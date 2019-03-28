Чему учат летом детей в Калининграде: Стрелять из лука, управлять конфликтами и не забывать английский

ЦРОД: Научиться общаться и управлять конфликтами

В рамках летней кампании 2019 года Центр развития одаренных детей Калининградской области реализует восемь тематических и профильных программ. Участниками программ могут стать школьники в возрасте от 7 до 17 лет, мотивированные к развитию знаний, умений и навыков, все те, кто заинтересован в приобретении новых контактов, готов активно участвовать в программных блоках смены.

Вот названия программ! «Янтарный город-столица приключений», «Сезонная школа современной коммуникации «Конструктор», «Многопрофильная школа «Стратегия», киносмена «#ЦРОД!КАМЕРА!МОТОР!» и профориентационная смена «Траектория».

Каждая программа включает в себя компоненты образовательного, оздоровительного, досугового содержания: арт-мероприятия, учебно-практические занятия, спортивные соревнования и туристические маршруты, встречи с яркими представителями профессиональных сообществ.

Вот смена «Конструктор»… На 12 дней участники погружаются в игровую модель реального мира, в котором каждый день насыщен событиями, требующих от ребят принятия важных решений. Смогут ли они договориться друг с другом, устроят ли всех предлагаемые условия? По окончанию обучения в школе «Конструктор» многие сложности в общении разрешатся, а безвыходные ситуации каждый научится сводить к компромиссу. И это не просто слова! Участники смены научатся секретам эффективного общения, а также - управлять эмоциональным состоянием, изучат типы поведения, освоят навыки эффективной командной работы, поучатся управлять конфликтами и многому другому.

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«Алые паруса»: С утра стреляем из лука, после обеда - КВН

С 9 по 29 июня в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» пройдет первая смена. И называться она будет - «Биgood»!

В эти дни и недели «Алые паруса» превратятся в настоящий лагерь лучников времен Робина Гуда. В первой половине дня «Лагерь опытного лучника» живет по распорядку настоящих бойцов: подъем, зарядка, завтрак, общее построение, образовательные модули, спортивные мероприятия. А ближе к вечеру молодым лучникам дается время для творчества и креативной разрядки после продуктивного дня.

Каждый день в «Лагере опытного лучника» - тематический. Например, 12 июня на территории лагеря будет проходить День Руси с русскими народными забавами, костюмированными танцами и традиционными русскими блюдами, а 16-го - пройдет рыцарский турнир. А еще… День настольных средневековых игр, День самоуправления, День синематографа, День детектива

В смену включены образовательные модули - английский язык и краеведение, экология и журналистика, декоративно-прикладное творчество и танцы, дебаты и футбол, волейбол, каякинг, воркаут.

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«Бригантина»: Добро пожаловать на борт!

Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» приглашает провести веселые каникулы. Уютный лагерь базируется в поселке Волочаевское, что недалеко от Светлого и поселке Круглово в чудесном лесу рядом с Янтарным. Здесь всегда ждут гостей! Отправится сюда на отдых могут малыши с 6 лет и ребята до 18-летнего возраста.

- Мы предлагаем общеразвивающие направления, в частности, спорт. В этом году будем проводить большую театрализованную работу, заниматься с детьми прикладным творчеством. У нас прекрасные преподаватели, которые рисуют, ведут различные кружки, - говорит директор центра «Бригантина» Ольга Малюкова. - Для девочек откроем клуб, где будут даваться навыки визажа, также будет работать кулинарная школа.

Детей несколько раз за смену обязательно возят на море. Если погода не позволяет, то ребята отправляются на интересные экскурсии, например в поселок Донское, смотреть вертолетную часть или в Балтийск – на боевые корабли. В смену запланирован один поход, без ночевки.

- Каждый день расписан по минутам и дети постоянно заняты, им не бывает скучно! – продолжает директор. - Много общения, вкусная еда, комфортно и чисто, весело и интересно.

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Во время каникул дети смогут конструировать роботов или написать собственное мобильное приложениеФото: Shutterstock

Академия гениев: Как провести увлекательные каникулы в городе?

Впереди долгожданное лето. Время новых открытий! Перед родителями встаёт вопрос, чем занять ребенка на каникулах. Уже не первый год мамы и папы в Калининграде останавливают свой выбор на Летней школе «Академии гениев». Крутые проекты, новые друзья, полезные знания, много положительных эмоций. Присоединяйтесь!

