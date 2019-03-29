АВТОТОР: стабильная зарплата и кадровый лифт

Крупнейшее предприятие Калининградской области - завод АВТОТОР. На сегодняшний день здесь трудятся свыше трех тысяч человек. И это не предел - в связи с расширением объемов производства и углублением технологии выпуска автомобилей, в частности, по полному циклу со сваркой и окраской кузовов, предприятие ведет набор кадров.

В 2018 году АВТОТОР создал свыше 600 новых рабочих мест. Такие же планы и на 2019 год. Что же завод может предложить своим сотрудникам?

Помимо стабильной зарплаты, средней размер которой выше средней по области почти на 50%, и весомого социального пакета, у работников компании АВТОТОР хорошие перспективы карьерного роста. Но об этом пусть лучше расскажут сами заводчане.

Начинал водителем погрузчика

Начальник участка цеха комплектации сварочного производства Виталий Филоненко - один из тех автоторовцев, чья трудовая книжка ни разу не покидала отдел кадров завода.

- В 2008 году я окончил школу, переехал в Калининград из родного Черняховска, поступил на заочное отделение в БГА, изучал «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и той же осенью пришел на АВТОТОР, - вспоминает Виталий. - Сначала меня взяли транспортировщиком-комплектовщиком, потом за счет завода я выучился и получил права на вождение погрузчика. Начал совмещать работу и получение высшего образования.

Параллельная учеба Виталия в БГА никаких сложностей в отношениях с работодателем не создавала. Более того - АВТОТОР оказывал своему работнику всяческую поддержку. Например, на протяжении всех шести лет учебы компания исправно предоставляла Виталию оплачиваемые (!) отпуска на время сдачи каждой сессии. И это в дополнение к обычному ежегодному отпуску, который полагается сотрудникам. А на последнем курсе учебы Виталия АВТОТОР и вовсе отпустил парня на 120-дневную преддипломную подготовку, и этот период ему тоже был оплачен.

Виталий Филоненко пришел на завод сразу после школы, а теперь - начальник участка цеха комплектации сварочного производства.

Когда в 2014 году Виталий окончил БГА, сомнений в том, где работать дальше, у него, конечно, уже не было. Тем более что за пролетевшие шесть лет удалось продвинуться «по службе». Сначала перевелся в цех сборки, где стал слесарем пятого разряда (и это тут же отразилось в виде прибавки к зарплате). В 2012 году Виталия повысили до бригадира цеха логистики и комплектации, а пять лет спустя назначили начальником всего участка цеха комплектации. Теперь в его подчинении - 32 человека, включая бригадиров.

Личная жизнь тоже постепенно складывалась. Виталий женился, стал счастливым отцом. Три года назад семья купила в ипотеку квартиру, причем АВТОТОР и здесь не остался в стороне - в течение первого года работодатель частично компенсировал Виталию проценты по ежемесячным платежам. Такая мера поддержки, к слову, действует на заводе не первый год.

Постепенно в Калининград переехали родители Виталия, и отец вскоре также устроился на АВТОТОР.

- Я ни разу не пожалел о своем выборе и рад, что прошел всю цепочку от самых низов до той должности, которую теперь занимаю, - говорит Виталий. - Благодарен компании, которая всегда поддерживала меня и теперь поощряет за многолетнюю работу. Это и регулярные премии, и 13-я зарплата, которая в моем случае составляет 200% ежемесячного оклада. Тогда, 11 лет назад, я пришел с простой целью - мне нужно было получить образование и самостоятельно зарабатывать деньги. А потом я уже и квартиру специально покупал в поселке им. А. Космодемьянского, чтобы жить поближе к работе,- уверен, что никуда переходить не буду. В этом году у нас еще и ФОК откроется, который на свои средства строит АВТОТОР. Обязательно будем ходить туда всей семьей.

Новый вызов

Если Виталий Филоненко попал на АВТОТОР сразу после школы, то исполнительный директор «Эллада Интертрейд» (одно из подразделений компании) Андрей Владимирович Балдин перешагнул порог предприятия в первый же день после увольнения из вооруженных сил. На дворе был 2005 год, за плечами - 25 лет военного стажа.

- В то время армии было тяжело, и АВТОТОР шефствовал над моим полком, оказывал различную помощь. Благодаря этому сотрудничеству я был хорошо знаком с компанией и некоторыми ее руководителями, поэтому вопросов по моему дальнейшему трудоустройству не возникло, - говорит Андрей Владимирович.

Умение руководить людьми и поддерживать четкий распорядок на новом месте пригодилось как нельзя кстати. Полковник Балдин был назначен начальником смены сборки автомобилей КИА. Переход от армейского уклада к выполнению производственного плана прошел для него на удивление легко.

Полковник Андрей Балдин после 25 лет в вооруженных силах сумел реализовать себя и на АВТОТОР. Сейчас он - исполнительный директор «Эллада Интертрейд».

- Единственное, что потребовало моей внутренней перестройки, - это другая трудовая дисциплина и отношения внутри коллектива. В вооруженных силах все четко регулируется уставом. На гражданском предприятии от руководителя требуется проявлять больше гибкости и включать совсем другие рычаги, - объясняет Андрей Владимирович.

Успешно проявив себя в должности начальника смены, Балдин был переведен в начальники цеха. Затем последовали посты замдиректора и директора структуры «АВТОТОР Менеджмент» и работа с американскими партнерами из «Дженерал Моторс», чьи автомобили тогда выпускали в Калининграде. В 2014-2016 годах Балдин работал исполнительным директором АВТОТОР по выпуску БМВ, а с января 2017-го отвечает за выпуск легковых автомобилей KIA и Hyundai. Супруга Ирина тоже работает на заводе АВТОТОР, куда пришла на три года позже Андрея Владимировича. И тоже, кстати, из вооруженных сил. Сейчас она - ведущий инженер по комплектации CKD.

- Мне довелось пройти вместе с АВТОТОР оба кризиса, и время показало, что руководством была выбрана правильная политика по сохранению инженерно-технического состава и костяка рабочего персонала, - отмечает Андрей Балдин. - Важно и то, что АВТОТОР сумел сохранить взятые на себя социальные обязательства перед работниками. Для тех, кто действительно хочет здесь работать и строить карьеру, открыты все двери. Есть свой учебный центр, где можно пройти теоретическую и практическую подготовку. Учеба не просто бесплатная - за нее сам работодатель определенную сумму выплачивает! Меньше, чем через месяц, можно приступать к работе с начальным окладом около 30 тысяч рублей. За каждым новым сотрудником на первое время закрепляется наставник, который не только по производственным вопросам подсказывает, но и быт на заводе помогает отладить. Ну а дальше - все в ваших руках!

Подробную информацию о трудоустройстве на автозавод можно получить по телефонам: 7 (4012) 59-00-33 и 7 (4012) 59-01-44.

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