«Он же старше графа Дракулы!» Зачем семья предпринимателей из Белгорода восстанавливает орденский замок Вальдау

Бесславные годы

Вальдау – один из немногих сохранившихся орденских замков на территории Калининградской области. Тем не менее, его судьба до недавнего времени была под вопросом. Если в правом флигеле и сегодня располагается музей, основанный краеведом Андреем Бариновым, то в левом после расселения общежития профтехучилища до 2014 года обитала семья из четырех человек, об ужасающих условиях жизни которой в СМИ вышла масса публикаций. Главой семейства была пенсионерка Мария Савченкова, отработавшая в ПТУ поварихой и гардеробщицей. Под конец своей «карьеры» она должна была присматривать за тем, чтобы в здание не забирались кладоискатели и поджигатели. После выселения семейства Савченковой левый флигель заняла женщина, которая всем приезжавшим туристам рассказывала, что она занимается «разведением ганноверской и тракененской породы лошадей». При этом, пару имевшихся у нее чахлых кобыл и жеребенка «конезаводчица» держала прямо в помещениях замка, предназначавшихся для людей, а параллельно спиливала трубы и батареи, сдавая их в металлолом.

Семья Сорокиных переехала в Калининградскую область из Белгорода.Фото: Иван МАРКОВ

«В эротическом восторге от замка!»

Параллельно со всем этим развивалась и продолжает развиваться другая история. В 2012 году в Калининградскую область в командировку приехала семья предпринимателей Сорокиных из Белгорода. Через несколько лет они решат бросить дом на родине и переехать сюда насовсем.

- Мы занимаемся заготовкой кормов, - начинает свой рассказ Надежда Сорокина. – Конкретно моя фирма занимается консервацией кормов. Мы приехали на конезавод Георгенбург как раз помочь с консервацией. В ту сторону мы поехали по трассе, а обратно в Калининград возвращались по второстепенной дороге – навигатор так подсказал. Проезжая Низовье, увидели указатель в сторону замка. А замок для русского человека – это всегда экзотика, так что мы решили завернуть и посмотреть, тем более что до самолета была еще пара часов. От увиденного мы были просто в каком-то эротическом восторге!

В Белгороде, дважды оккупированном гитлеровцами, от исторической застройки практически ничего не осталось – город был стерт с лица земли, поэтому от вида сохранившегося замка XIII века и осознания того, что построен он «за 200 лет до рождения Леонардо да Винчи и за 180 лет до рождения Дракулы», Сорокины буквально оцепенели.

- У нас даже булыжную мостовую в городе не увидишь, а тут целый замок. Когда мы начали понимать, каким богатством можем обладать, счастью своему не поверили! – продолжает Сорокина. – Так совпало еще, что Вальдау мы увидели раньше, чем Кафедральный собор с могилой Канта, и замок стал нашим первым и самым сильным впечатлением.

Сергей Сорокин с сыновьями.Фото: Иван МАРКОВ

«Вы должны мне брусчатку»

Ну, а дальше начались уже чисто бюрократические вещи. На оформление договора аренды с Русской православной церковью (замок в собственности РПЦ) ушло примерно два года. Заинтересовался инвесторами и тогдашний губернатор Николай Цуканов, который приехал в Низовье посмотреть на Сорокиных.

- Когда мы с Цукановым в первый раз встретились, единственный вопрос, который он нам задал – «деньги есть?» - вспоминает о визите губернатора Надежда.

Первые конкретные дела начались с консервации разрушающейся стены замка, соединяющей два флигеля, и отведения от нее водостоков (далее была подана заявка на получение президентского гранта на ее восстановление). Потом предприниматели расчистили подвалы. Учитывая, что идеей восстановления замка могут заразиться калининградцы, Сорокины купили два вагончика с автономным душем и туалетами для размещения волонтеров.

- Мы допускаем, что есть те, кто устал от городской жизни, и что у них есть время от времени желание заняться какими-то хорошими делами в деревне. В общем, условия мы обеспечили, и всегда рады любой помощи, - говорит Сорокина.