В этом году для всех желающих с 27 мая до 23 августа будут работать 6 смен в “Академии Гениев”, и это для детей уже от 6 лет!

Одна смена будет длиться 10 дней. Все время четко распланировано с 9 утра и до 6 вечера. В первой половине дня идет обучение в клубном формате. Но это не как в обычной школе! Это позитив, новые знания, творчество, конструирование роботов или написание собственных игр и программ, в том числе создание приложений на Android. Во второй половине проходят различные познавательно - развлекательные мероприятия, экскурсии, батуты и боулинг!

Участников летней школы ждут различные награды: "ачиффки", фирменные футболки, кепки, значки, сертификаты и IT - призы.

Стоит отметить, что «Академия Гениев» это лучший социальный проект 2019 года в сфере дополнительного образования. Награду калининградцы получили в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи.

- Мир будущего требует дальновидности, мечты и огромного труда.Школьное образование часто пробуксовывает, а жизнь не ждет. Новые технологии развиваются с невероятной скоростью, и наша общая задача – подготовить к этому наших детей. Мы отвечаем на вызовы современности, и именно поэтому мы - лучший социальный проект в сфере образования. Проводите увлекательные каникулы вместе с нами, - приглашает Кирилл Панфилов. - Каждый день педагоги и вожатые стараются наполнить знаниями и развлечениями, дети с нами развиваются и достигают новых успехов. Мы гордимся своими выпускниками!

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«Жемчужина»: А для всей семьи — День Виштынца!

Отправить ребенка в областной центр молодежного и детского отдыха «Жемчужина» на каникулах, наверное, один из лучших вариантов. Это замечательное место в природном парке на берегу Виштынецкого озера. И здесь созданы прекрасные возможности для развития детей.

- У нас запланированы военно-патриотическая, лингвистическая и театральная смены, смена для малышей с 6 лет, которые впервые отправляются в загородный лагерь. В каждой смене своя возрастная категория. Разработаны специальные обучающие и познавательные блоки, исходя из тематики, - рассказывает директор центра Виталий Лян. - Военная патриотика – это изучение истории русского оружия. Лингвисты занимаются иностранными языками, театралы – актерским мастерством, хореографией (кстати, при поддержке Калининградского областного музыкального театра!).

Программа «Малыш и Карлсон» включает в себя самообслуживание, безопасность, гигиену, то есть педагоги научат малыша обходиться без помощи взрослых, быть самостоятельным, уметь дружить. Смена «Игры патриотов» 12+ проводится при поддержке представительства Военно-Исторического общества в Калининграде. Участники узнают о Восточно-Прусской операции, с элементами реконструкции и интерактивного обучения. Пройдет военно-спортивная игра «Тропа героев».

Надо отметить, что второй год «Жемчужина» проводит День Виштынца. Приглашают всех! Будет концерт, велопробег, мастер-классы и игровая программа для детей, водный праздник, конные прогулки, лотерея, увлекательный квест для всей семьи, лазерные войны, молодёжный Фестиваль патриотической песни «На передовой!», и много других развлечений. Гостей ждут 4 мая. Начало в 12.00.

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ВАЖНО! Ищите площадку для семейного отдыха, для проведения вечера встречи выпускников, празднования «Последнего звонка» - обращайтесь в «Сосновую поляну». Еще больше информации – здесь!

Инсайт Лингва: На мир посмотреть, язык не забыть

Традиционно летом 2019 года мы отправляем на обучение и отдых насколько групп – в Англию (Кембридж и Борнмут), Ирландию, Дублин, на Мальту и в Чехию, Прагу. Главная задача этих программ – «подтянуть» и не забыть за лето иностранный язык. Процесс обучения во всех странах одинаков – 20 уроков языка в неделю, если это групповые поездки, 25 и даже 30, если индивидуальные. Отдых и развлечения так же никто не отменял, это все-таки каникулы. Англия – это множество познавательных и интересных поездок и экскурсий, спорт и развлечения на территории школы. Ирландия – природные красоты, исторические достопримечательности. Мальта – теплое море, ласковое солнце, дискотеки и вечеринки на пляже и , конечно, же, богатейшая история страны, Чехия – это три языка на выбор, чешский, немецкий и английский, незабываемые экскурсии и посещение университетов, в которые многие потом вернуться уже в качестве студентов и учиться смогут, между прочим, бесплатно.

