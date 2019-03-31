Противотанкист, вставший на пути «Великой Германии». История лейтенанта Александра Сытина, погибшего под Кёнигсбергом

Мы продолжаем рассказ о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссию и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, «Комсомолка» открывает новые имена фронтовиков.

Из четырех выжил всего один

Мария Владимировна Сытина, проживавшая перед началом Великой Отечественной войны в совхозе «Каракол» Иссык-Кульской области Киргизской ССР, проводила на войну четверых мужчин: мужа Георгия, сына Александра и двоих родных братьев - Василия и Григория Щетинских. Из них только один вернулся домой живым – брат Григорий, да и то, как говорят родственники Марии Владимировны, безногим калекой.

Муж Георгий погиб в самом начале войны, а сын Александр и брат Василий до Победы не дожили каких-то три месяца. Так случилось, что бойцы, сами того не подозревая, воевали рядом друг с другом в Восточной Пруссии, и даты их смертей тоже рядом: Александр погиб 19 февраля 1945 года в районе Гермау (сегодня Русское Зеленоградского района – Ред.), а Василий - 25 февраля 1945 года в районе Вилльгайтена (сегодня это Колосовка все в том же Зеленоградском районе).

Поиском следов фронтовиков несколько лет назад занялся муж внучки Марии Владимировны, Кирилл Мерзляков, который рассказал «Комсомолке» несколько семейных историй, а также передал копии писем и фотографий артиллериста-противотанкиста Александра Сытина.

Воевать начал под Ростовом

Александр Георгиевич был призван в мае 1942-го. По ускоренной программе он прошел обучение на лейтенантских курсах и уже в январе 1943-го стал командиром огневого взвода 33-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 46-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. В рядах этого полка он начал воевать на Юго-Западном фронте и не расставался с боевыми товарищами до Восточной Пруссии.

Весь январь полк артиллеристов, прикрепленный к 321-й стрелковой дивизии, отбивал танковые контратаки противника на севере Ростовской области. К примеру, только 31 января 4-я батарея артполка потеряла убитыми 12 человек. При этом, артиллеристы яростно сопротивлялись: утром им удалось уничтожить два танка противника, шесть пулеметных гнезд, два миномета и одну противотанковую пушку. А к вечеру того же дня 1-я и 2-я батареи уничтожили еще пять гитлеровских танков.

В письме от 1 марта 1943 года Александр сообщает своей матери и родным, что «продолжает гнать немцев на запад». Кроме всего прочего сын пишет, что получает в месяц 1200 рублей, но «деньги не нужны», поэтому вместе с письмом он пересылает домой 1700 рублей.

Учитывая, что с начала войны индекс цен на продукты увеличился примерно в 13 раз, килограмм пшеничной муки на рынке летом 43-го стоил от 200 до 350 рублей, а, к примеру, литр молока от 50 до 90 рублей.

Фото Александра Сытина из личного архива семьи Мерзляковых.

Первые награды

Осенью того же года Александр Сытин совершает подвиг, за который его впервые представляют к награде – медали «За Отвагу».

"В ночь с 22 на 23 октября батарея в районе хутора Губинский форсировала реку Днепр и, поддерживая 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию, с ходу вступила в бой, - раскрываются подробности подвига в тексте наградного листа. - Во время артподготовки взвод товарища Сытина прямой наводкой открыл огонь по огневым точкам и живой силе противника. Вражеская линия [обороны] была прорвана, с ходу были заняты хутора Свистуновка, Калиновка и высота 166,6. Поставленная задача дня была выполнена полностью, отвоеванный рубеж был закреплен, и все контратаки противника с большими для него потерями были отбиты".

1 мая 1944 года полк Сытина был переброшен на Ленинградский фронт. Летом того же года он участвовал в боях на Карельском перешейке. Одно из самых кровопролитных сражений прошло в середине июня в районе сегодняшнего поселка Лебяжье (тогда он назывался Куутерселькя), и результатом его стал прорыв финской обороны.

"Товарищ Сытин в боях 10 июня 1944 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе Ржавая канава проявил в борьбе с финскими захватчиками личную храбрость, мужество и высокое мастерство в руководстве огнем своего взвода. Взвод под его руководством огнем прямой наводки уничтожил: 3 дзота, наблюдательный пункт и 3 стрелковых ячейки с прислугой противника".

Кроме того, согласно документу, взвод Сытина постоянно находился под пулеметным огнем противника. Александр Георгиевич, вычислив пулеметный расчет, лично уничтожил его из своего ручного пулемета. В результате успешного боя красноармейцы захватили высоту Песчаную, а Сытин за выполнение задачи был представлен к ордену «Отечественной войны I степени». Правда, командир бригады, будущий Герой Советского Союза полковник Петр Ильич Лизюков, решил вручить лейтенанту орден «Отечественной войны II степени». Зато фотокарточку момента награждения Александр отправил домой в Киргизию с подписью: «На долгую память маме, Ниночке, Лидочке от Сытина Александра. В дни Отечественной войны при получении правительственной награды. Берегите и не забывайте. Это будет память о фронте и память жестоких боев».

