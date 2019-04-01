Пашня на башне: как под Калининградом немецкую самоходку нашли

Уходящая натура

Еще в начале 50-х подбитые танки, самоходки и бронетранспортеры в наших краях можно было встретить часто. Порой – даже в Калининграде. Например, в конце улицы Красной долгое время стоял Т-34. В ту пору там было поле. Как рассказывал мне калининградский старожил Евгений Кабанов, местные пацаны не раз пытались попасть внутрь этого танка. Однако крышки люков не поддавались. В общем, так и не удалось добраться до пулемета, торчавшего из «тридцатьчетверки».

– А у нас танк стоял прямо во дворе, – вспоминает Вера Шатан.

В бывший Кёнигсберг она приехала с родителями в 1946 году. Жили они тогда на излете Сталинградского проспекта (ныне – проспект Мира). И все игры местной детворы, само собой, крутились вокруг этого Т-34, подбитого в сорок пятом во время штурма города.

Но прошло каких-то десять лет, и ничейная бронетехника стала уже в диковинку. Все, что было на виду, сдали в металлолом. Так что когда в начале 60-х в Калининграде вдруг «нашелся» танк, собралась толпа. Тогда впервые чистили Верхний пруд. Спустили воду, и оказалось, что неподалеку от берега на дне стоит немецкий железный зверь.

Флотскому журналисту Сергею Гурову в ту пору было десять лет.

– Посторонних не пропускали. К вечеру большинство зевак разошлись. И с наступлением темноты наша дворовая компания решила все же попробовать пробраться через оцепление к танку. Отправились ребята постарше, меня оставив на шухере. Увы, ничего интересного мои приятели оттуда не принесли…

Проклятое место

Чем дальше, тем реже случались подобные находки. К тому же обнаруживаемая техника была уже совсем «плохой». После десятилетий, проведенных «на природе», мощная броня превращалась в ржавую труху.

Вот почему то, что произошло в апреле 1984-го, стало сенсацией.

– Я в тот день поехал с семьей в Калининград, – говорит краевед из Правдинска Владимир Гусев. – Едем и вдруг видим такую картину: в поле, на высотке, группа людей копошится вокруг покрытого грязью танка.

Впрочем, грязь не помешала сразу понять: танк – не наш. А один из тех, которые были на вооружении Третьего рейха. Только откуда он тут взялся? Наверное, опять какой-нибудь фильм о Великой Отечественной снимают, а танк – на самом деле макет. В те дни у нас и впрямь снимали очередную военную ленту – «Действуй по обстановке!». Но в этом случае «кино и немцы» оказались ни при чем.

В тот день пятеро механизаторов колхоза «Чехово» Багратионовского района работали на поле у поселка Марийское, готовили площади для посева кормовых культур. Неожиданно культиватор за что-то со скрежетом зацепился.

– Твою мать, сколько можно! – в сердцах бросил один из мужиков. – Какое-то проклятое место!

Сказано было, конечно, крепче. Дело в том, что здесь уже неоднократно «летели» плуги. Выясняя, обо что обломился лемех, каждый раз извлекали на свет божий очередной камень. Вытащив его, думали, что проблема наконец решена. И вот – опять.

Делать нечего, стали снова копать нехорошее место. Только на сей раз решили уже точно закрыть вопрос. Перекопать там все вдоль и поперек.

Снимок на память, стоя на стволе боевой машины Третьего рейха.Фото: Архив автора

Железный клад на собственном ходу

Вскоре кроме камней стали попадаться обломки кирпичей и полусгнивших бревен. Затем показалась какая-то труба. Почистили ее – это же орудийный ствол! Пушка здесь с войны осталась, что ли? Дернув за ствол трактором, только фаркоп обломали. Пришлось копать дальше. В итоге из земли показалась… бронированная башня, из которой и торчал ствол. Еще покопали, и стало ясно – все остальное тоже на месте.

Один из обалдевших механизаторов предположил:

– Кажись, «Пантера». Я в кино такие видел.

– А закопали-то как на совесть, – отозвался другой. – Видать, и впрямь вернуться за ней собирались.

