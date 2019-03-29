Списал десятки машин: в Калининграде за хищения осудили комбата, восстановившего к параду Победы танк Т-34

Накануне в Калининградском военном гарнизонном суде был оглашен приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых - уже бывший командир ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота Роман Коваленко, который в 2015 году прославился тем, что его рембат восстановил для парада Победы снятый с постамента танк Т-34.

И вот, совершенно иная история. Коваленко признал вину в хищении и перепродаже 300 единиц военной автотехники. Бывший комбат списал десятки военных машин «Урал», «КамАЗ», «КрАЗ», а также запчасти - 12 тонн узлов и агрегатов, 2 тысячи 600 покрышек. Общая сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей. Причем техника подлежала не списанию на металлолом, а ремонту и была годна к эксплуатации. Надо отметить, что порядок списания военной техники четко регламентирован и строго контролируется надзорными органами, в частности вышестоящим командованием, а также военной прокуратурой. Акты списания комбат должен был предоставлять ответственным лицам, с приложениями фотографий техники, других подтверждающих документов. Неужели они не заметили подлога в самом начале криминальной деятельности предприимчивого офицера?

Но обо всем по порядку. Весной 2018 года сотрудниками управлении военной контрразведки ФСБ России по Балтийскому флоту и войсками были вскрыты факты крупных хищений военных технических средств в береговых частях Балтфлота. По этой информации в отношении Романа Коваленко 306-я военная прокуратура Калининградского гарнизона и комиссия Минобороны провели проверку на предмет сохранности автомобильной и бронетанковой техники частей береговой в ремонтно-восстановительных подразделениях флота. Оперативная информация контрразведчиков полностью подтвердилась. Материалы были переданы в военно-следственное управление СК РФ Балтийского флота, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном и особо крупном размерах». Комбат Коваленко попал под домашний арест.

По версии следствия, Роман Коваленко с подчиненными, то есть группой лиц по предварительному сговору, составлял фиктивные акты списания пригодной для эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники. Причем по закону списываемое имущество должно выставляться на торги. А Коваленко списывал на металлолом и продавал по сходной цене местному предпринимателю, который занимался перепродажей тягачей и грузовиков уже дороже, но сбыт шел бойко. Калининградские лесозаготовители, дорожные ремонтники, разработчики недр были рады такому выгодному предложению! И военная техника безотказно работала на гражданской ниве.

Заместитель председателя Калининградского гарнизонного военного суда Александр Савинов рассматривал резонансное дело в особом порядке, на судебный процесс ушло всего два дня. Потому как юридически подкованный подсудимый заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину, раскаялся. И просил его не наказывать по всей строгости закона. А по всей строгости ему грозило заключение сроком до 10 лет, а также штраф до одного миллиона рублей. Гособвинитель просил суд приговорить гражданина Коваленко к трем годам колонии общего режима, штрафу в 100 тысяч рублей с запретом занимать руководящие должности пят лет. А в итоге экс-комбат получил два года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф. Возможно, смягчающим обстоятельством, стал факт восстановления легендарного танка Т-34, о чем четыре года назад писали многие калининградские СМИ.

Как подчеркнули «Комсомолке» в пресс-службе Калининградского гарнизонного военного суда, приговор оглашен, но не вступил в законную силу:

- По закону в течении десяти дней стороны защиты и обвинения, потерпевшая сторона – Министерство обороны, могут обжаловать решение суда первой инстанции. Поэтому наказание может измениться.

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