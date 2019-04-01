Тоннель в никуда: напротив Третьего форта в Калининграде нашли подземный ход

Новость о том, что строители нового жилищного комплекса в районе Третьего форта на окраине Калининграда обнаружили подземный ход, взбудоражила многих. Думается, особенно тех, кто охоч до удивительных историй о «подземном Кёнигсберге». Как знать, куда выведет найденный лаз и что в нем может быть найдено! Однако на поверку все оказалось гораздо прозаичнее.

- Да мы об этой норе практически с самого начала стройки знали, - удивляется неуемному любопытству журналистов прораб Михаил, выступивший в роли нашего экскурсовода. – Вон там вход (Михаил показывает на песчаный откос), а там вон, у собачьей будки – выход.

Выходов оказалось даже два – по обеим сторонам от входа, представлявшего собой мощную железобетонную арку. Из того же материала были сработаны и стены тоннеля, который через несколько метров разделялся надвое. Справа был тупик, слева брезжил солнечный свет. На полу валялись пластиковые бутылки и прочая бытовая дрянь.

- Кроме мусора ничего не было? – интересуюсь на всякий случай.

- Нет, конечно, - равнодушно отвечает прораб. – Если что-то ценное и было когда-то, так, вынесли давно. На самом деле, думаю, в этот «подземный ход» много лет кто только не лазил…

- Да мы об этой норе практически с самого начала стройки знали, - удивляется неуемному любопытству журналистов прораб Михаил.Фото: Игорь ОРЕХОВ

М-да, сенсации, судя по всему, не состоялось, и надежда наткнуться на Янтарную комнату или хотя тайную лабораторию «Кёнигсберг-13» растаяла, как с белых яблонь дым. Заброшенная потерна, по мнению не замедливших объявиться специалистов широкого профиля, является обычным коллектором и даже в «Король Фридрих Вильгельм I», что по другую сторону улицы Александра Невского, не ведет, не то что в какие-то там неведомые дали.

Но в глубине души неисправимого романтика все равно тлеет огонек надежды: а вдруг найдутся другие специалисты и опровергнут прозаическую версию с водоводом?