Красноармеец Гавриил Хоменко день рождения отметил в разгар штурма Кёнигсберга

6 апреля 1945 года начался штурм Кёнигсберга, который продлился четыре дня. 9 апреля для нашего города – важная дата, мы вспоминаем славную победу.

А 8 апреля день рождения отмечает калининградский ветеран, участник штурма города-крепости Кёнигсберг Гавриил Хоменко.

Накануне праздника «Комсомолка» навестила фронтовика. Тот, когда узнал, что мы придем, сразу сказал: «Подготовлюсь, надену парадное». Так что Гавриил Иванович, как и обещал, встретил при медалях.

- 7 апреля 1945 был переломный день, стало понятно, что победим. 8 апреля продолжали штурмовать. А у меня – день рождения. Мог и голову сложить. На фронте пуля не разбирается – именинник или нет. Желание было одно – лишь бы не убили. Мы жили одним днем. Бой прошел – не убило и, слава Богу. А больше всего мы боялись двух вещей: плена и тяжелого ранения… Мне повезло.

Гавриил Хоменко в войну был рядовым пехотинцем. Отмахал много километров с автоматом наперевес.

- Это матушка-пехота. Сто верст прошел, и еще охота, – смеется ветеран. - Пехота всегда в первых рядах.

Боевой путь наш герой начал осенью 1944 года. Были страшные бои в Польше. Но дни штурма это особый разговор.

- Все дни штурма на бегу. Останавливаться нам не давали. Я и осмотреться не успел. Некогда было! Город я рассмотрел только в 1947 году, когда вернулся в Кёнигсберг после войны. В апреле 45-го в Кёнигсберге я пробыл четыре дня, а после штурма наш полк сначала двинул на Берлин, но потом переиграли и направили до Магдебурга, где мы узнали, что война закончилась.

Первая фронтовая фотография Гавриила Хоменко (он слева). Она датируется 1943 годом.

Сегодня Гавриил Хоменко живет один, год назад потерял супругу. Но ветеран старается не унывать.

- У меня одна внучка. Она здесь окончила университет, изучала польский язык и ездила на стажировку в Польшу. Там в нее поляк и втрескался! Предложил сыграть свадьбу. С тех пор она живет в Польше. Родили мне пять внуков, - на этих словах фронтовик расплывается в улыбке и встает, чтобы показать фотографии малышни.

Фотографии правнуков у Гавриила Ивановича висят на стене: старший, средний, младшие и самый маленький.

- Три девочки и два мальчика. Старшему 16 лет, кто-то в садик ходит. Последней внучке годик, только начала ходить. Девочка – прелесть, услышит голос отца или матери и тянется на ручки. Когда их нет, она с бабушкиных рук не слезает. А я к ним приехал, она ко мне без охоты идет. Но играем вместе с удовольствием, – говорит ветеран. – Я самый счастливый человек. Пару раз в году к ним в Польшу езжу. Но переезжать туда не намерен. Мне в Калининграде хорошо, не так скучно как там.

И теперь, внимание! Наш герой до сих пор работает в военно-следственном отделе Следственного комитета РФ. В канцелярии сидит с утра до полудня.

- Если бы я не работал, то просыпался бы в 8 или 9 утра и дальше – не пойми что. Так что у меня строгий график. Подъем в 7 утра, до полудня работаю. Ровно в 13:00 у меня регулярный обед. Уже потом иду на огород, - говорит Гавриил Иванович. – Всем советую больше двигаться и не лениться.

Гавриил Хоменко успевает заниматься и воспитанием молодежи. Выступает перед солдатами в воинских частях, перед школьниками. Например, в эту субботу вы можете встретить его в школе на улице Суворова.

А 9 мая – на торжественном возложении у памятника 1200 гвардейцам.

НАЗОВЕМ ПОИМЕННО

Список участников штурма Кёнигсберга

В 2005 году в специальном выпуске "Комсомольской правды" мы впервые дали полный список участников штурма города-крепости Кёнигсберг. Тогда нам для этого понадобилось несколько газетных полос. Но время неумолимо. И сегодня в живых остались лишь несколько десятков человек - участников того грандиозного и героического события. 27 героев живут в Калининграде, 16 - в городах и поселках области. Вот их имена.

КАЛИНИНГРАД

1. Абрамов Клавдий Александрович

2. Абрамова Анна Дмитриевна

3. Артюков Василий Игнатьевич

4. Башкина Альбина Павловна

5. Близнецов Константин Евгеньевич

6. Болдина Валентина Тимофеевна

7. Бубнович Александр Ильич

8. Бурмистров Дмитрий Иванович

9. Виноградов Борис Васильевич

10. Егоров Михаил Федорович

11. Ермаков Леонид Александрович

12. Ильина Евдокия Васильевна

13. Ковязин Иван Павлович

14. Кугот Михаил Елизарович

15. Лыков Евгений Семёнович

16. Медведев Иван Григорьевич

17. Пирожков Борис Петрович

18. Рожин Иван Максимович

19. Рыжий Георгий Зиновьевич

20. Семенцов Иван Яковлевич

21. Скляров Иван Ефимович

22. Сметанин Василий Тихонович

23. Тихонов Иван Дмитриевич

24. Томилов Николай Алексеевич

25. Устименко Борис Капитонович

26. Холявицкая Екатерина Петровна

27. Хоменко Гавриил Иванович

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Волков Иван Петрович (Гвардейский район)

2.Спиридонов Николай Семенович (Гурьевский район)

3. Чернов Василий Иосифович (Зеленоградский район)

4. Корнилович Николай Николаевич (Зеленоградский район)

5. Данченко Степан Осеевич (Неманский район)

6. Гоев Владимир Михайлович (Неманский район)

7. Скасырский Василий Алексеевич (Правдинский район)

8. Шевцов Лев Дмитриевич (Пионерский район)

9. Котенева Екатерина Николаевна (Пионерский район)

10. Григорьев Савелий Владимирович (Советский район)

11. Бочкарев Петр Прокопьевич (Светловский район)

12. Салихов Зия Салихович (Черняховский район)

13. Коростелев Николай Александрович (Черняховский район)

14. Ларионов Иван Ильич (Черняховский район)

15. Авраменко Мария Дмитриевна (Черняховский район)

16. Ивлева Александра Егоровна (Янтарный).

Информация предоставлена городским и областным советами ветеранов.