2019-04-04T12:04:36+03:00
Происшествия

Двух молодых калининградцев нашли мертвыми в гараже

По предварительным данным, 23-летние парни отравились выхлопными газами
Игорь ОРЕХОВ
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Погибшие вместе работали на одном из заводов городаПогибшие вместе работали на одном из заводов городаФото: Александр Подгорчук
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Когда пошли вторые сутки с тех пор, как двое жителей Калининграда (парни ровесники, им по 23 года) не появлялись дома, родственники ребят забеспокоились и взялись за поиски.

Предположив, что пропавшие могут находиться в гаражном обществе «Жигули», что в районе улицы Судостроительной, родные явились туда и обнаружили двери бокса закрытыми. Однако изнутри доносился шум мотора. Открыв ворота, обоих молодых людей увидели сидевшими в автомобиле «Мазда» с работающим двигателем. Признаков жизни друзья уже не подавали…

- Предположительно, причиной смерти калининградцев стало отравление выхлопными газами, - рассказала представитель регионального Управления СКР Ольга Анисимова. – Точное заключение должно быть получено после проведения судебно-медицинского исследования. По его результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Насколько известно, погибшие вместе работали на одном из заводов города. Их родственники уверяют, что никаких особенных неприятностей при жизни у приятелей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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