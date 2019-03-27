2019-03-27T18:11:47+03:00
Политика

Похищенного спецслужбами Литвы калининградца Юрия Меля суд приговорил к семи годам лишения свободы

Бывший офицер Советской армии обвинялся в жестоком подавлении акции протеста у Вильнюсского телецентра в январе 1991 года
Игорь ОРЕХОВ
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Юрий Мель перед началом заседания в суде Вильнюса.Юрий Мель перед началом заседания в суде Вильнюса.Фото: Delfi.lt
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В среду, 27 марта, окружной суд Вильнюса вынес приговор калининградцу Юрию Мелю, которого литовские спецслужбы похитили пять лет назад. Бывший военнослужащий оказался виновен лишь в том, что сидел в одном из танков, прибывших к Вильнюсскому телецентру во время известных событий ночью 13 января 1991 года. Тогда, по данным Литвы, от пуль неизвестных снайперов погибло 14 и пострадало еще больше тысячи безоружных гражданских. Ну а 23-летний в то время лейтенант Мель, как утверждало обвинение, произвел три выстрела из башенного орудия – правда, холостыми, никого не убив и не ранив. Тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы предъявить экс-офицеру обвинения сразу по пяти уголовным статьям с перспективой пожизненного заключения.

Уже давно уволившегося с военной службы Юрия Меля задержали вскоре после того как он пересек российско-литовскую границу. Калининградец страдает сахарным диабетом и периодически наведывался в Литву, чтобы приобрести инсулин. Говорят, автомобиль Меля так и остался стоять с ключами в замке зажигания, жена Юрия еще несколько дней находилась в полном неведении относительно его судьбы. А сам Юрий все последние пять лет, пока шло предварительное и судебное следствие, провел в стенах следственного изолятора, хотя по нормам Европейского союза, в который входит и Литва, человек не может находиться в заключении без приговора суда больше чем три года.

По неофициальной информации, российская сторона предлагала обменять Меля на одного из литовских шпионов, отбывающих наказание в РФ. Однако Литва категорически отвергла подобную возможность.

Судебный процесс в Вильнюсе задумывался как показательный: в общей сложности там фигурировало 67 обвиняемых. Из них 65 судили заочно - например, бывшего министра обороны СССР Язова или командира штурмовавшей телебашню группы спецназа КГБ «Альфа» Михаила Головатова. Им, кстати, литовские судьи отмерили по 10 и 12 лет лишения свободы.

Реально же на скамье подсудимых находились двое. Рядом с Юрием Мелем сидел Геннадий Иванов, по данным литовской стороны, в 1991-м занимавший должность начальника ракетного вооружения 107-й мотострелковой дивизии Советской армии. В ту январскую ночь находившийся не на службе офицер просто приехал к телецентру посмотреть, что там происходит. На свою беду был в военной форме и попал в кадр телекамеры. Иванов долгие годы после этого спокойно проживал в Вильнюсе, пока неожиданно для себя не попал под уголовное дело. Отставного военного обвиняли в том, что это именно он командовал четырьмя танками, принимавшими участие в захвате Дворца печати. Впрочем, под арест его сажать не стали, видимо, по причине того, что хотя Геннадий и является гражданином России, он имеет вид на жительство в Литве.

Вильнюсский окружной суд отмерил Иванову четыре года, оставив на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста. Адвокат осужденного Юлия Жукене уже заявила, что намерена обжаловать судебное решение в высших инстанциях.

С Юрием Мелем все оказалось несколько сложнее. Калининградец получил реальные сроки по всем пяти инкриминировавшимся ему статьям: пять лет, трижды по шесть лет и семь лет. Но в совокупности, путем частичного сложения наказаний был приговорен к семи годам лишения свободы. Пять из которых, напомним, успел отбыть в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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