В расчищенные подвалы замка Сорокины уже водят туристов.Фото: Иван МАРКОВ

Увидев, что в замке что-то происходит, к арендаторам потянулось местное сообщество. Причем, кто-то предлагал волонтерскую помощь, а кто-то желал нагреть руки на приезжих.

- К нам как-то пришел дедушка, который заявил: «Я тут отработал 20 лет, поэтому вы должны мне брусчатку», - припоминает один из таких случаев Надежда. - Мы не поняли, почему это мы вдруг должны, но мне кажется, что он ее все равно взял. У нас же тут и лопаты утаскивают, и даже как-то миску собачью сперли.

Бывали и более неприятные встречи с населением. Часто сделанное днем благоустройство ломалось за ночь. Кроме того, в темное время суток во флигель по старой памяти забирались подростки, били стекла в окнах и ломали рамы, курили на чердаке, а в парке перед замком вечерами тусовалась молодежь, распивая водку с пивом. Обращения в местную администрацию и к участковому не помогали, поэтому Сорокины стали решать вопрос при помощи психологии. От компаний в парке избавились довольно просто.

- Муж провел туда свет, и как сто бабок отшептало – компании исчезли, - смеется Надежда.

Розовый сад

Волонтерство, по мнению предпринимателей, должно пробудить что-то в жителях Низовья. Именно для этого Надежда Сорокина придумала идею создания розового сада рядом с левым флигелем. Территория будущего сада уже расчищена от сваленного за годы существования ПТУ мусора, но покупать саженцы бизнесмены решили на деньги, собранные при помощи краудфандинга и пожертвований.

Надежда Сорокина с розами - в ее планах разбить целый сад.Фото: Иван МАРКОВ

- Допустим, куст розы стоит 180-200 рублей, - говорит Надежда, - ну, куплю я сотню кустов, высажу, а через неделю или через месяц одна часть погибнет, а другую жители ночью выкопают. Поэтому у меня такая мысль, что идею сада должна не одна я реализовать, а все мы вместе. Если ребята из Низовья вместе с нами эти кусты посадят, у них и отношение к ним другое будет!

Что же касается сортов роз, то разбирающаяся в селекции семья Сорокиных уже запланировала приобрести «уникальные сорта, которые плетутся до четырех метров».

- Я общалась с владелицей питомника «Зеленый дом», и она подобрала для нашей местности прекрасный сорт. Но каких я только отзывов не получаю из-за этой идеи, - продолжает Надежда. - Причем, даже от людей, которые меня прекрасно знают. Они меня обманщицей зовут и еще как-то. Но посмотрим, что скажут после того, как все получится.

Макет замка с гренадерами, изготовленными мастерами Белгородского кукольного театра.Фото: Иван МАРКОВ

Готические рамы и спаржа «Вальдау»

Пока женская половина семьи занимается розами, мужская в лице Сергея и двоих сыновей не вылезает из столярной мастерской, где занимается изготовлением оконных рам с готическими узорами. В качестве примера были взяты пришедшие в негодность и прогнившие рамы замка.

При этом, обрабатывается дерево тоже по старинным рецептам, найденным в книге по столярному мастерству конца XIX века.

- Средство, необходимое мне для пропитки дерева, стоит до трех тысяч рублей за килограмм, поэтому я просто нашел рецепт, который помогает экономить, не снижая качества получившегося продукта: я смешиваю в определенной пропорции пчелиный воск, канифоль, льняное масло и скипидар – получается отлично, - говорит Сергей, который, к слову, имеет и строительное образование.

Кроме оконных рам Сергей занимается заменой полов на первом этаже – там он собирается постелить дубовый паркет.

Помимо восстановления замка супруги не забывают и о сельскохозяйственном бизнесе. Часть прибыли им дает выращивание спаржи. Причем, эта спаржа тоже связана с местом, к которому привязались Сорокины. В окрестностях Низовья предприниматели нашли одичавшие растения спаржи, из которой при помощи современных методов селекции был выведен новый сорт, который вскоре был зарегистрирован.

- Теперь в Госреестре селекционных достижений России есть сорт спаржи, который мы так и назвали - «Вальдау», - хвастается Надежда Сорокина. - Причем, в реестре всего два сорта спаржи, зарегистрированных россиянами: «Царская» и «Вальдау».