Открыли люк. С опаской заглянули, ожидая увидеть останки танкистов. Механизаторы – не могильщики, к таким вещам непривычные. Скелетов внутри, к счастью, не оказалось. Но зато там был полный боезапас снарядов.

Весть о находке быстро облетела округу, потянулся народ из окрестных поселков. Кто-то из бывших фронтовиков определил: боевую машину не закопали, а укрыли в капонире, причем устроив его в каком-то подвале. Потому-то самоходка так хорошо и сохранилась. Судя по нетронутому боезапасу, то ли экипаж погиб, раньше, чем успел забраться в нее, то ли немцы слишком резво драпанули отсюда, бросая все, что быстро не заберешь. Была отвергнута и версия насчет того, что это «Пантера».

– Нет, ребята, – сказал один из ветеранов. – Это вообще не танк – самоходка, самоходная артиллерийская установка.

Уцелели даже кресты

От мальчишек, понятно, и вовсе отбоя не было. Сегодня те пацаны уже давно дяди. Один из них, Олег, хорошо помнит тот случай.

– Как нашли самоходку, я не видел. Зато полазил по ней, когда вытащили. Вся была в родной краске и с крестами. Внутри – заилена. Все из-за того, что простояла несколько лет в воде. Офицер-инженер, который ее забирал, говорил, что если бы трактористы крышу капонира не распахивали, то она вообще была бы сухой. А так нарушили плугами гидроизоляцию, в нее и натекло.

О кладе на гусеницах сообщили начальству. Появилась милиция, оцепив находку. Потом прибыли военные. Иван Алексеев в то время был полковником, возглавлял штаб управления вооружения 11-й гвардейской армии.

– Нашли тогда в самом деле не танк, – вспоминал Алексеев. – Хотя самоходная установка «Артштурм» (StuG III - Ред.), которую обнаружили, и правда похожа на «Пантеру». Но все же помельче будет. Тем не менее самоходка оказалась просто замечательной. В том смысле, что на удивление хорошо сохранилась. Обычно-то находили ржавые развалины. А тут – даже раскраска уцелела.

Вместо свалки – в музей

Снаряды из «Артштурма» сначала планировалось уничтожить на месте. Однако саперы попросили отдать боеприпасы им. Мол, такие нам еще не попадались, отвезем их к себе, изучим. В нашей опасной работе не помешает.

Самоходку же, вытащив из земли, погрузили на тягач МАЗ-537 и отвезли в Калининград, в Первомайский городок. После известия о необычной находке «Калининградская правда» написала: «39 лет над бронированным чудищем с черным крестом на борту выращивали рожь, пшеницу, овес. А теперь вытащили на свет, чтобы не мешало хлеборобам. Не на поле, а на свалке металлолома ему место. Как выброшено на свалку истории все, что пытались навязать миру нацисты во главе со своим бесноватым фюрером».

Только не те уже времена были, чтобы разбрасываться подобными раритетами. О находке к тому моменту узнали в Москве. Поступило указание: доставить «Артштурм» в столицу. Калининградские танковые спецы привели ее в порядок. И в июле 1984-го отправили на отдельной платформе по железной дороге в Белокаменную.

Что с ней дальше сталось? Кое-кто уверяет, что «наша» самоходка попала на «Мосфильм» и с тех пор снялась уже не в одной батальной сцене. На самом деле она сразу оказалась в подмосковной Кубинке, в музее бронетехники, где работает экспонатом и поныне.

Говорят, боевые машины времен войны в хорошем состоянии у нас обнаруживали и в 90-х. Но тогда это уже не афишировалось. Старую «броню» якобы по-тихому переправляли за границу – как металлолом. А там раритеты за большие деньги покупали иностранные коллекционеры. Хотя все это маловероятно. Танк – не иголка, по-тихому не вывезешь.

В общем, с момента последней достоверной находки прошло уже 35 лет. Удастся ли найти еще что-нибудь? Кто знает. Может, в наших полях есть и другие, пока не обнаруженные капониры с сюрпризом.