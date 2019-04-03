Бежать, идти, крутить педали: как сохранить свою эндокринную систему здоровой

Начиная с апреля каждый месяц в Калининградской области будут проходить марафон «12 месяцев», направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний. Авторы марафона – региональный минздрав, Калининградский областной центр медпрофилактики и волонтеры-медики.

Стартует марафон 7 апреля, во Всемирный день здоровья, массовой акцией на площади Победы. В этот день все желающие смогут бесплатно проверить уровень сахара и холестерина в крови в мобильном центре здоровья Центра медпрофилактики. А 13 апреля на обучающем мероприятии для больных сахарным диабетом пройдет выставка ретро-плакатов, отражающих санитарно-просветительскую работу медицинских организаций советского периода.

- Жителей региона приглашаем принять участие в акции «12 месяцев здоровья», - сказали в региональном минздраве. – Детальный анонс мероприятий будет публиковаться накануне их проведения.

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О «тихом» никто не знал

Последнее экспресс-исследование на уровень сахара в крови в Калининграде проводилось в феврале этого года. За три с половиной часа проверились 475 калининградцев, и у 15 из них выявлено отклонение от нормы.

По словам главного внештатного эндокринолога регионального минздрава Ирины Сороко, проблема заболеваемости сахарным диабетом сегодня актуальна не только для Калининградской области, но и для России в целом.

- У некоторых пациентов были выявлены цифры в 17-18 миллимолей на литр при верхней границе нормы для разных типов глюкометров от 5,5 до 6,1, – поделилась впечатлениями после акции Ирина Сороко. – И люди были очень удивлены, они даже не подозревали, что у них диабет: это достаточно «тихое» заболевание, и если человек не обследовался, зачастую выявляется только после осложнений. Те, у кого был обнаружен такой высокий уровень глюкозы, сразу же обратились к эндокринологу и начали получать сахароснижающую терапию.

Добавим, сегодня в Калининградской области на учете состоит около 29 000 пациентов. Только в 2018 году в экспресс-исследованиях в мобильном центре здоровья на площади Победы и крупных торговых центрах Калининграда и области приняли участие около 2 000 жителей региона.

Чем опасен диабет?

- Осложнениями! – предупреждает Ирина Сороко. - Может провоцировать сердечно-сосудистые и другие серьезные заболевания. У некоторых пациентов болезнь впервые может быть выявлена при госпитализации, к примеру, с инфарктом или инсультом. Поэтому такие массовые скрининги позволяют пациентам оценить уровень сахара в экспресс-режиме, а медикам – своевременно направить их на консультацию к эндокринологу.

По данным минздрава, в Калининграде сегодня усилине эндокринологическая служба. Пациентами занимаются в эндокринологическом отделении городской больницы №1 Калининграда, а также - в областной клинической больнице.

«От мамонта до мамонта»

Российский эндокринолог, академик РАН Галина Мельниченко не так давно побывала в БФУ имени Канта и поделилась своими рецептами - как сохранить свою эндокринную систему здоровой.

- Эндокринная система - это не только щитовидная железа, как многие думают, - сказала Галина Мельниченко в интервью kantiana.ru. - Жировая ткань - самый большой эндокринный орган. Огромное количество гормонов выделяют кости, о которых мы долгое время думали, что они выполняют чисто «архитектурную» функцию.

Что же касается рекомендаций, то они очень простые. Я не открою Америки, если скажу, что заболеть диабетом второго типа очень рискуют те, кто в молодости неумеренно выпивал, кто кое-как питался, не уделял внимания физическим нагрузкам.

Мы созданы для ведения активного образа жизни. Раньше человек жил с копьем в руках - от мамонта до мамонта, а сегодня он ездит на машине - от гамбургера до чизбургера. Надо больше двигаться, обращать внимание на свой рацион. Но перегибать палку тоже не надо. Не стоит доводить себя диетами до истощения, как это делают некоторые модели.

Ну и, конечно, нужно готовить пищу на йодированной соли. У нас в стране каждый человек решает сам, какую соль покупать - йодированную или обыкновенную. Но во многих странах, в том числе у наших соседей - в Польше и в Белоруссии - приняты специальные законы, которые обязывают производителей добавлять в соль йод.

Передозировка йодом?

- Помните, в фильме «Семнадцать мгновений весны» два сыщика ищут радистку Кэт и попутно делятся друг с другом способами улучшения памяти, - продолжает Галина Мельниченко. - Один делал это с помощью коньяка, а второй - принимая йод. Кстати, радистку они так и не нашли. И это неудивительно - у первого было алкогольное поражение мозга, а у второго была сильная передозировка йодом. Он получал миллиграммы йода, а потребности человека - микрограммовая. Микрограмм в тысячу раз меньше миллиграмма. Потребность человека в йоде составляет 100-150 микрограммов в сутки. Потребляя йодированную соль, невозможно получить передозировку. Соль используют все. Она необходима каждый день, и с ней мы получаем необходимый организму йод. Соль - это немой носитель йода. Примечательно, что когда мы, врачи, поднимаем вопрос о том, чтобы обязать производителей соли йодировать её. Минюст отвечает, что в этом случае у потребителя не будет выбора. Это довольно забавный аргумент. Получается, что когда нам с помощью водопровода доставляют домой обеззараженную, а не грязную воду, нас тоже лишают выбора. Словом, закон о йодной профилактике давно назрел, и я думаю, что здравый смысл в этом вопросе когда-нибудь победит и очень важное решение будет принято.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Калининградцев приглашают на прививки против кори…

С 1 апреля по 1 октября 2019 в Калининградской области проводится подчищающая иммунизация против кори детей и взрослых, ранее не привитых, привитых однократно, не болевших корью, а также иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности на территории России.

- В настоящий период в области завершается подготовительный период к проведению подчищающей иммунизации против кори. Медицинскими организациями проводится работа по пересмотру медицинских отводов от прививок, и формируются планы подчищающей иммунизации. Прививки при подчищающей иммунизации будут проводиться для населения бесплатно в территориальных поликлиниках и силами прививочных бригад, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре. - Необходимости прийти в поликлинику уточнить свой прививочный статус к кори, и привиться при отсутствии сведений самому, и членам своей семьи.

Какие схемы прививок существуют? Дети получают две прививки: вакцинацию в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет, а взрослые при отсутствии сведений о прививках двукратно (вакцинация и ревакцинация через 3 месяца).

В этом году в Калининграде уже зарегистрирован один случай заболевания корью. Жительница Калининграда заболела, побывав на отдыхе в Филиппинах. Известно, что женщина проходила лечение в Калининградской областной инфекционной больнице.

… и клещевого энцефалита

В Калининградской области на данный момент зарегистрировано 48 пострадавших от укусов клещей, в том числе 18 детей. В текущем году зарегистрировано 2 случая болезни Лайма. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

- Одним из важнейших профилактических мероприятий по клещевым инфекциям является индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

- Прививки против клещевого энцефалита запланированы для 14 000 человек за счет средств регионального бюджета, - сообщают в ведомстве.

Вакцинации от клещевого энцефалита подлежат лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения; лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Напомним, иммунизации против болезни Лайма в России не проводится.