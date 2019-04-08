2019-04-08T20:05:02+03:00
История современности

«Я был крепко ранен в голову»: как увековеченный в братской могиле стрелок оказался живым

Началась эта история с письма матери красноармейца Николая Борисенко
Иван МАРКОВ
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Николай Борисенко с супругой.Николай Борисенко с супругой.Фото: "Вальдавский музей"
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На самом деле, подобных ошибок, появлявшихся в суматохе боев, было довольно много. Как говорит создатель справочно-краеведческого сайта «Пруссия 39» Дмитрий Востриков, на воинских мемориалах, расположенных в Калининградской области, сотни, если не тысячи неточностей.

- Всего в северной части бывшей Восточной Пруссии, на территории которой сегодня находится Калининградская область с приграничными районами Польши и Литвы, нами выявлено 1976 случаев увековечения оставшихся в живых солдат и офицеров, - уточняет Востриков.

Бойцы либо получали тяжелые ранения, оставаясь на поле боя, либо просто отставали от своих соединений, и их записывали в убитые или пропавшие без вести, после чего командиры отправляли их родственникам страшные извещения. Часто бывало, что вслед за похоронкой приходил солдатский треугольник, в котором боец просил родителей или жену не волноваться. Такой случай произошел и с рядовым 275-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии Николаем Александровичем Борисенко.

Письмо матери

Всплыла эта история в конце 60-х, когда воспитанники СПТУ №1 поселка Низовье написали письмо матери увековеченного на мемориальной плите рядового Борисенко. Как сообщили «Комсомолке» в местном краеведческом музее, при училище тогда существовал клуб «Поиск», который занимался выяснением подробностей боев, происходивших в районе Вальдау (довоенное название Низовья). Участники тех сражений часто приезжали в поселок, привозили с собой военные фотографии и рассказывали о своих боевых товарищах. Также юные поисковики поддерживали родственников погибших солдат, завязывая с ними переписку.

15 ноября 1968 года от матери Николая Борисенко, Агафьи Ивановны, в Низовье пришел ответ. Его текст мы приводим полностью:

«Дорогие ребята, вы пишете мне, что мой сын похоронен в братской могиле вашего поселка, но мой сын живой. Сейчас он живет недалеко от нашей деревни в одном районе. Во время войны я получила извещение, что он погиб, но спустя неделю он прислал мне письмо с госпиталя. Он писал, что лежит в госпитале и крепко раненный в голову. А произошло это вот как. Во время боя он был ранен в голову и потерял сознание. Когда шли немцы, они думали, что он мертвый, и ушли, не взяв его. Когда шли наши санитары, они нечаянно нашли его и перенесли в госпиталь. Там он вылечился и вернулся домой. Сейчас он живет в деревне Большое Бабино Оршанского района Витебской области. Он имеет троих детей. У самой старшей дочери уже тоже есть ребенок. Он коммунист и работает бригадиром».

День Победы на месте "гибели"

Николай Борисенко, узнавший о том, что его судьбой заинтересовались в Калининградской области, начал переписываться с воспитанниками низовского СПТУ, а 26 февраля 1974 года он даже сообщил, что хочет приехать к ним. Копию этого письма «Комсомолке» передали в музее «Вальдавский замок» поселка Низовье:

«Здравствуйте, многоуважаемые ученики СПТУ-1. Я получил от вас письмо, за которое очень благодарен. Письмо пишет вам участник боев за освобождение бывшей Пруссии Борисенко Николай Александрович. Это было 21 января 1945 года. При наступлении наших войск я был крепко ранен в голову с правой стороны, и меня подобрали воины другой части. Я был без сознания, и меня поместили в полковой госпиталь. Потом переправили в Инстербург. А оттуда я попал в город Каунас. 2 мая меня отправили в город Уфу, где я окончательно лечился до июля 1945 года. Сейчас я – инвалид второй группы. Посылаю вам свое фото с женой и хочу вам сообщить, что я к 9 мая 1974 года приеду к вам. Прошу сообщить, до какой ж/д станции мне нужно ехать поездом «Москва-Калининград».

В музее нам сообщили, что Николай Александрович действительно приезжал в тот год на День Победы. Кто-то из местных жителей даже рассказал, что фронтовик не смутился из-за своей фамилии на воинском мемориале и якобы даже сказал: «Пусть будет».

Нередко письма от живых солдат и офицеров приходили их родным уже после того, как командование успевало по ошибке сообщить страшную весть о гибели на фронте. Фото: waralbum.ru

Нередко письма от живых солдат и офицеров приходили их родным уже после того, как командование успевало по ошибке сообщить страшную весть о гибели на фронте.Фото: waralbum.ru

Боевой путь

С помощью документов, опубликованных на сайте «Память народа», удалось выяснить, что Николай Борисенко был призван на войну 3 июля 1944 года в 18-летнем возрасте. Случилось это буквально через неделю после освобождения от гитлеровцев города Орша (родился Николай в деревне Брыли Оршанского района). Вместе с 275-м гвардейским стрелковым полком 91-й гвардейской стрелковой дивизии боец и отправился на запад.

Первая серьезная схватка, в которой принял участие Борисенко, произошла с 18 по 20 июля 1944 года после форсирования реки Свента на северо-западе Белоруссии. Противник за день предпринял семь контратак при танковой поддержке и непрерывно обстреливал переправу из минометов, но сбросить 275-й полк с западного берега реки ему не удалось. Доходило и до рукопашных схваток, в которых приняли участие даже минометные и артиллерийские расчеты. 19 июля бой, в который противник вступил со свежими силами (подоспели 2 батальона с 11 танками), возобновился. После второй контратаки, также перешедшей в рукопашную схватку, 275-й гвардейский стрелковый полк был вынужден оставить местечко Козловщизна (сегодня - Поставский район Витебской области), но сражение, в котором гитлеровцы потеряли около сотни человек убитыми, продолжилось. Несмотря на то, что у красноармейцев закончились гранаты и было ограниченное количество патронов к автоматам ППШ, сражение бок о бок со стрелками 279-го гвардейского полка, потерявшего за день 30 человек убитыми и ранеными, не останавливалось ни на минуту. В тот же день поддержать боевой дух солдат в расположение 91-й дивизии прибыл командир 5-го стрелкового корпуса Иван Безуглый и пополнение из резервов – учебный батальон. В итоге гитлеровцев удалось выбить из Козловщизны, и плацдарм на западном берегу Свенты был расширен и укреплен. Только за последние сутки этого трехдневного боя было убито 150 гитлеровцев, захвачено 13 ручных пулеметов и одна рация с ценным пленным из 157 полка 69 пехотной дивизии вермахта (эта дивизия 9 апреля 1945 года капитулирует перед частями Красной армии в Кёнигсберге).

Позже рядовой Борисенко помог окончательно освободить свою родную Белоруссию от захватчиков, а потом принял участие в Каунасской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных операциях.

И вот, в конце января служивший при штабе стрелок Николай Борисенко получил тяжелейшее ранение в районе Вальдау. Несмотря на то, что пишет он о 21 января, в документах указана другая дата «гибели» - 20.01.1945. Случилось это в 300 метрах юго-восточнее платформы Фрицен, недалеко от местечка Норгенен (сегодня Стрельцово Гурьевского района). Попавшему в госпиталь рядовому, можно сказать, повезло, - через две с половиной недели его 91-я гвардейская стрелковая дивизия, хотя и выйдет первой на побережье Балтики, но попадет в окружение вместе со штабом, и будет выбираться из него с тяжелейшими потерями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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