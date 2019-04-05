Круизные лайнеры ждут в Пионерском в 2020 году

Один из крупнейших на Северо-Западе

Терминал, который возводят в Пионерском по федеральной программе по развитию транспорта в России, обещает стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Запада.

- Первые суда в новом морском терминале ждем в 2020 году. Сейчас мы занимаемся выстраиванием сотрудничества между портом и туристским сообществом, чтобы активно его продвигать, - сообщил губернатор Антон Алиханов. - Нам бы хотелось, чтобы этот проект стал возможностью для калининградского бизнеса заработать, создать дополнительную прибыль, новые рабочие места.

Как рассказали на совещании, терминал будет располагать волнозащитными сооружениями, зонами ожидания и грузовыми площадками, пунктами пропуска через государственную границу для пассажиров, легкового и грузового транспорта и пунктами таможенного контроля. Причальная стенка длиной 725 метров позволит принимать практически любые круизные и грузопассажирские суда.

Уже есть проект фасада здания морского терминала. Его хотят украсить желтыми элементами – ну, куда же без параллели с янтарем? Туристов (для которых действует система 72-часового безвизового режима) будут встречать стойки турагентств, отделы с сувенирами, ресторан, кафе и магазины беспошлинной торговли. Появится большой зал для проведения конференций и выставок. На улице – стоянки для пассажирских шаттлов, рейсовых и туристических автобусов, такси и автомобилей.

Так будет выглядеть здание морского терминала.Фото: Правительство Калининградской области

Спорткомплекс в Филино

Обсудили в правительстве и развитие инвестиционно-туристического потенциала прибрежной зоны Балтийского моря. Речь, в частности, идет о создании большого спортивного комплекса в Филино. Его разместят там, где сейчас располагается лагерь «Балтийский Артек».

- Средства на проектирование и строительство спортивного комплекса уже заложены в федеральном бюджете – есть такая строчка у министерства спорта. Проектировать будут сразу и первую и вторую очередь. Первая очередь стройки будет стоить 6,3 млрд рублей. Никакого областного софинансирования не планируется, - сообщил губернатор.

Проект технического задания готов. Как рассказал Антон Алиханов, на побережье появится круглогодичный спортивный лагерь, эдакий «Сириус» от спорта. Под строительство объекта заложат и строительство магистральной инфраструктуры, водоотведения и т.д.

- Это решит очень большой объем проблем, который и ограничивает развитие территории Отрадного и всей части, которая левее Светлогорска, если смотреть на карту, - подчеркнул глава региона.

Сам «Балтийский Артек» планируют постепенно сделать стационарным, он переедет чуть западнее, на территорию, которую сейчас занимает Роспатриотцентр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Велодорожки построят от косы до косы

Губернатор напомнил, что в области будут реализованы два больших проекта по велодорожкам.

- У нас есть проект велодорожки на Куршской косе, есть проект большой велодорожки от косы до косы. По последней уже подтверждено финансированием по программе приграничного сотрудничества, - сказал Антон Алиханов. - Подразумевается, что этот проект будет включать в себя создание инфраструктуры для велосипедистов и возможности зарабатывать деньги. Мы обсуждаем с бизнесом, что еще нужно создать для развития туриндустрии в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Остров Русский на Балтийской косе: стали известны перспективы самой западной точки России

В правительстве России обсуждают перспективы развития Балтийской косы - самой западной точки страны. Как сообщил депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, весьма высока вероятность того, что на косе начнутся масштабные работы по строительству инфраструктуры, и Балтийская коса может превратиться в новый остров Русский (ПОДРОБНЕЕ).