Быт детских лагерей Калининграда: Питание — до 5 раз в день, охрана — 24 часа и никаких клещей!

Есть хочется всегда!

Начнем с обзора бытовых условий загородных центров. Вот центр отдыха «Жемчужина», что у озера Виштынца! Для детей готовятся отапливаемые комнаты от 3 до 5 мест. Удобства и душ - на этаже. Предлагается вкуснейшая домашняя еда! Питание осуществляется 3-5 раз в день (на свежем воздухе есть хочется всегда!).

Медицинская помощь и охрана территории – круглосуточно. Ежегодно, три раза в год, проводится акарицидная противоклещевая обработка территории. А территория лагеря - площадью 6,23 га - представляет собой уникальный природный комплекс с разнообразными видами деревьев и кустарников. Лесной массив и близость Виштынецкого озера создают неповторимый особый климат, способствующий хорошему отдыху и оздоровлению детей.

И кто на диете — вэлком!

Территория Центра развития одаренных детей под Калининградом в поселке Ушаково полностью защищена от посещения посторонними и оборудована современными системами круглосуточной охраны и пожарной безопасности.

Спальные корпуса - кирпичные и отапливаемые. Оптимальное проживание в комнатах по 6-8 человек, удобства расположены на этаже (туалет, душ, горячая вода). В центре работает собственная прачечная, а также - автономная котельная.

Здесь организовано 5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и 2-й ужин.

- Собственное производство, штатные сотрудники столовой и кухни, строгий медико-санитарный контроль позволяют предоставлять высококачественное сбалансированное питание, - так говорят о кухне сотрулдники центра. - Диетический стол предоставляется детям, нуждающимся в особом питании по медицинским показаниям.

Повара – молодцы!

На территории лагеря «Алые паруса», что на Куршской косе в поселке Лесное, – пять деревянных одноэтажных жилых корпуса, рассчитанных на проживание сорока детей (в каждом доме 4 комнаты, рассчитанные на 10 человек), просторный холл. Отдельно расположена душевая, сушка для белья, гигиеническая комната.

Столовая обеспечивает полноценным и вкусным 5-разовым питанием. В соцсетях часто можно встретить, как дети и родители нахваливают поваров этого лагеря.

В лагере оборудованный медицинский кабинет, круглосуточное пребывание медицинского работника. Лагерь круглосуточно охраняют, видеокамеры, тревожная кнопка – в помощь!

Купаться детей водят к Балтийскому морю, на специально оборудованный пляж. Отряды по команде заходят в воду под чутким руководством инструктора по плаванию.

Фрукты каждый день

Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» приглашает провести веселые каникулы. Уютный лагерь базируется в поселке Волочаевское, что недалеко от Светлого и поселке Круглово в чудесном лесу рядом с Янтарным. Отправится сюда на отдых могут малыши с 6 лет и ребята до 18-летнего возраста.

В центре «Бригантина» - благоустроенный, отапливаемый двухэтажный корпус, комнаты рассчитаны на проживание до 8 человек. Блочная система удобств с туалетами и душевыми. Есть спортивный, тренажерный, компьютерный, танцевальный залы, кино-гостиная. В поселке Волочаевка также корпуса с удобствами, отличная универсальная спортивная площадка. В обоих лагерях – вкусное пятиразовое питание. В меню всегда свежие овощи и фрукты.

Кто за горячим обедом?

Многие родители выбирают летнюю школу «Академии гениев» в Калининграде, которая работает в формате комфортной городской среды. Популярный центр робототехники и программирования ждет ребят с 6 до 18 лет. Крутые проекты, новые друзья, полезные знания. Надо отметить, что «Академия Гениев» это лучший социальный проект 2019 года в сфере дополнительного образования!

Одна смена длится 14 дней. Все четко распланировано - с 9 до 18 часов. С утра до обеда юные гении занимаются наукой, конструированием в клубном формате. Во второй половине – увлечения и развлечения!

В центре действует система «все включено»: занятия, питание, а это полноценные горячие обеды в кафе «Ложка» и перерывы на чай в течении дня, проезд, экскурсии. Участники школы находятся под надежной опекой опытных преподавателей и воспитателей.

- Мы наедимся вкусняшек от души в столовой «Ложка», пойдем в кинотеатр на лучшие фильмы, будем прыгать на батутах, займемся видеоблогингом, найдем клад с конфетами, решив квест в Центральном парке, сделаем необычные картины в настоящей мастерской. Будем учиться задавать и решать вопросы, дружить, творить! – говорит представитель «Академии гениев» Кирилл Панфилов.

Летняя школа «Академии гениев» - это незабываемые каникулы, которые запомнятся ребенку на всю жизнь!

Во многих лагерях администрация собирает телефоны у детей и выдает строго по часамФото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

ЕСЛИ ДЕТИ ПРОВОДЯТ КАНИКУЛЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мамы, впервые отправляя ребенка в центр отдыха или языковой лагерь за границу, например, Англию, Мальту, Чехию, конечно, переживают - как сыночек (дочка) будет есть, в каких условиях принимать душ, спать, а вдруг - обидят?..

