Как избавить Калининград от дотошной рекламы и визуального "мусора" - мнение главного архитектора

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов ответил на вопросы слушателей в эфире программы «Говорит Калининград»: про месячник благоустройства, дизайн-код и спасение «космического» фасада на улице Леонова.

- 20 апреля в Калининграде пройдет общегородской субботник, чиновники обязаны присоединиться. Вы уже решили, где займетесь уборкой?

- Пойду, куда скажут. Что касается грязных мест в городе, то за башней Врангеля все выглядит действительно удручающе.

- Скоро День космонавтики. А чем закончилась история с «космическим» фасадом на улице Леонова (советское панно варварским способом попытались закрасить - Ред.)?

- Собственник здания приостановил работы. Мы договорились, что фасад закрывать не будут, панели попросили снять до Дня космонавтики. Владелец понял весь резонанс и смысл этого панно. Улучшать там ничего не надо, просто привести в порядок все испорченное.

- Как проходит внедрение дизайн-кода в городе?

- Сделано меньше, чем требуется, но из года в год будет улучшение. Прошлый год был достаточно напряженным в плане общения с владельцами рекламных баннеров, сопротивляются сразу практически все - это защитная реакция на изменения. Когда не знаешь деталей, кажется, что идет негативный, вражеский процесс. Нам говорят: «пять лет назад у вас были одни требования, потом другие, сейчас третьи, а завтра будут четвертые». Но дизайн-код — это не форма, которая завтра уйдет, это система подхода к элементам внешнего облика городской среды. Она не будет меняться. Очень много предпринимателей стали нашими союзниками, когда уловили, в чем смысл дизайн-кода, даже сами стали проявлять инициативу. Ведь они сами выигрывают, лучше подают рекламу.

- Про визуальный мусор: избавимся ли мы когда-нибудь от висящих проводов на улицах?

- Есть такой термин «чистое небо» - когда коммуникации уходят в коллекторы. Это эволюционный процесс, статус и уровень города. Мы говорим об этом на планерках, мы к этому идем. Но нужно финансирование и программа.

- Недавно в Зеленоградске появился (а потом пропал) «кошачий» светофор. Как вы к этому относитесь и что может стать фирменной «фишкой» Калининграда?

- Дорожное движение — штука серьезная, лучше так не делать. А что касается брендирования города, узнаваемости, что этого не сделаешь чиновничьим решением. Это должно быть связано с предпринимательством. Символом может быть все, что угодно. Якорь, парус, корабль, янтарь, журавль в гнезде на столбах.

- Как вы относитесь к хомлинам?

Положительно. Мы в свое время согласовали этот проект. Чем больше таких малых форм, скульптур, которые разнообразят пространство, тем лучше.

- Скоро лето. Какими в этом году будут летние кафе?

- Основным требованием для каждой временной пристройки при стационарном заведении будет обязательный демонтаж, чтобы обеспечить сезонность сооружения. Временная схема действует с начала апреля до конца октября, после чего временные кафе должны быть разобраны.

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