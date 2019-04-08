2019-04-08T17:57:42+03:00
Происшествия

Трагедия в Янтарном: 28-летний дайвер утонул в собственный день рождения

В этом году это первая гибель подводного охотника за солнечным камнем у калининградских берегов
Ольга Гончарова
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Бушующие волны калининградских охотников за янтарем не останавливают...Бушующие волны калининградских охотников за янтарем не останавливают...Фото: Александр КАТЕРУША
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Говорят, что на Благовещение, большой православный праздник, нельзя начинать никаких новых дел, иначе беда. Но церковными предписаниями, народ не остановишь. Погода 7 апреля стояла отличная, волнение в море незначительное и калининградские дайверы массово уходили под воду в поисках янтаря. Ребята в гидрокостюмах ныряли у Пионерского, в Светлогорске, а наибольший ажиотаж наблюдался в Янтарном. Десятки лодок, сотни ныряльщиков. Весенний сезон открыт – и первая в этом году непоправимая трагедия. В море погиб молодой парень, звали его Александр, житель Гурьевского района. У него в это воскресенье был день рождения...

- Нырнул за янтарем. Жизнь оборвалась в 28 лет. Очень прискорбно, соболезную родным, - сообщил «Комсомолке» мэр Янтарного Алексей Заливатский. - Он с товарищами занимался подводной разработкой в море. Вот грунтом и завалило. Ребята поднялись на поверхность, Александра нет. Стали нырять, откопали, подняли наверх. Увы, уже без признаков жизни. Страшно, оборвалась еще одна жизнь. В прошлом году мы хоронили дайверов чуть ли ни каждый месяц. Погибло только у берегов Янтарного 7 человек!

За последние три года у нашего побережья лишились жизни почти 20 дайверов. Трупы ловцов за солнечным камнем прибивало к берегу в Литве через несколько дней после безуспешных поисков на нашей территории.

Напомним, морской промысел янтаря в калининградском регионе регулярно ведут около 500 человек. На подводную охоту за солнечным камнем приезжают из большой России. Среди жителей Янтарного не менее 200 мужчин от 25 до 45 лет занимаются смертельно опасным промыслом. Многие, не имея профессионального опыта, работают без страховки и соблюдения элементарных правил техники безопасности и охраны труда! Может завалить грунтом во время размыва подводной ямы, как в последнем случае, может отказать техника, что не раз бывало, может подвести здоровье, остановиться сердце. Тем не менее, на побережье несколько лет действуют целые артели. Средний заработок дайвера составляет 150-200 тысяч рублей в месяц. Для добычи камня под водой старатели используют мотопомпы, переоборудуют двигатели под размыв грунта. Технология проста. Размывают дно, втыкают трубу на глубину 12-14 метров, вгрызаются в грунт, извлекают янтарь. Это противозаконно. На региональном уровне поднимался вопрос о легализации частной добычи янтаря в море, но противников оказалось больше, чем сторонников, ведь бизнес этот полукриминальный.

В феврале Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней. Депутаты предлагают установить штраф до 1 миллиона рублей - для лиц, которые уже привлекались к административной ответственности за самовольную добычу камня. А, кроме того, незаконная добыча может караться лишением свободы на срок до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей. Если стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Обсуждение по карательным мерам по добытчикам полудрагоценных камней шло более года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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