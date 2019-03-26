2019-03-26T15:06:18+03:00
Общество

Витать в облаках – с пользой для дела

«Облачные сервисы» позволили запустить в Зеленоградске виртуальную АТС – первую в Калининградской области
Борис ЕМЕЛЬЯНОВ.
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– Алло, помогите, у нас трубу прорвало!

– Оставайтесь на линии.

Оператор зеленоградской Единой дежурной-диспетчерской службы через свой компьютер вызывает нужную городскую службу, сообщает адрес, где случилась коммунальная беда.

– К вам уже выезжают, ожидайте…

Вот так, буднично и без перерезывания ленточек, 25 марта в Зеленоградске начала свою работу первая в регионе виртуальная АТС, номер которой: 8-800-200-36-75.

Позвонив по этому номеру, житель округа попадает на оператора ЕДДС, который решает проблему сам или переводит звонок в соответствующую службу. При этом его компьютер держит поступивший сигнал на контроле. И если через определенный срок из службы в ЕДДС не сообщат о том, как решен вопрос, оператор сам позвонит туда.

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Причем сам номер 8-800-200-36-75 занят никогда не бывает. Если оператор занят другим звонком, следующему позвонившему умная система приятным женским голосом (в роли диктора выступила сотрудница администрации) сообщит, сколько надо подождать. Также можно оставить голосовое сообщение. И вам перезвонят.

Таким образом, ситуация, в которой оказались зеленоградцы осенью 2017 года, больше не повторится. Напомним, тогда область трепали мощные шторма. А Зеленоградск и вовсе оказался на острие штормовых ударов. Многие пытались дозвониться в местную ЕДДС. А в ответ – короткие гудки. Единственная телефонная линия ЕДДС была перегружена…

Собственно, после этой истории в Зеленоградске и решили внедрить у себя виртуальную АТС от ПАО «Ростелеком». В основе этой новой для нас системы лежат так называемые «облачные сервисы». То есть здание для станции строить не нужно, все работает онлайн с помощью оборудования «Ростелекома».

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– Принцип действия нашей виртуальной АТС близок к работе федеральной системы-112, – сказал заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Павлов. – Отмечу, что Зеленоградск – первый муниципалитет в регионе, внедривший у себя такую технологию.

Как полагает глава Зеленоградской администрации Сергей Кошевой, «облачные сервисы» для приема обращений граждан повысят возможности по коммуникации с населением. Кроме того, новая АТС – это еще и уникальный инструмент для аналитики, чиновники смогут группировать жалобы и проблемы жителей, чтобы своевременно и качественно на них реагировать.

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Все звонки с любых телефонов на номер 8-800-200-36-75 бесплатны. А базой виртуальной АТС стала ЕДДС. К новой станции подключены все коммунальные, аварийные и ресурсоснабжающие предприятия и организации округа. В случае ЧП дежурный ЕДДС сможет запрашивать информацию о происшествии, не прибегая к звонку по городским линиям, которые будут перегружены. Программное обеспечение позволяет быстро переключать конфигурацию онлайн-станции на нужный профиль. Это дает возможность в повседневном режиме вести обработку всех звонков, а в чрезвычайных ситуациях – оперативно подключить дополнительных сотрудников, создавая таким образом полноценный колл-центр.

Кстати, в ближайшее время благодаря виртуальной АТС по-новому заработает и система «тревожного» оповещения. Уведомление получит каждый, кто будет находиться с мобильным телефоном на территории Зеленоградского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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