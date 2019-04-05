Начали с детской площадки: как пенсионерка ввела в Чкаловске моду на благоустройство

В Чкаловске уже 10 лет работает детская площадка, организованная жителями соседних домов. Ежегодно она расширяет свою сферу влияния. Сейчас она начинается от дома №15 на улице Докука, вытягивается в длину примерно на сотню метров и подходит к забору детского сада, а по двум сторонам самодеятельное благоустройство граничит с ручьем и гаражным обществом. Идейный вдохновитель и основная рабочая сила, которая тянет на себе большую часть деятельности по приведению парковой территории в порядок, - пенсионерка Светлана Клинковская. Вместе со своим мужем она практически ежедневно дежурит на площадке, прибирает ее и координирует работу время от времени появляющихся волонтеров.

Все началось с клумбы

Началось все с переезда Светланы Витаутовны на новое место.

- Идея площадки была моя, - рассказывает она. - Мы когда еще на Беланова жили, в двухподъездном двухэтажном немецком доме, у нас был самый красивый палисадник. За него мне даже приз тогда вручили: книжку «Девчонка идет на войну» и гвоздику. Мне кажется, тогда в Чкаловске и пошла мода на благоустройство: люди стали заборчики красивые ставить, клумбы разбивать, а мы с мужем тогда же притащили куст сирени и посадили его рядом с домом.

Когда семья переехала на улицу Докука, рядом с домом было невзрачное гаражное общество, вдоль которого тянулась длинная свалка. На новом месте Светлана Витаутовна начала свою работу с клумбы.

- Я перетащила со старого места несколько хвойников и посадила их перед домом. А сейчас тут почти 160 елочек, посаженных мной с мужем за эти годы. Высаживали мы их, предварительно засыпая ямы и выгребая горы мусора.

Саженцы елочек Светлана не покупала – она их спасала с места строительства ЛЭП. Когда лесорубы повалили большие елки, на их месте взошли маленькие елочки, которые рано или поздно скосили бы. Сейчас же надо сказать, что деревца неплохо прижились на новом месте.

Светлана Клинковская показывает вход на площадку.Фото: Иван МАРКОВ

Арт-терапия

После уборки, обустройства клумбы и высадки первых саженцев Светлана взялась за строительство детской площадки и небольшого домика для хранения инвентаря. Несмотря на то, что домик вскоре был готов, инструменты продолжали воровать. Тем не менее, жители соседних домов не могли не заметить, что парковая территория между ручьем и гаражами преобразилась, и стали предлагать свою помощь. Со временем площадка, получившая название «Аистенок», стала чем-то вроде эпицентра самоорганизации местного сообщества. Одной из первых решила поддержать Светлану ее соседка Лидия Семакина.

- Лидия тяжело заболела, и я знала, что она чем-то хочет заняться, чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей, - говорит Клинковская. – Так как она еще и художница, в один прекрасный день Лида подошла ко мне и предложила бесплатно разрисовать забор и сарайчик. Родители гуляющих тут детей кинули клич в соцсетях, собрали денег на краски, и скоро тут все изменилось. Правда, одну свою работу Лида доделать не успела – в конце прошлого года она умерла.

Если сначала помощь соседей была либо сезонной, либо эпизодической, то сейчас, по словам Светланы Клинковской, ей постоянно помогают старшие школьники, которые приходят, спрашивают, что нужно сделать, и выполняют все поставленные задачи. В это время их родители, уже считающие площадку своей, приносят мешки для мусора, кисти, краски, песок, участвуют в субботниках и организовывают общие детские праздники. Также жители соседних домов уже второй год подряд скидываются на уничтожение клещей на площадке и прилегающей к ней территории. Буквально несколько дней назад они собрали более 6 тысяч рублей, и 24 марта нанятая ими компания провела обработку.

- Появилась еще активистка Оля Аристова, мы ее тут секретарем называем, она сделала группу в соцсетях, через которую оповещает жителей Чкаловска обо всех мероприятиях, - продолжает Клинсковская. – Там же проводится и сбор всех необходимых средств.

Местный учитель труда Анатолий Иосифович из школы тоже придумал мотивацию для своих учеников. Теперь он вместе со своими воспитанниками изготавливает на уроках домики для птиц и бельчатники (в районе площадки обитает 5 белок), которые потом развешивает на деревьях вокруг площадки.

- Мы с мужем стали собирать материал для поделок – поддоны деревянные разбираем и в школу несем, а ребята нам, например, деревянную мельницу сколотили, которая стоит теперь как украшение.

Незаконченная картина художницы Лидии Семакиной.Фото: Иван МАРКОВ

Подтянулись депутаты

Заметив активность в районе улицы Докука, к площадке потянулись и депутаты с предпринимателями. Директор строительной компании Ирина Губко, например, стала отправлять сюда машины с грунтом и песком для засыпки ям. Депутат Александр Пятикоп как-то купил новую садовую тачку вместо украденной и выделил деньги на строительство небольшого мостика через ручей. Бывший мэр Александр Ярошук выделил деньги на небольшой участок парковой дорожки (правда, сделал это только через два года после своего обещания). Также один из депутатов перед выборами вкопал недалеко от площадки турник.

- Как появилась возможность, мы стали участвовать и в конкурсе мэрии по благоустройству муниципальной территории – выиграли 40 тысяч рублей, которые потратили на качели. Потом организовывали сбор макулатуры – дети ее несли со всех квартир. Вырученные деньги мы тоже тратили либо на благоустройство, либо на покупку инвентаря.

Сейчас у Светланы Клинковской есть еще много задач: сначала надо разобраться с двумя подгнившими деревьями, грозящими упасть на пешеходную дорожку в районе детского сада, а потом продвигаться в сторону лесопарка, где тоже необходимо навести порядок.

- У нас многие стали на пробежки выбегать, пенсионеры скандинавской ходьбой увлеклись, а места приличного пока для этого нет. Будем дорожки делать. Работы у нас непочатый край. Но главное, что я стала замечать, как люди меняться стали. На нашей площадке никогда не курят и не пьют, хотя раньше такое было. Даже местные алкоголики, которые раньше ходили и сигареты стреляли, теперь предлагают какую-то работу выполнить, а уже потом сигарету попросят, - заключает пенсионерка.