Федор Бондарчук – студентам в Калининграде: Снимать кино можно даже на телефон

В Калининград в пятницу приезжал известный режиссер Федор Бондарчук, который выступает почетным президентом фестиваля «Край света. Запад» (бесплатные показы с 26 апреля по 3 мая в драмтеатре). В БФУ прошла его творческая встреча со студентами. Провел встречу генпродюсер фестиваля Алексей Агранович.

Зал был полон: получилось не только задать вопросы, но и посмотреть кино.

О кино, конечно и говорили. Федор Бондарчук рассказал о своей Школе кино и телевидения «Индустрия». Она существует уже больше двух лет. Обучают молодых ребят не только режиссуре и операторскому мастерству, но и совсем, казалось бы, закадровым профессиям, таким как второй режиссер или звукорежиссер. Есть даже курсы компьютерного дизайна и графики.

В школе учится 200 студентов. Они уже успешно снимают фильмы. Шесть работ попали даже в основной конкурс короткометражного кино на «Кинотавре», а одна из студенток взяла гран-при фестиваля «Короче» в Калининграде.

В школе преподают известные кинематографисты, такие как режиссеры Егор Баранов («Гоголь», «Елки. Последние») и Александр Велединский («Живой», «Географ глобус пропил»). Например, Андрей Першин (он же Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Звоните Ди Каприо») читает лекции для сценаристов.

По словам Федора Бондарчука, сегодня у молодых людей, порой, нет времени на то, чтобы учиться 5 лет.

- Сегодня скорости другие. С того времени как я учился во ВГИКе, многое изменилось. Пленка, к сожалению, ушла. А доступность инвентаря, инструмента, необходимого для того, чтобы зафиксировать изображение, она колоссальна! В телефоне, который у каждого в кармане, уже стоит камера, на нее можно навесить оптику, туда же поставить цветокоррецкию. И все, можно снимать, кино уже готово! Пример – тот же Жора Крыжовников, который снял так свою первую короткометражку. Сегодня есть Сеть. Вы можете сами дистрибютировать свое кино, делать маркетинг и так далее. И у нас в школе многие с удовольствием снимают на телефон.

Федор Бондарчук надеется, что «Край света» станет инструментом по поиску талантливых и влюбленных в кино людей в Калининграде.

- Именно это меня и привлекло в новом фестивальном проекте - то, что он обращен к молодым и внимательным, но при этом не пытается с молодежью заигрывать и не смотрит на нее свысока. Я сам такой, мне это близко, - говорит режиссер.

Международный кинофестиваль «Край света. Запад» впервые пройдет в Калининграде. Зрителей ждут в драмтеатре на бесплатные кинопоказы. У фестиваля две конкурсных программы: детская и экспериментальная. Вне конкурса будут показаны анимационные полнометражные и короткометражные фильмы.

Но и это еще не все. В рамках фестиваля в Калининграде открывается сразу шесть творческих лабораторий: три для детей и подростков, три - для взрослых. Итог их работы которых представят на закрытии фестиваля.

«Кинолаборатория для подростков» - ребята в течение недели будут смотреть кино и говорить о нем, попробуют научиться снимать фильмы сами.

«Мастерская анимации» рассчитана на самых маленьких жителей Калининградской области - от 7 до 11 лет. За 5 дней участники смогут узнать обо всех стадиях создания мультфильма - от идеи и раскадровки до съемки и записи звука. Кураторы: студия анимации «ДА!»

«Мастерская градоустройства» - это занятия для школьников 8-11-х классов, которые живут в Калининграде, любят свой город и готовы узнать про него что-то новое.

«Мастерская доккино» посвящена не столько искусству документального кино, сколько разрушению стереотипов о том, что же такое документальное кино.

«Лаборатория документального театра «Улица Левитана». Исследование о жителях Калининграда, которое выльется в документальную пьесу.

К участию приглашаются жители города и области после 18 лет, располагающие достаточным временем с 23 апреля до 3 мая.

«Мастерская «Музей частной памяти». Работа посвящена созданию локального Музея частной памяти в калининградском Доме ветеранов. В основе экспозиции – истории ветеранов.

Внимание! Набор во все мастерские открыт и продлится до 20 апреля.

Подробности - на сайте kaliningradfilmfestival.ru