Организация «Право на жизнь» больше не занимается отловом собак

В Калининградской области начал работу «Центр для безнадзорных животных». В этот четверг, 28 марта, в приюте на улице Дзержинского (дом №205-а, корпус 1) состоится встреча волонтеров с директором новой организации, которая теперь будет заниматься проблемами бездомных животных в регионе.

До этого момента отловом кошек и собак занималась организация «Право на жизнь». По итогу тендера они получили контракт на январь-февраль, по которому должны были отловить 400 животных, стерилизовать их и содержать. В начале марта пришлось отработать еще два прямых контракта.

- С 1 марта мы передавали имущество и животных, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» представитель «Права на жизнь» Катерина Ублинская. - Сдаем отчетность и прекращаем свою деятельность на государственных контрактах. Честно говоря, выдохнули. Теперь будем заниматься социальными проектами, с которых и начинали. Для нас много работы, пока есть бездомные животные на улицах города.

За несколько лет работы «Право на жизнь» калининградцы привыкли к желтым биркам на ушах уличных собак. По этим же биркам в организации посчитали, что с первого дня работы провели 10 тысяч 80 операций по стерилизации бездомных животных. В ноябре прошлого года «Право на жизнь» выиграла президентский грант на 2,5 млн рублей на создание социального ветеринарного кабинета - для помощи бездомным животным и питомцам льготной категории граждан. Там можно будет сделать УЗИ, рентген, получить лечение.

- Мы уже работаем - делаем операции по остеосинтезу, удаление опухолей, - рассказала Катерина Ублинская. - Теперь сможем оказывать в частном порядке различный спектр услуг - за деньги. Продолжается стройка в приюте в Славянском. Сейчас у нас не 40-60 собак, как в начале, а более 220. Мы всегда рады волонтерам, недавно установили канализацию, следующий этап - отопительная система.

База для нового центра создана в Полесске на месте бывшего военного городка. Стерилизованных и вакцинированных собак будут выпускать обратно на улицы, в соответствии с Федеральным законом. Центр же будет обеспечивать необходимые медицинские манипуляции и временную передержку.

ВАЖНО!

Телефон «Право на жизнь» остался прежний — 401-401, диспетчер работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Телефон нового Центра безнадзорных животных — 52-00-72. Теперь именно эта организация занимается отловом и стерилизацией уличных животных в Калининградской области.

В этом году на создание Центра выделяется 35 млн рублей. На сам отлов предусмотрено 8 миллионов.

- Плюс государственного центра в том, что он будет полностью подконтрольным уполномоченному органу, - говорит депутат областной думы Валерий Губаров. - Все будет более прозрачно, их будет легко контролировать. Всем будут заниматься государственные ветврачи, и мы будем четко понимать — сколько вакцинировано, стерилизовано, подвергнуто эвтаназии и так далее.

Напомним, в начале этого года председателю «Право на жизнь» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин ранее высказывался, что в организации «растратили по своему усмотрению» 1 миллион рублей. В самом КРОО с обвинениями не согласны.

Эфир с Екатериной Ублинской слушайте ЗДЕСЬ.