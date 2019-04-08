2019-04-08T12:45:35+03:00
Общество

Хозяин кедрового питомника под Зеленоградском бесплатно раздает саженцы каштана, дуба и кедра

Бывший житель Сахалина, а ныне калининградец Иван Санжаров хочет за несколько лет превратить Калининград в Кедроград
Светлана БАРОН
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Иван Санжаров.Иван Санжаров.Фото: Александр КАТЕРУША
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Хозяин питомника «Зеленоградские кедры» Иван Санжаров уже несколько недель раздает бесплатно всем желающим саженцы корейского и сибирского кедра, дуба и каштана. Забирать саженцы можно в питомнике в поселке Муромское, ул. Каштановая (600 метров от трассы). Об этом Иван рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Почему бесплатно?

- Семена дуба и каштана достались мне бесплатно, - объясняет Иван. - Мы с супругой насобирали их, просто отдыхая на природе. Они у меня проросли, я не понес на них затрат.

А кедры - это страсть Ивана Санжарова. Раньше он мечтал создать кедровый рай на Сахалине, а теперь надеется засеять кедровым лесом нашу область.

За прошлый год в зеленоградском питомнике взошло 130 тысяч кедровых ростков. В этом году Иван надеется на тысяч 200-250, 95 тысяч уже высажено.

- Мы высаживаем пророщенные орешки, это очень эффективная система посадки, но страшно трудоемкая. Партию, которую можно сажать сейчас, я получил в ноябре прошлого года, отбраковал пустые, заложил в ящики с песком. Вот сегодня апрель, и он дал небольшой росточек, - рассказывает Иван.

За полторы недели заводчик раздал 300 семян каштанов, 400-500 дубовых семян, а «кедрят» даже не считал. Их раздача продолжается. Садовод-энтузиаст утверждает, что условия Калининградской области уникальны для кедра.

- За десять лет на Сахалине ни один годовалый сеянец сибирского кедра не давал двух почек и больше. А тут за четыре месяца дают по 2-6 почек. И корневая система здесь лучше формируется. Их можно раньше пересаживать, - рассказывает Иван. - Уже школа №33 в Калининграде посадила мои кедрики, школа №4 в Балтийске. На очереди еще ряд муниципалитетов, садики.

Скоро будет Кедроград?

В 2019 году Иван Санжаров планирует пересадить в открытый грунт 500 саженцев кедров, в 2020-м — уже тысячу, а с 2021 года — по 15 тысяч саженцев ежегодно, и так до создания «Калининградского Кедрограда», как указано в проекте питомника.

Семена от Санжарова можно высаживать в любое время, главное не обломать корешок при посадке. Высота земли над скорлупкой - сантиметр. Пока деревцо не пробилось наружу, нужно поливать. Если сразу сажаете в открытый грунт, то первое время семечку придется охранять от мышей, белок и птиц. Росток можно поберечь дома, и только через год высаживать на улицу. Главное, при пересадке корень не оголять, переваливать с комом земли.

Также в питомнике Санжарова выращивают семена амурского бархата, сибирской и корейской пихты, лиственницы, лимонника китайского и можжевельника, дикого винограда, женьшеня, краснокнижного тиса. Но именно кедры впечатляют своей уникальностью. Эти деревья живут 600-800 лет. За первые четыре года вырастают всего на 15-20 см, зато потом начинается прирост, а через несколько десятков лет идут плоды. Тогда можно будет поставлять кедровый орех из Калининграда в Европу, мечтает кедрозаводчик.

Полное интервью с Иваном Санжаровым слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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