- Если ваш ребенок впервые отправляется в подобное путешествие, то рекомендуем отправить его только в группе, - говорит директор Инсайт-Лингва Калининград Ирина Зуева. - Группа едет организованно из Калининграда в сопровождении руководителя, который на протяжении всей программы находится рядом с детьми: во время уроков, на экскурсиях, в столовой. Если дети проживают в общежитии, проверит перед сном и разбудит утром, а если дети живут в принимающей семье, то помимо руководителя, за благополучие и безопасность детей следят еще принимающие «родители». Если ребенок заскучал по маме и по дому, руководитель поможет ему справиться с тоской и грустью, но, опираясь на наш опыт, могу заверить - такое бывает крайне редко! Ведь день расписан по часам и на грусть-тоску времени вообще не остается. И пусть родителей не смущает то, что ребенок находится в русско-говорящей группе, на первых порах это даже хорошо. Он все равно получит свою дозу английского, приобретет опыт проживания и обучения в другой стране, а вот уже на следующий год поедет подготовленным, опытным и возможно уже индивидуально.

Ну, страшно вам отправлять ребенка за океан, тогда попробуйте отпустить чадо, например, в Польшу, в центр отдыха «VIVA Jantar», который расположен в польском курортном поселке Янтарь на Вислинской Косе, в 140 км от Калининграда.

Золотые пляжи морского Гданьского залива, душистый сосновый лес и уютный курортный городок на Вислинской Косе (продолжение нашей Балтийской Косы) — всё располагает кхорошему, весёлому отдыху. Как рассказали в компании «Оникс Тур», размещение детей проводится в уютных домиках со всеми удобствами и террасой .По 4-5 человек в домике. Этот комплекс отдыха для детей - закрытая территория, с 3-хэтажными корпусами, столовой, канатным парком, двумя открытыми бассейнами, павильонами для проведения мероприятий, площадками для баскетбола, волейбола, футбола, залом для дискотек, зеркальный зал для занятий танцами.

До моря - 900 метров через сосновый лес. Пляж – 150-метровая полоса белого песка. Купание организовано под присмотром спасателей и воспитателей!

И о питании. Оно адаптированное детское, 3-хразовое + полдник. Бесплатная питьевая вода - постоянно.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Собираем рюкзак ребенка для отдыха в лагере

Что положить обязательно?

1. Обувь: домашние тапочки, две пары обуви на теплую погоду, одна пары обуви на холодную погоду

2. Верхняя одежда и что-то потеплее: куртка, теплая кофта или свитер, теплые носки

брюки

3. Девочкам: 2-3 смены белья, 4-5 пар носок или гольфов, 2-3 летних платья, головной убор для пляжа и походов.

4. Мальчикам: 2-3 смены белья, 4-5 пар носок или гольфов, 3-4 летние рубашки или футболки, 2 теплые рубашки, шорты - 2-3 пары, 2 пары брюк, головной убор для пляжа и походов.

5. Нарядная одежда для дискотеки и общелагерных мероприятий

6. Туалетные и банные принадлежности: мыло в мыльнице, зубная паста, зубная щетка в футляре, расческа, туалетная бумага, мочалка, шампунь, банное полотенце, полотенце для ног, средство от комаров, банные тапочки

7. Спортивная форма (нужна для того, чтобы ваш ребенок мог активно участвовать в спортивных и оздоровительных мероприятиях): тренировочный костюм, спортивные трусы, футболка, кеды (кроссовки)

8. Для купания, водных процедур: купальник или плавки, купальное полотенце, шапочку для купания в бассейне

ВАЖНО!

С собой – телефон попроще и костюм танцовщицы!

— Если ребенок имеет какие-либо увлечения и интересы (рисование, хореография, теннис), дайте ему с собой все необходимое для реализации его творческих способностей. Для продвижения отряда очень пригодится.

— Все вещи обязательно пометьте! Желательно, чтобы вещи лежали в рюкзаке (или чемодане), и он был подписан. Не забудьте сделать список вещей. Обувь метить обязательно. Ребенок должен помнить и знать свои вещи. Тщательно проверьте, чтобы одежда и обувь ребенка были прочными, удобными и подходили по размеру.

— Во избежание недоразумений, администрации центров просят не давать детям дорогостоящие предметы, аудио и видеотехнику, в том числе и дорогущие сотовые телефоны. Важно помнить, что во многих загородных центрах администрация собирает телефоны у детей и выдает строго по часам для общения с родными.

— Руководство лагерей также просит родителей не привозить детям скоропортящиеся продукты: колбасные и мясные изделия, консервы, газированные напитки, кондитерские изделия с кремом, клубнику, черешню. Зато можно: сухие кондитерские изделия в индивидуальной упаковке: сушки, пряники, сухое печенье, вафли.