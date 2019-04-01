В Рыбной деревне в Калининграде начали строить жилой дом

В начале декабря прошлого года «Комсомолка» со ссылкой на директора Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева писала, что в феврале-марте 2019 года некий инвестор начнет строительство многофункционального комплекса на территории второй очереди Рыбной деревни. В минувшие выходные калининградские СМИ сообщили, что на площадке действительно начинается подготовка к строительству, поэтому в понедельник корреспонденты «Комсомолки» решили выяснить, что там происходит.

А на площадке, которую строители еще не успели обнести забором, действительно начинается движение. Недалеко от Высокого моста появился строительный вагончик, к которому рабочие прислонили паспорт строительного объекта, не успев его вкопать; электрики тянут кабель; группа мужчин в касках и желтых жилетах разбирает построенную к ЧМ-2018 велосипедную дорожку; в самом центре будущей стройки стоит экскаватор и машина для забивания свай.

Табличку пока прислонили к вагончику.Фото: Иван МАРКОВ

Рабочие раздавать комментарии не захотели, но порекомендовали обратиться к своему начальнику, важному мужчине в белой каске, нарезающему круги вокруг вагончика.

- Как что тут происходит? Стройка, вот, если вам не лень, ознакомьтесь с паспортом объекта, мы его специально для интересующихся поставили, - неохотно заявил он.

- Тут написано, что многоквартирный дом будет…

- Правильно написано, - ответил начальник строительства.

- Вы тут уже сваи забиваете, а каких-то археологических изысканий проводиться не будет? Это же исторический центр города как-никак.

- Да что тут ценного? Фундаменты? Если что-то важное будет обнаружено, тогда видно будет, - отреагировал мужчина и направился к машине для забивания свай, которая готовилась заколотить в грунт очередной железобетонный столб.

Такой эскиз демонстрировали, когда представляли проект второй очереди Рыбной деревни.Фото: Иван МАРКОВ

Итак, многофункциональный комплекс, обещанный Толмачевым в конце прошлого года, в марте 2019-го превратился в «многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и подземным паркингом». Заказчиком объекта, который появится на Рыбной деревне-2, выступает компания «Специализированный застройщик «Эталонстрой»», одним из владельцев которой является известный по неудачному строительству «Стакана» в Светлогорске Александр Качанович, а подрядчиком - ООО «Стройэксперт» (гендиректором этой компании является некто Александр Струков). Есть в паспорте и номер разрешения на строительство с датой – 18 марта этого года, а также дата окончания работ – март 2022 года.

Что же касается будущего дома, то по словам Вячеслава Генне, с которым «Комсомолка» общалась в декабре, его высота должна была быть от четырех до семи этажей. Однако, согласно разрешению на строительство, опубликованному на сайте областного агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию, высота здания будет варьироваться от пяти до восьми этажей, а общая его площадь составит более 45 тысяч квадратных метров.