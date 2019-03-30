Сняться в кино и выиграть в шахматы у чемпиона: Чему можно научиться в детских лагерях Калининграда

Всю неделю мы рассказывали вам, дорогие читатели, как городские, загородные и зарубежные центры отдыха подготовились к приему детей в ближайшие летние месяцы. Рассказали и про варианты покупки путевок, и про то, реально ли за одну смену оздоровить ребенка. В завершении нашего каникулярного марафона отвечаем на еще один важный вопрос – чему дети учатся, отдыхая? Ведь не только ж зарядки, обеды и образовательные модули строго по расписанию…

Вариант 1. Научиться снимать кино

Уже не первый год в Центре развития одаренных детей проводится отдельная смена «#ЦРОД! Камера! Мотор», главная цель которой – предоставить детям возможность попробовать снять кино.

На каждую такую смену в центр приглашают наставников по всем блокам кинопрофессий, которые требуются во время съемок. Это могут быть: режиссер-постановщик, художник-постановщик, гример, режиссер монтажа, сценарист, продюсер, художник по костюмам и многие другие. В прошедших сменах с детьми на профессиональном, «киношном», языке уже пообщались: актеры Евгений Ткачук, Сергей Мухин, режиссеры Юлий Гусман, Викторова Анна Ричардовна и многие другие. Наставники смены - это всегда профессионалы, имеющий весомый опыт работы в большом кино, желающие передать свой опыт молодому поколению. И в этом году участников киносмены непременно посетят звезды киноиндустрии. Только пока их имена не сообщают.

Что касается досуга, развлечений, то в каждой смене – свой! Это и творческие шоу, и квесты, и тренинги, и упражнения, позволяющие раскрыть творческий потенциал и получить навык командной работы. А еще детворе очень нравится, когда в жаркую погоду вожатые проводят «мокрые игры» (обливания водой из шланга). Как же это весело!

Вариант 2. Попробовать силы как отельер

«Инсайт Лингва» в Калининграде и этим летом традиционно предлагает юным калининградцам, желающим провести лето в языковых зарубежных лагерях, поездки в Англию, Ирландию, Мальту, Чехию и многое другое.

Чем хороша поездка в Чехию, например? Здесь предлагается изучать три языка (чешский, немецкий и английский), проводят незабываемые по содержанию экскурсии, а также - посещение университетов, в которые многие калининградские школьники, окончив 11 классов, могут вернуться в качестве студентов. И учиться смогут – бесплатно!

Что же развлечения? Тут все зависит от того, какие интересы у ребенка. Для творческий личностей можно выбрать живопись, дизайн, уроки на пленере, в музеях и картинных галереях; уроки музыки, вокала и танца. Тем, кто хочет попробовать себя в роли настоящего студента, могут предложить курс при одном из университетов Англии и Америки. Даже такие университеты, как Йельский, Гарвардский, Оксфордский и Кембриджский открывают на лето свои двери перед школьниками. Кстати, для будущих отельеров предлагают уникальную летнюю программу в сфере отельного бизнеса, которая предполагает обучение в Ассоциации гостиничного бизнеса Чехии.

Помимо 80 часов теории и практики, курс включает обширную культурно- развлекательную программу. И это все для тех, кто хочет провести незабываемые каникулы и обрести бесценных опыт обучения в самом центре Европы.

Вариант 3. Поиграть в футбол… задом наперед

Интересно проходят смены в загородном лагере на Куршской косе «Алые паруса».

Одна из программ называется «Лаборатория спорта». Главная идея этой смены – превратить лагерь в лабораторию спорта, которой заведует Реал Мадридович Барселонов. Реал Мадридовчи – это профессор, создающий новые виды спорта, соединяя уже всем известные и внедряя в них новые элементы.

Участники смены становятся сотрудниками спецлаборатории придумывания спорта (СПС) и каждый день создают с профессором новый вид спорта. Футбол задом наперед, рукопашный бой с ленью, прыжки в ширину, стрельба луком, гонки на кроватях и многое другое. Участникам предоставляется не только свобода для творчества и полета фантазии, но и возможность поучаствовать в придуманных состязаниях, выступив в роли организаторов, тренеров, спортсменов. Все, что родится в лаборатории, будет опробовано, запатентовано и занесено в периодическую таблицу Барселонова.

А ключевые события программы – это ток-шоу «Вечерний Дзюба», показательные выступления единоборств, фестиваль национальных видов спорта, танцевальный морской бой, «День тренингов», а также - битва хоров, чемпионат по гольфу, турнир по настольным играм, косплей-вечеринка, конкурс актерского мастерства «Один в один», образовательная сессия «Дети - детям», тематические квесты, веревочный курс и др.

