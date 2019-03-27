Как чувствует себя девочка, на которую упал шкаф в интернате ШИЛИ в Калининграде

Сегодня 14-летняя жительница Гусева Камила Разинькова проходит лечение в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера в Санкт-Петербурге. Рядом с Камилой ее мама – Гулназа Тихонова. Камила перенесла уже две операции на позвоночнике: первую, экстренную, еще в Калининградской детской областной больнице, вторую – в институте Турнера.

- Деньги на перелет в Санкт-Петербург нам собирали всем миром, - рассказала Гулназа Тихонова представителям благотворительного фонда «Берег надежды». - Помог папа Камилы, помогли родители учеников нашей школы. И сами дети тоже перечисляли деньги - вместо того, чтобы тратить на обеды, кидали нам на карту по 50 рублей. Камила даже готовит речь, которую хочет сказать перед ребятами из ШИЛИ на линейке 1-го сентября. Я ее поддерживаю. Говорю, что да, это обязательно произойдет, и она сможет прийти на линейку на своих ногах…

- Как чувствуешь себя, Камила? – этот вопрос долетает до девочки ежедневно по много раз. И не ради какого-то там любопытства. Много неравнодушных калининградцев переживают за девочку и желают ей скорейшего выздоровления!

По данным фонда, мама Камилы - мастер по маникюру, воспитывает девочку одна, сама недавно вышла из больницы, где провела продолжительное время. Гулназа вынуждена оставить работу, чтобы находиться рядом с дочкой.

Для борта МЧС не было показаний

Камила получила тяжелую травму 5 марта. На девочку в комнате интерната ШИЛИ упал шкаф. В результате – перелом позвоночника. И том, как дальше ей оказывали помощь калининградские медики, детально рассказали в региональном минздраве.

- Нейрохирурги Калининградской областной клинической и детской областной больниц провели пациентке необходимую экстренную операцию в ночь на 6 марта, - рассказали в ведомстве. - Затем в режиме видеоконференцсвязи прошел консилиум с экспертами института имени Турнера, на котором было принято решение о направлении ребенка в Санкт-Петербург для продолжения лечения.

9 марта, в связи с тем, что для осуществления транспортировки пациентки спецбортом МЧС не было медицинских показаний, предусматривающих необходимость осуществления мероприятий по обеспечению жизнедеятельности, например, таких, как искусственная вентиляция легких, авиакомпания «Аэрофлот» – «Россия» организовала специальное пространство для транспортировки девочки в Санкт-Петербург регулярным рейсом. В аэропорт «Храброво» ребенка на специальном щите для пациентов с травмой позвоночника доставил автомобиль скорой медицинской помощи. В полете его сопровождал анестезиолог-реаниматолог выездной реанимационной бригады медицинского учреждения. В помощь была выделена специальная бригада представителей службы компании-перевозчика. По словам врача, во время транспортировки самочувствие девочки было удовлетворительным.

По прибытии в институт имени Турнера девочке была проведена хирургическая операция. В настоящее время ребенок находится в отдельном боксе. По информации клиники, все манипуляции, связанные с оперативным вмешательством, восстановлением и реабилитацией пациентки в клинике, полностью осуществляются на бесплатной основе – за счет средств федерального бюджета.

- Помощь, оказываемая девочке в федеральном центре, полностью бесплатна. По окончании лечения пациентка будет направлена на бесплатную медицинскую реабилитацию в одну из клиник Санкт-Петербурга, - особенно подчеркнули в региональном минздраве.

Что говорят питерские врачи?

Эксперты в области нейрохирургии Санкт-Петербурга отметили высокий уровень организации оказания медицинской помощи калининградских коллег на всех этапах ведения пациентки.

- Наряду с мнением главного внештатного нейрохирурга минздрава России Владимира Крылова, такую же оценку действиям калининградских специалистов, в том числе экстренной операции, проведенной в Детской областной больнице, дал главный внештатный детский нейрохирург Северо-Запада, профессор, доктор медицинских наук Вильям Хачатрян.

- Тяжесть состояния и прогноз в данной ситуации определяются степенью повреждения ткани спинного мозга в момент травмы, - сказал профессор. – В таких тяжелых случаях при неадекватной и несвоевременной помощи последствия были бы не менее тяжелыми, но девочке выполнили экстренную операцию по месту жительства в течение нескольких часов после травмы и, тем самым, создали необходимые условия для второго этапа хирургического вмешательства. Такая преемственность между региональным и федеральным учреждениями позволила своевременно начать основное лечение.

Заместителя директора института имени Турнера Сергей Виссарионов сообщил, что сейчас у пациентки наблюдается динамика с положительным эффектом.

По данным фонда «Берег надежды», диагноз у Камилы - перелом позвоночника, стеноз позвоночного канала, ушиб спинного мозга тяжелой степени, нарушение функции тазовых органов.

Будут ли компенсированы расходы на перелет?

Как заверили в региональном минздраве, все вопросы, связанные с компенсацией транспортных расходов, были разъяснены маме ребенка руководством Детской областной больницы. Более того, детально прописанный алгоритм действий повторно оформлен и дополнительно направлен в адрес мамы Камилы Разиньковой. Согласно документу, Гулназе Тихоновой необходимо собрать документы, подтверждающие госпитализацию в Санкт-Петербург, приложить авиабилеты, написать заявление в минздрав Калининградской области, и фактические затраты будут компенсированы.

На что собирает средства фонд?

На днях калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» внес 50-процентную предоплату за пребывание Камилы Разиньковой и ее мамы в отдельном боксе Института им. Турнера в Санкт-Петербурге. По состоянию на утро 26 марта в помощь девочке на счета фонда поступило уже 138272 рубля. Оставшаяся сумма к сбору - 58288 рублей.

- Фонд собирает средства на 35-дневное пребывание Камилы и ее мамы в отдельном боксе Института им. Турнера в Санкт-Петербурге (1340 рублей за человека в сутки) и на обратную дорогу до Калининграда, - сообщили в фонде. - Предварительно Камиле может потребоваться «лежачий» билет - три места рядом в самолете, а также место для мамы.

В фонде также подчеркнули, что операция в институте имени Турнера, а также восстановительные процедуры для Камилы бесплатные.

Сборы на проживание и перелет в Калининград для Камилы Разиньковой – ЗДЕСЬ.