Калининградский «Локомотив» взял «серебро» Суперлиги в первый же сезон!

Этот воскресный матч точно войдет в историю женского волейбола. В заключительном туре регулярного чемпионата России 2018/2019 календарь свел калининградский «Локомотив» и московское «Динамо», которые перед игрой фактически делили первое место, имея одинаковое количество очков.

Первые же розыгрыши стартового сета показали, что обе команды, понимая значимость игры, все-таки нервничают. Быстрее удалось прийти в себя хозяйкам площадки, которые и повели в счете. Калининградки постепенно тоже взяли себя в руки, навязали борьбу, но все же уступили в партии - 25:21.

Второй сет остался уже за «Локомотивом» (25:22), а затем калининградки и вовсе вышли вперед - 2:1 по партиям. До победы в чемпионате оставалось сделать всего один шаг, но москвички тоже сдаваться не собирались и вырвали партию на зубах (25:22). Игра перетекла в пятый сет, где висящее в воздухе напряжение можно было пощупать рукой. К концовки партии соперницы подошли при счете 10:10! Увы, но в решающий момент сильнее оказались хозяйки площадки. Волейболистки «Динамо» выиграли партию 15:13, вместе с ней весь матч (3:2) и первое место в чемпионате страны.

«Локомотив» остался вторым. При том, что о создании калининградской команды было объявлено лишь в июне прошлого года, такой результат можно назвать фантастическим. Впрочем, шансы сотворить еще большую сенсацию у калининградок по-прежнему есть - теперь «Локо» продолжит битву в плей-офф. В 1/4 финала наши девушки встретятся с «Енисеем», занявшим в регулярке седьмое место. Первая игра серии пройдет в Калининграде 30 марта. Начало матча в 18:00. По правилам, в следующую стадию пройдет команда, одержавшая две победы над соперницами.