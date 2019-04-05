2019-04-05T12:40:03+03:00
Происшествия

Под Калининградом 17-летний парень зарезал и пытался сжечь своего взрослого приятеля

Тело убитого, завернутое в ковер со следами огня на следующее утро обнаружили прохожие в городе Неман
Игорь ОРЕХОВ
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Под Калининградом 17-летний парень зарезал и пытался сжечь своего взрослого приятеля.Под Калининградом 17-летний парень зарезал и пытался сжечь своего взрослого приятеля.Фото: Александр Подгорчук
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Утром 4 апреля прохожие в городе Неман наткнулись возле гаражей на одной из улиц на странный обгоревший сверток. При ближайшем рассмотрении это оказалось тело мужчины, завернутое в ковер. Убитого – а прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы увидели на шее погибшего несколько ранений – явно пытались кремировать.

- В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями Следственного комитета и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Калининградской области, организованных в первые часы с момента обнаружения тела, удалось установить причастность к совершению особо тяжкого преступления 17-летнего местного жителя, - рассказала официальный представитель УСКР Ольга Анисимова. – Будучи задержан, на допросе он дал признательные показания.

Как выяснилось предыдущей ночью юноша и его 32-летний приятель находились в квартире, где жестоко поссорились. Словесный конфликт перерос в драку, по ходу которой несовершеннолетний избил противника руками и ногами, а в довершение всего схватил со стола нож и не менее пяти раз ударил мужчину в область шеи. Убедившись, что раненый скончался, убийца завернул его тело в ковер, вынес из квартиры на улицу и попытался сжечь.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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