Не менее интересная смена, где готовят самых метких и ловких лучников. Кто в отряд Робин Гуда?

Вариант 4. Выдержать бой с чемпионом по шахматам

«Академия гениев» предлагает современные и востребованные направления развития и отдыха для детей в городе. Очень приятно, что команда «академиков» признана по итогам прошлого года лучшим социальным проектом России в номинации «Лучший социальный проект в сфере дополнительного образования». Награда был получена за проект «Непрерывное инклюзивное обучение робототехнике и программированию от 5 до 18 лет». Ценность этой награды в том, что она подтверждает: калининградские дети совершенно разных возможностей и устремлений изучают программирование и робототехнику с юных лет, и тем самым формируют свое профессиональное будущее.

Школьники смогут поучиться игре в шахматы у чемпионовФото: Евгения ГУСЕВА

Как устроена жизнь летом в академии? Смена длится 14 дней. Все четко распланировано с 9 до 18 часов. С утра до обеда юные гении занимаются наукой, конструированием в клубном формате. Во второй половине начинаются увлекательные развлечения.

В центре действует система «все включено»: занятия, питание, а это полноценные горячие обеды в кафе "Ложка" и перерывы на чай в течении дня, проезд, экскурсии. Участники школы находятся под надежной опекой опытных преподавателей и воспитателей.

Дети научатся играть в шахматы у чемпионов, мастеров спорта по шахматам и победителей всероссийских турниров, посетят Центр исследования атомной энергетики, узнают секреты химии и физики. Что еще? Можно побывать внутри мыльного пузыря, схлестнуться в лазертаг, сразиться в «Крокодила» в библиотеке Чехова, научиться снимать мультфильмы в медиацентре БФУ имени Канта. И отличное дело - прокатиться на яхте по озеру и познакомиться с морскими узлами в спортивном центре «Янтарный парус»!

Вариант 5. Английский, спорт. И бабушка рядом!

Для младшеклассников, их родителей, бабушек и дедушек есть интересное предложение – вместе отправиться на неделю в Мронговию (Польша). Для детей эта поездка хороша тем, что запланированы занятия английским с носителем языка. Будет много спортивных мероприятий, экскурсий. А для всех членов семьи продумана оздоровительная программа.

Что домашним детям в таком возрасте нужно? Путешествия, укрепить знания английского, обрести новых друзей. И главное (сколько же это приносит сил и радости) – любимая бабушка рядом!

Вариант 6. Научиться быть самостоятельным в 6 лет

«Малыш и Карлсон» - так называется смена в центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина», что у озера Виштынец. Смена рассчитана на неделю, на 66 участников, ориентирована .на детей, впервые выезжающие в загородный лагерь. Можно даже отправляться в приключением тем, кому уже есть шесть лет!

В программе - не только отдых на свежем воздухе, но и различные познавательные занятия, направленные на адаптацию ребенка во временном детском коллективе и окружающей среде. За основу образовательной программы орагниаторы взяли мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон». Дружить, узнать, что такое – нормы поведения, и стать по-настоящему самостоятельным – вот что ценно в смене 2Малыш и Карлсон».

Детей постарше ждет смена, посвященная Году театра в России. Побывать в центре отдыха и создать спектакль – вот на что будут брошены лучшие идеи и силы!

А что с равзлечениями? Да их тут сколько хочешь! В основном это ролевые, интеллектуальные и военно-спортивные игры, квесты, лазертаг. В каждую смену запланирован выход в лес, увлекательные прогулки по живописным местам, знакомство с растениями и животными заповедного парка. Вечером ребята собираются у костра, поют песни. Устраиваются дискотеки, показ фильмов. В лагере 20 велосипедов, поэтому практикуются велопоходы по окрестностям Виштынца. Здесь ориентируются прежде всего на желания и интересы детей. А в обсуждении деталей программы нового дня участвуют дети!

Вариант 7. Пройти курсы юного визажиста

Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» имеет две современных базы. Один уютный лагерь - в поселке Волочаевское, что недалеко от Светлого, другой - у поселка Круглово в чудесном лесу, до шикарного пляжа в Янтарном рукой подать, 10 минут езды.

Ребята здесь активно занимаются спортом, ходят в походы, ездят на интересные экскурсии по области. В этом году предстоит большая театрализованная работа, дети будут активно заниматься прикладным творчеством. Для девочек откроют клуб, где будут даваться навыки визажа, заработает кулинарная школа.

Мальчикам и девочкам не бывает скучно: концерты, игры и развлечения, турниры и квесты, дискотеки и кино, прогулки на квадроцикле. Здесь гарантирована безопасность жизни и здоровья детей. В «Бригантине ждут гостей!

«Комсомолка» желает всем ребятам и их родителям чудесного лета!