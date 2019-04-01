В Калининграде владельцы особняков подбрасывают мусор в «чужие» контейнеры

Межведомственное совещание провел председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Участниками стали представители государственного предприятия Калининградской области «Единая система обращения с отходами», перевозчиков «Стрела», «Кристалл», «Блеск Профи», МБУ «Чистота», жилищных отделов комитета городского хозяйства.

По заверениям перевозчиков, вывоз крупногабаритного мусора стал осуществляться дважды в неделю. При этом, по информации комитета контроля, сохраняются случаи несвоевременного вывоза.

- Чтобы этого избежать, должна работать и заявочная система, — предложили перевозчики. - Заявки на вывоз могут направлять управляющие компании, которые обслуживают контейнерные площадки.

Другая проблема — вывоз мусора от частных домов. Каждый собственник обязан установить контейнер у своего дома, а перевозчик — вывезти накопленные отходы. Но на деле, как сообщили в пресс-службе мэрии, картина иная. Например, на улице Флоренского контейнеров возле особняков нет, а контейнерная площадка, расположенная на муниципальной территории, постоянно заваливается мусором. Причем он не столько бытовой, сколько строительный и в огромных количествах. Перевозчики и «Чистота» фиксируют такие факты и вынуждены применять другую технику, нести дополнительные расходы.

Есть проблема и с владельцами нежилых помещений (офисов, магазинов), которые не заключили договоры и пользуются придомовыми контейнерами. Представитель Единой системы обращения с отходами заверил, что работа с предпринимателями в этом направлении ведется.

По-прежнему вызывает опасения ситуация с переполнением контейнеров после выходных. Пользователям контейнерных площадок явно стоит задуматься об установлении дополнительных контейнеров, а перевозчикам проработать вопрос усиления работы в выходные дни.

- Проблемные вопросы остаются и их надо срочно решать. Граждане должны получать качественные услуги по вывозу мусора. Комитет муниципального контроля продолжит мониторинг ситуации, - заверил по итогам совещания Евгений Чернышев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Вывозят всего раз в неделю»

На этой неделе мусорную реформу также обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета. Как отметили депутаты, на сегодня существует следующие основные проблемы: несистемный вывоз мусора, недопонимание между перевозчиками и управляющими компаниями, вывоз крупногабаритного мусора и шин, а также уборка мусора возле индивидуальных жилых домов – в некоторых районах она производится только раз в неделю. Начальник департамента по обращению с отходами "Единой системы обращения с бытовыми отходами" Артем Сажин пообещал этот вопрос пересмотреть.

- Отдельная история – наши проблемные точки, где свои обязанности не выполняют управляющие компании, - прокомментировал председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - Пример тому – ситуация с мусором на улице Березовая возле 39-й школы, где управляющая компания не заключила договор с региональным оператором. Временно город установил там свой контейнер и взял под свой контроль уборку мусора. С УК вопрос будет решаться, скорее всего, в судебном порядке.