отработали без травм и аварий. Обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 34 специалиста. Все подразделения обеспечены нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и учебными материалами по защите экологии, охране труда и промышленной безопасности, в помещениях расклеены предупредительные плакаты.

- Отдыхать-то успеваете?

- Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать, так что культурно-массовой работой мы тоже можем похвастаться. Давно уже стали традицией совместные мероприятия, посвященные профессиональным датам и различным праздникам. Например, к Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню шахтера мы своими силами организовываем концерты. Традицией стали поездки коллектива в Москву и Санкт-Петербург, посещение театральных мероприятий, филармонии, православных святынь. В прошлом году работники с детьми посетили замок Мальборк в Польше. Спортивная жизнь на комбинате тоже очень разнообразная. Мы дружно и активно болеем за «Балтику» на стадионе «Калининград». Спортсмены предприятия занимают призовые места на региональном уровне, участвуют в спартакиадах Ростеха.

Всегда оказываем посильную помощь нашим ветеранам. Поздравляем их с Днем пожилого человека, Днем Победы, посещаем на дому и готовим памятные подарки к юбилеям. На данный момент формируем экспозицию трудовой славы в выставочном зале. Ни один человек не остается без внимания и участия профсоюза комбината!

- Григорий Николаевич, позвольте ложку дегтя. Прокомментируйте появившуюся в СМИ информацию о нарушениях прав рабочих на комбинате.

- Да, я видел эту публикацию. О нарушениях и незаконном увольнении заявляет наш бывший работник, уволенный за неоднократное неисполнение трудовых обязательств. О массовых увольнениях не может быть и речи - это единичный случай за последние несколько лет на комбинате. А пикеты, протесты и публикации - это всего лишь весеннее обострение у одного человека. К нам он не обращался и изначально вступил в альтернативный профсоюз, а не производственный.

Профсоюзный комитет уже много лет в рабочем порядке отстаивает интересы работников, обеспечивая исполнение коллективного договора. Сотрудники получают реальную помощь, а это главное в выстраивании конструктивных взаимоотношений. В то же время руководство комбината всегда поддерживает наши инициативы и предложения. Интересы профсоюза и социального партнерства у нас совпадают.

НАША СПРАВКА

Григорий Николаевич Мисюрин

Родился 31 марта 1967 года в поселке Янтарный Калининградской области. С 1993 года работает на Калининградском янтарном комбинате. В 2005 году был избран председателем профсоюзного комитета предприятия.