Первое испытание новый сорт прошел в Белгородской области – Сорокины засадили семенами выведенного растения поле в районе знаменитой Прохоровки, а осенью прошлого года спаржа была посеяна на одном из полей недалеко от замка Вальдау. Рассказывая об этом, Надежда добавила, что нашла в архивах информацию о том, что моду на спаржу, как и на устриц, в Пруссии ввела первая супруга герцога Альбрехта - Доротея Датская.

На мощение площадки булыжник выделили власти Калининграда по просьбе церкви.Фото: Иван МАРКОВ

Зачем вкладываться в то, что тебе не принадлежит

Во время общения с Сергеем и Надеждой Сорокиными у нас возникала масса вопросов. Было не до конца понятно, почему вдруг предприниматели, занимавшиеся сельским хозяйством, вдруг заинтересовались вложением денег в историческое и архитектурное наследие. А также почему идея взяться за такое дело пришла именно в Калининградской области.

- В Белгороде мы уже, как говорится, уперлись в потолок, - отвечает на это Надежда. - Ну, съездили мы в Доминикану четыре раза, в Таиланд скатались, до Колумбии добрались, поменяли один «Мерседес» на другой… Мы уже начали чувствовать, что старичками какими-то становимся. А тут интересно каждый день: вчера вот туристы из Ростова на Дону приехали, время от времени «черные копатели» тут появляются, а как-то раз приехали качки, узнав о том, что мы спаржей занимаемся – попробовать хотели.

- Но вы же понимаете, что вкладываетесь в замок, который принадлежит не вам, а РПЦ?

- На самом деле, в этом деле есть выгода, - отвечает Надежда. - Тут больше двух тысяч квадратных метров. Если просто платить земельный налог, он съест все деньги, которые мы бы решили вкладывать в этот замок. Тут мы не собственники, а арендаторы, а церковь, как известно, налогов за свою собственность не платит. Если бы нужно было платить земельный налог, мы бы никогда не взялись за это.

Вопросы Надежде и Сергею задают и их знакомые и родственники из Белгорода. В частности, мама Надежды постоянно пытается уговорить дочь вернуться, обосновывая это тем, что дело, в которое она вкладывается, не достанется ни ей, ни ее детям.

- Мама ругает меня, что мы бросили построенный в Белгороде дом, сауну, офис и прочее, но я на это смотрю по-другому совсем, - отвечает на упреки хозяйка замка. – Меня, например, беспокоило, что моих сыновей было невозможно оторвать от планшетов и смартфонов. Когда начинала скандалить, они даже как-то пароль от Wi-Fi меняли. А когда мы все вместе замком занялись, ребята стали какими-то более интересными вещами интересоваться и помогать нам. Например, когда нам позвонили первые туристы, мой младший сын вышел встречать их под дождем. Он ждал их минут десять, стоя под зонтом. А старший мой сын как-то сказал, что, переехав в это место, он стал чувствовать, что растет каждый день, и ему это нравится. И я с ним согласна, потому что чувствую то же самое.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

История замка Вальдау

Первое официальное упоминание о строительстве крепости Вальдов отмечено в хронике за 1258 год. В 1457 году старые крепостные сооружения были переделаны под замок, и он использовался как летняя резиденция Великого магистра Тевтонского ордена.

В конце мая 1697 года в замке останавливалась группа Великого российского посольства во главе с царем Петром I.

В 1720 году королевское правительство Пруссии сдало замок Вальдау в аренду, после этого последовала перестройка внутренних помещений.

В 1858 году в замке разместилась сельскохозяйственная академия, которая в 1870 году была преобразована в учительскую семинарию.

После Великой Отечественной войны, в 1947 году во флигелях расположилось сельскохозяйственное профтехучилище, которое просуществовало до 2012 года. Несколько лет назад ПТУ сначала преобразовали в колледж, потом в техникум, и в итоге оно благополучно исчезло.

В 2007 году замок был признан объектом культурного наследия регионального значения, а в 2010 году Вальдау передали Русской православной церкви.