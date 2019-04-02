Целый район мог взлететь на воздух: пожар на «Цепруссе» чудом не перекинулся на соседнюю нефтебазу

Во вторник пожарные все еще продолжают ликвидировать последствия пожара на заброшенном целлюлозно-бумажном комбинате «Цепрусс». В районе часа дня рядом с предприятием все еще дежурила машина «Скорой помощи», а спасатели при помощи вышки проливали обрушившиеся и все еще дымящиеся перекрытия.

Началось все в понедельник в восьмом часу вечера. В 19:24, как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Правой набережной. Когда спасатели подъехали на место, уже сгорела и обрушилась кровля, накрывавшая цеха, а огонь распространился на 1200 квадратных метров. Через некоторое время стало казаться, что все пожарные машины Калининграда едут в сторону «Цепрусса». Согласно отчету МЧС, на место съехалось 27 единиц техники с 88 пожарными на борту.

Тем не менее, практически сразу появилась информация, что пострадавших на пожаре нет. Во вторник утром сотрудники дежурившей на месте происшествия «скорой» сообщили «Комсомолке», что их помощь не потребовалась и спасателям.

Зато сотрудники нефтебазы «Западная», похоже, не спали всю ночь. Их многотонные емкости (в них помимо дизельного топлива хранится бензин всех марок, дистиллят газового конденсата, а также керосин) удалось спасти от взрыва чудом. Дело в том, что цистерны стоят буквально в 50 метрах от заброшенных цистерн «Цепрусса».

- Нам просто повезло, - рассказал сотрудник нефтебазы. – Ветер вчера был в другую сторону. Если бы был в нашу – тут бы все взлетело на воздух! Мало бы не показалось.

И действительно, таблички «Не курить», висящие на сетчатой ограде нефтебазы, выглядят смешно на фоне столба пламени, всю ночь освещавшего целый район.

Кстати, о близости к месту пожара нефтебазы во вторник обмолвился и первый заместитель мэра Юрий Федяшов, который провел на ЗАО «Цепрусс» выездное совещание.

- У нас нефтебаза сейчас не работает – остановлена, - заявил Федяшов. Часть предпринимателей сейчас тоже не работает, потому что обесточена часть этого объекта.

Горящий "Цепрусс" и цистерны нефтебазы отделяли жалкие 50 метров.Фото: Иван МАРКОВ

И действительно, утром во вторник пришла новость о том, что жители соседних домов ночью столкнулись с первыми проблемами – у них на несколько часов отключали воду и отопление. Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, без тепла и воды в течение трех часов оставались 58 домов (6749 человек). Кроме того, в зоне отключения находилась школа № 19 и два корпуса детсада № 2 на улицах Менделеева и Красносельской. Всего ), а также 58 жилых домов в которых проживают. Юрий Федяшов пообещал, что в скором времени будет восстановлено электроснабжение РТС (она сейчас работает на дизельгенераторах). На данный момент, как признался чиновник, несут убытки и частники и «Калининградтеплосеть».

Что же касается причин пожара, пока версия одна – он произошел из-за повреждения кабельной линии. Правда, в компании «Янтарьэнерго» уточнили, что сети принадлежат не региональной энергокомпании, а другому собственнику, и это ее зона ответственности.