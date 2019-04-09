Закрываются до сентября: бассейн «Юность» капитально отремонтируют впервые за 30 лет

В Калининграде бассейн «Юность» закрывают 1 мая. Первый раз за 30 лет его ждет капитальный ремонт. В планах - оборудовать систему для сбора и фильтрации воды, поменять облицовку чаши бассейна, заменить морально и технически устаревшие стартовые тумбы. Кроме того, появятся контактные панели и электронная система хронометража, которая фиксирует старт и финиш пловцов.

Коснутся изменения и самого помещения бассейна.

- Кто был у нас, видел коричневую плитку на стенах. Видимо, в те годы, когда ее укладывали, не было других вариантов. Смотрится это мрачновато. Мы хотим покрасить стены современной водостойкой краской. Конечно, светлых тонов. Вода голубая, стены светло-серые. Все будет красиво сочетаться, - говорит «Комсомолке» директор «Юности» Владислав Матвеев.

О зрителях тоже позаботились – частично будет заменены трибуны.

Из областного бюджета выделили 20,5 млн рублей, еще 27,8 млн из казны города Калининграда. Плюс 1,5 млн рублей потратит на ремонт сама «Юность». Дополнительные средства пойдут на ремонт душевых и системы вентиляции.

Обновленный бассейн планируют открыть к 1 сентября. Впереди конкурсные процедуры, к началу мая должны определить подрядчика. Планируется, что работать будут 50-60 человек.

- Хотим все сделать как можно быстрее, поэтому зарядим 2-3 смены. Мы специально дождались летнего периода, когда у детей каникулы, а у тренеров – отпуска, - сказал директор бассейна и отметил, что маленькие ванные и учебные лягушатники для самых маленьких пловцов закрывать на ремонт не будут.