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Оникс Тур: Как правильно искать янтарь

Для детей от 10 до 15 лет настоящий праздник веселья, творчества, поиска и

открытий ждет на «Острове развлечений-2019». Этот чудо-остров находится не далеко от Калининграда, в 140 километрах, в центре отдыха «VIVA Jantar» в уютном польском курортном поселке Янтарь на Вислинской Косе.

Это место, где не бывает скучно! Здесь каждый ребенок сможет погрузиться в атмосферу веселого, насыщенного событиями и беззаботного отдыха, найти новых друзей, принять участие в конкурсах, соревнованиях. Целебный климат, сосновый лес, природа, красивый широкий пляж помогут получить заряд бодрости, здоровья и оптимизма!

В программе смены «Остров развлечений-2019» - мастер-классы: «Граффити на футболках», «Рисование 3D ручками», «Балтийский сувенир»; квест-игры: «Кладоискатели» (с использованием металлоискателя)», «Поиски янтаря»; пейнтбол, ватербол, воздушный волейбол, веселые викторины, музыкальные конкурсы, творческие презентации; игры на пляже, спортивные соревнования по футболу, волейболу, мини-гольфу.

Работа команды опытных аниматоров, педагогов и воспитателей будет направлена на то, чтобы каждый день детей на отдыхе был наполнен яркими впечатлениями, хорошим настроением и позитивом!

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КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Научите ребенка просить помощи у вожатого»

По словам педагогов, если ребенок не хочет в чем-то участвовать в лагере, то он не обязан это делать и может быть в группе поддержкиФото: Shutterstock

Елена Болдырева, калининградский психолог с большим опытом работы с детьми разного возраста и в школе, и в пришкольных лагерях и загородных центрах, поделилась своими наблюдениями за детьми и взрослыми

- По опыту работы с детьми старшего школьного возраста в загородных центрах, могу сказать, что мальчики чаще довольны всем. А вот девочки не очень готовы к тому, чтобы, например, стоять в очереди в душ, к каким-то другим бытовым неурядицам. Думаю, родителям стоит говорить об этом с детьми, что пребывание в детском лагере - это не совсем то, что отдыхать в отеле, где «все включено».

Часто слышу, как родители тяжело вздыхают и возмущаются, что они ДОЛЖНЫ настроить ребенка на жизнь в оздоровительном или спортивном лагере. Важно, чтобы отдых приносил ребенку радость, пребывание в лагере - тоже. Это должно быть не решение родителей, а желание детей - в первую очередь! Еще родителям важно научить ребенка просить о помощи, даже если просто стало грустно или наоборот трудности: у вожатых, у других взрослых в лагере.

- Конечно, если ребенок едет первый раз в лагерь, если он еще доподросткового возраста - важно научить его правилам гигиены, ухода за собой и т.д. Рассказать ему о том, что такое жизнь в лагере, посмотреть вместе фильм, например, «Каникулы Петрова и Васечкина» (хотя там, конечно, много романтики). Заранее поговорить с ребенком про правила в лагере, про то, что в лагере принято всегда быть вместе своим отрядом, вставать, куда-то ходить по команде. И это особенность отдыха в детском лагере. Вместе с тем, если ребенок не хочет в чем-то участвовать, он точно не обязан это делать, он может быть в группе поддержки своих товарищей по отряду, зрителем, тем, кто рядом. Если ребенок очень тихий, домашний, скромный, то ему будет скорее всего трудно в лагере. И уж точно не отправлять ребенка в лагерь, если он плачет и говорит «не хочу!», или если он не готов к такому режиму и формату отдыха!

- Лично я много раз ездила в лагерь, - вспоминает педагог. - Всегда просилась сама. Мне там было интересно, хотя трудностей и бытовых, и во взаимоотношениях тоже хватало. С другой стороны, в лагере особенная атмосфера, которой больше нет нигде! Понятно, что многое зависит от начальника смены, от вожатых в отряде. Но мне, наверное, всегда везло…

- И еще одно наблюдение. Сегодня дети менее ориентированы на «делать все вместе». С другой стороны, по наблюдениям за детьми в пришкольном лагере, могу сказать, что даже тихие скромные детки находят себе таких же тихих и скромных сотоварищей, и получают удовольствие и от общения, и от игр.

- Настроение ребенка зависит в отряде и от взрослого. Когда вожатые включены в отряд, в каждого подопечного - детям интересно. Поэтому, родители, держите связь с вожатыми (в разумных пределах, естественно!).