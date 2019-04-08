Внимание, конкурс! Калининград выбирает лучшую медсестру

Уважаемые читатели! 12 мая – Международный день медицинской сестры. Начинаем готовиться к празднику уже сегодня! «Комсомольская правда» в Калининграде при поддержке министерства здравоохранения Калининградской области объявляет старт конкурса «Лучшая медсестра»!

Для того, чтобы уважаемая вами медсестра оказалась среди участниц конкурса, нужно сделать следующее:

1. До 22 апреля 2018 года прислать на электронную почту редакции «Комсомолки» в Калининграде» gazeta@kp-kaliningrad.ru красивый, качественный фотопортрет медсестры.

2. Также напишите (не жалейте слов!):

- Имя, фамилия медсестры

- Место работы в настоящее время

- Стаж работы

- Увлечения

- Достоинства

- Укажите свой телефон и имя (исключительно для редакции - вдруг понадобится уточнить информацию).

ВНИМАНИЕ! Дальше начинается самое интересное. С 24 апреля на сайте kp.ru мы представим всех участниц конкурса, начнется народное голосование. Итоги голосования, а значит – имя лучшей медсестры Калининграда – мы назовем 11 мая 2019 года, накануне Международного дня медицинской сестры!

Для победителя «Комсомолка» готовит подарок.

Ждем ваших писем с пометкой «Медсестра» по адресу электронной почты:

gazeta@kp-kaliningrad.ru

СПРАВКА «КП»

По итогам народного голосования на нашем сайте в 2018 году лучшей медсестрой признана Наталья Казаченко – медсестра поликлиники Гусевской районной больницы. Вдвойне приятно, что Наталья признана лучшей в своей профессии и по оценке профессионального жюри. Итоги конкурса «Врач года», «Медсестра года» региональное министерство здравоохранения традиционно объявило в конце прошлого года.

Участвуйте! Как показывает опыт, одна победа к любящим свое дело не приходит.

Время пошло!