В историческом центре Калининграда опять начали стройку без археологической разведки

Очередная точечная застройка в Калининграде на сей раз производится по улице профессора Севастьянова, 24. Если верить, информационному щиту, к середине 2020 года здесь должен вырасти «многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой». Но важнее то, что и данный объект, подобно уже печально знаменитой «патефонной стройке» через дорогу от бывшего Дворца моряков (о которой «Комсомолка» уже писала) располагается в историческом центре города. О чем, собственно, в переводе с немецкого говорит и название нового ЖК – «Миттештадт».

По идее, да и согласно здравому смыслу, любые строительные работы на этой территории должны бы предваряться археологическими изысканиями. Или хотя бы для очистки совести – археологической же разведкой. Однако открытых листов Института археологии Российской академии наук, выданных на этот объект в приказах Минкульта России еще никто не видел. И пока есть все основания полагать, что и не увидит (хотя тут хотелось бы ошибиться). Но что особенно интересно, и заказчик строительства, и застройщик, и Служба государственной охраны объектов культурного наследия правительства Калининградской области в данном случае перед законом совершенно чисты.

- Археологические раскопки на данном объекте пока не проводились, - подтвердил руководитель вышеназванной службы Евгений Маслов. – И заставить застройщика проводить их заранее нельзя. Вот если в ходе земляных работ что-то найдут, работы будут остановлены для раскопок.

В подтверждение своих слов чиновник сослался на 36-ю статью Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года. Действительно, пункт 4 указанной статьи гласит, что лишь «в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия», лицо, проводящее эти работы, обязано незамедлительно их приостановить и в течение трех дней письменно известить об этом контролирующую организацию. Судя по тому, что на Севастьянова строители успели вырыть здоровенный котлован, и работа по-прежнему кипит, никаких артефактов там не обнаружено. Или мы чего-то не знаем.