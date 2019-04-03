Житель Хабаровска переехал в Калининград, чтобы "успокоить душу и найти работу"

В центре Калининграда на улице Профессора Баранова в среду днем появился мужчина в защитного цвета куртке и с картонкой в руках. На картонке – длинная надпись: «Ищу работу! Помогите бездомному Христа ради, кто чем может. Нуждаюсь в одежде, обуви, продуктах, лекарствах и ночлеге. Без в/п. Мастер на все руки». Ниже был написан телефон: 8-914-417-24-29.

На улицах Калининграда часто можно встретить бездомных, но чтобы они просились на работу… В общем, корреспондент «Комсомолки» решил выяснить, как этот человек оказался на улице, и почему не может трудоустроиться традиционным способом (через биржу труда или с помощью сайтов частных объявлений).

Оказалось, что зовут его Алексей Меркулов. В Калининграде оказался по воле случая, сам же родом из Хабаровска.

- Какую вы работу хотите и как тут оказались?

- Я вчера только в Калининград прилетел. В хостел устроился на ночлег. Что мне посоветовали там, то я сразу и сделал. Делать я умею практически все. Кроме тяжелой физической работы, ко всему готов. Я – сапожных дел мастер, в строительстве и сварке понимаю. Также меня еще спасает то, что я всю жизнь не пью и не курю.

Оказался в Калининграде Меркулов после длинного путешествия, которое началось с поездки на Украину.

- Я на могилу к сыну ездил. Он у меня на Украине в 2015 году погиб. Ему предложили добровольцем пойти, он и согласился – поехал из Владивостока, а под Дебальцево погиб, - неохотно говорит он.

Известие о смерти сына подорвало здоровье пенсионера. Об этом он долго рассказывать не хочет. Говорит только, что в свои 63 года он теперь еще и диабетик. Из-за этого пришлось привыкать к новому графику питания и таблеткам.

- Из Украины я в Москву приехал, подумал, что там останусь. Но этот город организм мой не принял. Во-первых, хостелы там такие грязные, что ужас один.

- В здешних хостелах условия лучше разве?

- Тут прямо как будто коммунизм. Когда зашел, даже растерялся. Думаю, неужели за 400 рублей такой хостел может быть? В Москве почти за ту же цену, но грязища и пьяные морды одни. Тут же чистота, красиво, телевизоры стоят, кухня как на другой планете.

- Почему решили в Калининград поехать, а не на родину в Хабаровск?

- Я не хочу туда возвращаться. Не в работе даже дело, а в душе. Я решил спокойное место найти. Хотя бы лето пожить, чтобы душу успокоить. Еще у меня хобби есть: я магнитом из водоемов железо вылавливаю. Тут тоже ногами по песку вдоль моря походить хочу. Мне в московском хостеле ребята рассказали про Калининград, и я подумал: «А почему бы и нет?» Один парень служил тут, он много мне рассказал. А другие ребята, из Тюмени они, с деньгами помогли: «Да давай, батя, мы тебе билет купим!» Я думал, что они шутят, но не пошутили.

- Вы женаты?

- У меня было три жены, и все три алкашки. Я решил сам жить, уже почти 20 лет так живу.

- Знакомые здесь есть?

- Только с одним парнем познакомился в самолете. Он мне через интернет нашел два дешевых хостела. Вот на Карла Маркса, 19 я и заселился. До 6 апреля ночлег оплатил. Сейчас на еду немного денег осталось, лекарства тоже где-то на месяц хватит, а потом посмотрим. Может, поможет кто...