Противник разбит, над Фортом №5 подняли красный флаг

Главной боевой задачей для зрителей реконструкции, пожалуй, было добраться до Форта №5, расположенного на выезде из Калининграда. Сделать это оказалось непросто – Советский проспект наглухо встал в одну большую пробку.

И не удивительно. В погожий субботний день солнце так и манило к морю. Желающих поехать на побережье оказалось так много, что проспект забился машинами и автобусами.

Впрочем, в это время на территории «Форта Король Фридрих Вильгельм III» было и так многолюдно. Калининградцы пришли на праздник семьями, многие с детьми. Мальчишки заняли самые удобные позиции на склоне у рва.

Бойцы же заканчивали последние приготовления. Советские солдаты накачивали резиновые лодки, намереваясь совершить развед-заплыв. Защитники форта-крепости устанавливали пулемет. Где-то вдалеке негромко играла музыка.

Подготовка к заплыву.Фото: Александр КАТЕРУША

Бой начался с тревожного воя сирены. Тут же послышались выстрелы, на траву полетели гильзы.

Советские солдаты атаковав, быстро разгромили противника. Дымовая завеса, перестрелка, рукопашный бой, и вот, наши бойцы уже ведут пленного немецкого генерала.

Немецкий пулеметчик.Фото: Александр КАТЕРУША

Бой прошел по всем правилам военного искусства. Не обошлось без раненых (не по-настоящему, конечно).

Не обошлось без ранений. Кровь бутафорская, не пугайтесь!Фото: Александр КАТЕРУША

Ну а над фортом под салют из пистолетов и винтовок подняли победный красный флаг с серпом и молотом.

- Впечатления прекрасные. Очень много зрителей, которые привели детей. Ребятня смотрит, запоминает. А патриотическое воспитание молодежи – одна из задач музея. Завтра эта молодежь будет рассказывать своим детям о том, что происходило на этой земле. Чтобы не было так – забыли, перечеркнули и переписали историю, - говорит Александр Царенко, заведующий музеем «Форт №5».

Бой начался! Зрители наблюдают сверху.Фото: Александр КАТЕРУША

В реконструкции, по словам организаторов, участвовало около 70 человек.

- Участников было много. Кое-кто опоздал, мы дополнялись во время боя – отправляли группу немцев, - говорит Александр Царенко. – Участники просто не успели вовремя. Поэтому мы и перенесли начало реконструкции на час. Не все могли приехать сразу после работы.

После боя можно и пообщаться. немецкий офицер застегивает пуговицу на телогрейке советского бойца.Фото: Александр КАТЕРУША

Военно-историческая реконструкция «Штурм Форта №5» в Калининграде была посвящена 74-й годовщине штурма Кёнигсберга.