Прощай, история! На месте бывшей деревни Трагхайм археологам теперь искать нечего

Тема со строительством в историческом центре Калининграда, на улице профессора Севастьянова, 24, судя по всему, требует продолжения. Хотя бы потому, что при рытье котлована под строительство многоэтажного дома рабочие наткнулись-таки на старинные фундаменты, сложенные из внушительного размера валунов.

700 лет тому назад

Неизвестно уж, сообщали об этой находке, куда следует, или нет, но стройка продолжается полным ходом. А это значит, что Служба государственной охраны объектов культурного наследия правительства Калининградской области не посчитала за таковой бывшую деревню Трагхайм, которая располагалась в незапамятные времена на территории, включающей современные улицы Пролетарская, Сомммера, Рокоссовского, Иванникова и многие другие.

Ну, что значит в незапамятные? Впервые Трагхайм упоминается в письменных источниках в 1300 году, как владение Лёбенихта – одного из трех городов, позже составивших единый Кёнигсберг. Кстати, считается, что название деревни заимствовано из прусского языка и предположительно означает «Селение на выжженной земле». Вплоть до XVI века эта местность застраивалась довольно скупо – даже церковь, считавшаяся тогда важнейшим признаком любого поселения, здесь отсутствовала. Скорее, район представлял собой, как бы сейчас выразились, промышленную зону. На ручье, протекавшем там, где сегодня пролегает улица Рокоссовского, стояли многочисленные мельницы, обеспечивавшие энергией пороховой заводик, сыромятную мастерскую сукновальню и прочие производства.

В нашем случае знаковой датой можно считать 1528 год, когда Трагхайм получил собственный суд. Обязанности вершителя правосудия возложили на местного трактирщика, заведение которого процветало в начале Круг-штрассе (Трактирной улицы) – аккурат на нынешней улице Севастьянова, если еще точнее - на месте хрущевки под номером 16-22. Больше ста лет в деревне карал и миловал «судья по наследованию», пока, наконец, власти не назначили сюда полноценного судью (одновременно являвшимся представителем высшей администрации), придав ему сразу 11 чиновников и одну судейскую печать с изображением головы оленя между двух елей и надписью «Княжеская слобода Трагхайм, Кёнигсберг». Из довоенных строений сохранилось лишь располагавшееся по соседству с Трагхаймским судом здание городской тюрьмы, построенное уже в 1930-е годы. Сейчас в нем квартирует целый ряд различных организаций.

Так до войны выглядела кирха в Трагхайме.Фото: Bildarchiv

«Вынесенный» объект

Короче, интересующая нас стройка априори проходит в историческом центре города, культурный слой которого некогда стоял на учете вышеупомянутой правительственной службы, а значит, любые строительные начинания здесь непременно должны были предваряться археологическими работами. Но после ухода предыдущего руководителя ведомства Ларисы Копцевой действие соответствующего документа было приостановлено ее сменщиком на занимаемом посту. И теперь Евгений Маслов предпочитает руководствоваться 36-й статьей Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которая вопросы археологии фактически отдает на откуп застройщикам. Формально их обязывают сообщать о найденных артефактах, но в этом случае есть риск приостановки строительства с последующими расходами на археологов.

Как в такой ситуации поступит обычный бизнесмен, можно предполагать, но на Севастьянова, например, валунные фундаменты попросту раздробили отбойными молотками, закрыв тем самым проблему. Теперь уже «товарищам ученым и доцентам с кандидатами» ловить – то есть, искать в этом месте нечего, как выражаются специалисты на своем сленге, археологический объект попросту «вынесли». Стоит напомнить, что завершившиеся в конце прошлого года раскопки по другую сторону Нижнего озера – на улице Клинической принесли богатейший научный материал. Увы, но теперь можно лишь предполагать, какой урожай ожидал бы археологов в бывшем Трагхайме, который относят к историческому сердцу города.

Ненормальная ситуация

- На наш взгляд, это явно ненормальная ситуация, - говорит калининградский археолог Дмитрий Говердовский. – Ведь 36-я статья ФЗ закона «Об объектах культурного наследия» касается лишь уже выявленных объектов. Объект же на Севастянова официально даже не существует! Его нет на учете, он не значится ни в одном реестре памятников. А значит, не подпадает и под это федеральный закон. И чтобы объект стал выявленным, на нем необходимо провести хотя бы археологическую разведку.

Пока есть все основания полагать, что наметившаяся тенденция получит развитие. Ситуация, аналогичная той, что имела место на улице Севастьянова, складывается сейчас и в Рыбной деревне, и в районе синагоги. Пользуясь странной пассивностью ведомства господина Маслова, строительный бизнес сейчас активно действует под прикрытием закона, который и в самом деле можно трактовать достаточно широко.

Но думается, как строителям, так и надзирающим за ними чиновникам не следует забывать и о 243-й статье Уголовного кодекса РФ, карающей за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Потому что, хотя приказ о постановке на учет культурного слоя Калининграда приостановлен, сам культурный слой никуда не делся. И его наличие, скажем, на месте предстоящей новостройки в Рыбной деревне археологическая разведка подтвердила еще в 2014 году.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Черное море» и «Рай небесный» на самом деле стоило искать в Кёнигсберге

Надо заметить, Трагхайм был весьма любопытным районом Кёнигсберга. Например, здесь имелись свое «Черное море» и «Небесный рай». Первое представляло собой огромную, не пересыхавшую даже в жару, лужу с гнилой водой и плескалось между Врангель-штрассе и Типольт-штрассе (в современных ориентирах - улицы Черняховского и Галковского). Вторая достопримечательность, судя по названию - живописное местечко, ограниченное Типольт-штрассе и Каплан-штрассе (по-калининградски - улицей Галковского и Большим переулком). Неподалеку, на углу нынешних улиц Соммера и Иванникова, располагался Скалихиен-хоф, напоминавший о фаворите герцога Альбрехта - Пауле Скалихе, известном авантюристе XVI века, которого жители Кёнигсберга считали магом и чернокнижником.

Напротив двора Скалиха во времена правления Альбрехта стояла небольшая кирпичная мастерская, поставлявшая материал для строительства Кёнигсбергского замка. В 1624 году власти выкупили объект и поставили вместо него кладбищенскую часовню, впоследствии разросшуюся до полноценной церкви. Она простояла 76 лет, была разобрана и заменена новой, более просторной, сгоревшей осенью 1783 года от попадания молнии. Третью кирху на этом месте освятили к Рождеству 1784 года. Примечательна она была тем, что 24 ноября 1836 года здесь венчался композитор Рихард Вагнер.

Но подлинной гордостью Трагхайма до войны было отстроенное на улице Миттель-Трагхайм (угол Пролетарской и Соммера) величественное здание Правительства Восточной Пруссии. Во время боевых действий оно сильно пострадало, потом его использовали в качестве декораций наезжавшие в город киношники, а в 1960-х годах руины разобрали, построив на их месте жилые дома.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В историческом центре Калининграда опять начали стройку без археологической разведки

Очередная точечная застройка в Калининграде на сей раз производится по улице профессора Севастьянова, 24. Если верить, информационному щиту, к середине 2020 года здесь должен вырасти «многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой» (ПОДРОБНЕЕ).