Письмо с фронта в газету

В конце лета - начале осени, окончив боевые действия с Финляндией, 46-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, в составе которой воевал Александр Сытин, участвует в освобождении Таллина и Риги.

В конце сентября лейтенант получает третью награду – орден «Красной Звезды». Он был представлен к ней за уничтожение 40 солдат и офицеров противника, а также двух 45-миллиметровых пушек и одной пулеметной точки в районе эстонского города Кейла.

В ходе этого боя был ранен наводчик из взвода Сытина, и Александр Георгиевич сам заменил его, продолжая командовать взводом. Орудие продолжило вести огонь, и контратака противника была отражена.

С января 1945 года, бригада Сытина переброшена уже на 3-й Белорусский фронт, чтобы принять участие в Восточно-Прусской наступательной операции. Отсюда Александр Сытин написал письмо на родину - в районную газету. В нем он дал краткий отчет о боевом пути своего полка, рассказал, как прошел «от Сталинграда до Кривого Рога и от Ленинграда до Выборга» и очистил от фашистов Прибалтику. Приводим выдержку из этого письма:

"Наш боевой товарищ, командир Барманов, погиб под гусеницами вражеского танка, но не отошел от своего орудия, не сдал рубеж. Трудно подсчитать, сколько мы истребили немецкой техники, сколько фрицев нашло гибель от метких выстрелов наших артиллеристов. Стремительные атаки следуют одна за другой".

Далее Сытин рассказал, как приятно бойцам читать письма с родины, и заметил, что его земляк Кенжетаев Карыбай из колхоза «Караджал» Пржевальского района Иссык-Кульской области Киргизии почему-то не получает писем от родных. Сытин попросил его отца, Кенжетая Сеитова, написать сыну.

Награждение Александра Сытина орденом Отечественной войны в Карелии. Фото из личного архива семьи Мерзляковых.

Битва с танками дивизии «Великая Германия»

Передышка продолжалась совсем недолго, вскоре 46-я истребительно-противотанковая артбригада ввязалась в настоящую мясорубку. 30 января в окрестностях поселка Хайде-Вальдбург (сегодня – Прибрежный) в бою против 40 танков дивизии «Великая Германия» погиб командир бригады, полковник Петр Лизюков, который сам лег за крупнокалиберный пулемет. Немцы в том бою потеряли около 30 танков и самоходок. 15 из них были сожжены на направлении 1309-го полка, в котором находился Лизюков.

19 февраля, отбивая атаки пехоты и танков гитлеровцев, пытавшихся прорваться из Кёнигсберга в сторону Пиллау, погиб и Александр Сытин. Это случилось в районе Крагау (сегодня поселок не существует) на Земландском полуострове.

А через неделю, 25 февраля, в 25 километрах от места гибели лейтенанта, в районе местечка Виллгайтен (недалеко от сегодняшнего поселка Колосовка) погиб и его родственник Василий Владимирович Щетинский. 3-го февраля Щетинский участвовал в бою у поселка Зортенен (недалеко от сегодняшнего поселка Романово), где уничтожил 5 гитлеровцев, а 4-го числа одним из первых ворвался в соседний поселок Бартенен, где огнем из своего автомата уничтожил 6 немецких солдат. 13 февраля командир его полка подписал приказ о награждении Василия Владимировича орденом «Славы III степени».

Посетить могилы предков уроженец Балашихи Кирилл Мерзляков и его жена Ирина приезжали несколько лет назад. До этого при помощи поисковиков отряда «Совесть» они выяснили, где похоронены дядя и двоюродный дед Ирины.

- Бабушка моей жены уже очень старенькая была, и она всегда говорила, что ее сын Александр погиб в Германии, - рассказывает о начале поисков Кирилл Мерзляков. - Когда она умерла, ко мне попали документы фронтовиков, в том числе и похоронка. А в похоронке было написано – Восточная Пруссия. Только тогда мы поняли, что покоится дядя моей жены где-то в Калининградской области.

Кирилл Мерзляков долго не мог найти через архивы информацию из-за ошибки в фамилии.

- Потом мы связались с калининградскими поисковиками из отряда «Совесть», и они нам уже помогли все выяснить. Но на братской могиле в поселке Русское, где похоронен лейтенант Сытин, не было его фамилии. Мы одновременно с поисковиками написали в администрацию Зеленоградского района письма с просьбой увековечить память нашего родственника, и нашу просьбу удовлетворили, - заключает Кирилл.