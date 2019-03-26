В Калининграде церковь и КПРФ выступили против семейки гномов Хомлинов

В Калининграде разгорается скандал из-за обращения архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Антону Алиханову с требованием остановить распространение неоязычества. К обращению присоединилась и депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева.

20 марта архиепископ написал губернатору письмо, в котором дал понять, что бронзовые скульптуры гномов Хомлинов, установленные «при поддержке министерства по культуре и туризму» на Медовом мосту и рядом с музеем Янтаря – это персонажи языческой славянской мифологии.

- В данном факте усматривается тенденция, - пишет Серафим, - к популяризации идеи неоязычества, которая, на наш взгляд, оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе, а также перечеркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства.

По мнению архиепископа, есть множество других персонажей, которыми можно привлекать туристов в Калининград и Калининградскую область «без отбрасывания народа к темным векам язычества и примитивного славянского национализма».

В понедельник к обращению присоединилась и депутат от КПРФ Екатерина Королева, которая заявила, что «влияние христианских праздников и обычаев на жизнь нельзя недооценивать», а также напомнила, что «идет Великий пост».

- Обычно показывают свою приверженность к христианству, соблюдая пост ограничивая себя в пище, - сообщила Королева на своей странице в фейсбуке. - А ограничивать нужно свои страсти. Надо стремиться к покаянию, преображению духовной жизни. Пост - это время усиленной работы над собой.

Королева также призвала правительство области «отменить неверно принятые решения и исправить недоразумения». Во вторник утром она прикрепила к своему сообщению депутатский запрос, в котором заявила, что «считает обеспокоенность архиепископа Серафима допустимой и правильной», а доводы регионального минкульта по установке фигурок домовых необоснованными.

- Выражаю надежду, что обращение в надзорные органы не потребуется, - заключила Королева.

Напомним, две фигурки домовых из запланированных семи появились в Калининграде осенью прошлого года. Авторы фигурок были скульптуры Наталья и Сергей Шевченко, а воплотил идею в жизнь скульптор Андрей Следков, ваявший фигуру Александра Невского на площади Василевского.