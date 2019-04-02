2019-04-02T18:58:26+03:00
Общество

В калининградском Фонде капремонта рассказали про «окна, как в Лувре» и проблему с заменой лифтов

На вопросы радио "Комсомольская правда" ответила Оксана Астахова
Светлана БАРОН
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Гордость этого года - дом по ул. Комсомольской 53-61, известный, как дом с зенитными фонарями на крыше.Гордость этого года - дом по ул. Комсомольской 53-61, известный, как дом с зенитными фонарями на крыше.Фото: Иван МАРКОВ
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18 апреля калининградский Фонд капремонта отмечает юбилей - пять лет работы. По словам директора капремонта Оксаны Астаховой, вспомнили об этом случайно, на планерке. О промежуточных итогах работы и планах на год Астахова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Как в Лувре»

Среди отремонтированных фасадов у главы Фонда есть любимчики, и это не «пряничные домики» на Ленинском, а дом с «трубящим оленем» на Московском проспекте.

- Знаю, как его делали, когда нашли скрытый под штукатуркой облицовочный обожженный кирпич. Вручную его (химическая очистка была запрещена!) щеточками отчищали, - вспоминает директор Фонда.

Гордость этого года - дом по ул. Комсомольской 53-61, известный, как дом с зенитными фонарями на крыше. Там закончили фасад, а сами фонари установят в ближайшее время. Их изготавливали за рубежом, срок поставки - примерно через неделю.

- Это будут стеклянные конструкции, как в Лувре, - говорит Астахова. - За счет солнца идет обогрев и освещение мест внутреннего пользования. Прослужит это все еще лет семьдесят.

С начала года в работе 130 домов, на 12 из них ремонт уже завершен. В марте сдали тысячный дом, отремонтированный за пять лет в Калининграде - на проспекте Мира, напротив стадиона «Балтика». Правда, фасад там вышел не идеальным из-за узаконенных в 90-е застекленных балконов и кондиционеров.

Оксана Астахова. Фото: Иван МАРКОВ

Оксана Астахова.Фото: Иван МАРКОВ

Что произошло с лифтами

О неудачах: в прошлом году неустойка за просрочку по вине подрядчика составила 10 млн рублей. Было три расторжения контракта, двоих подрядчиков Фонд включили в черный список. А еще более полугода часть калининградцев не могут дождаться замены лифтов в своих высотках.

- Перед нами (как и перед всей Россией) стояла задача попробовать реализовать программу ускоренной замены лифтов. Были выделены средства, и с учетом всех усилий вместо планируемых десяти лифтов смогли осилить 110, - рассказывает директор Фонда капремонта. - С первой полусотней подрядчик справился отлично, а второй этап пошел хуже. Вся Россия одновременно отторговала огромное количество лифтов, Щербинский завод зашел на все контракты, а монтажников такого количества не оказалось. К нам по пару человек перекидывают то из Ростова, то из Челябинска. Каждый человек на счету. Многих людей, которые прибывают сюда самолетами, отправляем обратно - их страшно допускать на такие работы!

Около трех десятков лифтов смонтированы и ждут запуска. Ситуацию контролирует Минстрой.

Директору дом еще не отремонтировали

Калининградцы встречают сотрудников Фонда капремонта по-разному: одни угощают чаем, другие не пускают на порог. Недавно жильцы требовали уложить керамическую черепицу вместо металлической (предусмотренной по программе), без доплаты. Но добились только оформления недопуска — к их объекту вернутся только через год. На состав материалов можно влиять — с доплатой. На покраску фасада — тоже. Но цвет приходится согласовывать с тремя ведущими архитекторами — городским, областным и советником при губернаторе.

Если есть объективная причина, ремонт можно отложить. Такой случай был на днях: живущая под крышей семья с грудным ребенком попросила перенести начало работ на июнь-июль, когда будет тепло.

По словам директора, в калининградском Фонде капремонта сегодня работает команда из 60 человек, средний возраст сотрудников - от 25 до 35 лет. Интересно, что дом, где живет глава фонда, еще не ремонтировали.

- Я живу в Мамоново, в довоенном доме. В свое время он был немного приведен в порядок, там мягкий шифер на крыше. Нормально все. Меня устраивает, - говорит Оксана Астахова.

Полное интервью слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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