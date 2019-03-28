Подробности рекорда: «Приземлился без одежды, мороз - минус 23, вокруг никого...»

Известный теперь уже и далеко за пределами Калининградской области морж из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по выживанию в ледяной воде уже не раз удивлял нас. То плавал в зимнем море, то совершал на лютом холоде пробежку в одних плавках, то часами сидел в набитой льдом ванной. Но на этот раз Олег решился на совсем уж невероятный поступок – совершить прыжок с парашютом, но без одежды (точнее, лишь в обуви и шортах). Да еще зимой в Якутии.

Готовясь к новому достижению, Резанов устроил настоящий экстрим-тур по стране, периодически закапываясь в снег и там медитируя. Отказался от еды, воды и даже сна. И все это, как уверяет, для того, чтобы погрузиться в другую реальность. Что ж, кажется, у калининградца это получилось.

По крайне мере прыжок в шортах из поднебесья состоялся. С Олегом прыгали инструкторы. Один непосредственно вместе, на одном парашюте, другие следом - снимали происходящее на видеокамеры.

- Это вообще был мой первый прыжок с парашютом, - поведал Олег. - Высота 4100 метров, температура у земли - минус 23 по Цельсию. Каждый километр свободного падения понижает температуру на 6 градусов, а оно длилось около минуты. Но я изменил реальность, поэтому холодно мне совсем не было.

А вот уже после возвращения на землю экстремалу пришлось понервничать.

- Оказалось, меня никто не встречает! – рассказал Рязанов. – Потому что нас выбросили не в той точке и мы приземлились в нескольких километрах от предполагаемого места.

Теплая встреча ждала Олега совсем не там, где он приземлился.Фото: vk.com

- Я добежал до крайнего дома. Местный житель сразу понял кто я, так как прыжок активно анонсировался. На меня накинули тулуп и отвезли на аэродром. Это мой финальный рекорд. Но заявку на регистрацию еще не подавал. Дальше буду делиться навыками управления энергией и подсознанием со всеми желающими, проводить тренинги. Ближайший из них пройдет в Москве.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. Сам себя он называет Повелителем холода.

На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.