2019-04-01T15:05:26+03:00
Здоровье

В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр

В распоряжении врачей - единственный в нашей области ангиограф экспертного класса
Александр КАТЕРУША
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О возможностях центра губернатору Антону Алиханову рассказал кардиохирург Алексей Сафуанов.О возможностях центра губернатору Антону Алиханову рассказал кардиохирург Алексей Сафуанов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сердечно-сосудистый центр открылся на базе Гусевской центральной районной больницы. Техническая новинка – ангиограф экспертного класса. На его приобретение и ремонт помещения из областного бюджета потратили более 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавили из собственных средств больницы.

- Ангиографов такого класса по стране всего несколько единиц, а в нашем регионе он первый и позволит выполнять весь спектр сосудистых хирургических вмешательств – как диагностических, так и серьезных операций на сосудах, - рассказал кардиохирург Алексей Сафуанов, который будет работать с новой техникой. - Аппарат такого класса обеспечивает помощь хирургу в проведении любой процедуры.

Медики отмечают, что приобретенное оборудование позволит выполнять диагностику состояния сосудистого русла и операции на сосудах. Изначально планируется проведение кардиографий и стентирование сосудов сердца, в дальнейшем будет возможно проведение удаления тромбов из сосудов головного мозга и конечностей, а также эмболизация маточных артерий. По словам главврача больницы Ольги Герцог, новый ангиограф сможет работать и в режиме компьютерного томографа.

- Большое подспорье в том, что охвачен теперь весь восток области. Сократится время поступления пациентов, которое должно быть очень коротким. Теперь не придется ждать, пока «скорая» привезет пациента из какого-то отдаленного города или поселка в Калининград. Все можно делать здесь, в Гусеве, - говорит Алексей Сафуанов.

На открытие центра в Гусев приехал губернатор Антон Алиханов, который заодно осмотрел больницу. В помещениях сосудистого центра провели капремонт. Обучение персонала, который планируется к работе в рентген-операционной, уже началось.

- Оборудование в центре очень высокого уровня и сегодня очень востребовано, поэтому все эти ресурсы необходимо использовать максимально эффективно, с тем, чтобы нам повысить качество, оперативность и доступность такого вида медицинской помощи, а мы поможем и дальше ее развивать, – отметил глава региона.

Новое оборудование позволит в том числе удалять тромбы из сосудов головного мозга и конечностей. Фото: Александр КАТЕРУША

Новое оборудование позволит в том числе удалять тромбы из сосудов головного мозга и конечностей.Фото: Александр КАТЕРУША

Центр, в котором будут проходить лечение жители со всего востока области, рассчитан на проведение более 700 хирургических манипуляций в год. В перспективе планируется увеличение мощности кардиологического отделения Гусевской больницы с 15 до 30 коек, блока реанимации и интенсивной терапии этой структуры – с трех до шести. Первых пациентов сосудистый центр примет уже летом.

Во время визита губернатора гусевским медикам вручили ключи от квартир. В числе новоселов - кардиохирург Алексей Сафуанов и его супруга Ольга (она тоже сердечно-сосудистый хирург). Они переехали к нам из Челябинска. Также новоселье отметят заместитель главврача больницы по медчасти Людмила Курцеба, акушер-гинеколог Юлия Мамусина и врач-терапевт Светлана Гроголь, которые приехали в регион из Красноярского края.

Еще три квартиры остались в резерве. Но так как в Гусев в ближайшее время приедут офтальмолог, неонатолог, терапевты и другие специалисты, губернатор дал поручение региональному минздраву подготовить предложения по внесению поправок в бюджет с целью приобретения еще нескольких квартир для врачей. Также будет проработан механизм, который позволит по истечении определенного срока получать медицинским специалистам в муниципалитетах служебное жилье в собственность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Советске на церемонии пуска газа решили отремонтировать фасад дома

В четверг в Советске подвели природный газ к 190 жилым домам, в которых проживает 1446 жителей. Церемонию пуска газа провели в одном из дворов микрорайона «Чапаевский». Видно было, что к приезду местных чиновников и губернатора готовились. Кустарник и малину, которые, видимо, портили и без того невеселый пейзаж, вырубили. А вот фасад дома, возле которого устроили торжество, так и остался обветшалым и неухоженным - с дырами в штукатурке и посыпавшимися от старости кирпичами. Заметив это, Антон Алиханов, поручил отремонтировать фасад, чем сорвал аплодисменты местных жителей.

Отметим, всего за последние 3 года на территории области построено 900 км газораспределительных сетей, более 2000 газовых вводов, газифицированы дома, в которых поживает более 100 тысяч человек.

Во время выезда на восток области, губернатор также заглянул в Славске, где привели в порядок Дом культуры. На его ремонт выделили порядка 5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ. Еще столько же было потрачено из средств регионального бюджета, спонсорских денег и по программе «Культура малой Родины». привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали большую сцену в зале.

- Дом культуры не простаивает пустой, он открыт каждый день. Здесь бесплатно занимаются коллективы, дети. Мы посчитали, что в прошлом году большой зал был задействован 112 раз. Люди приезжают со всей округи, - говорит Дмитрий Цветков, директор Центра культуры Славского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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