Они штурмовали Кёнигсберг: в Чкаловске торжественно похоронили останки 171 красноармейца

В понедельник на воинском мемориале в Чкаловске торжественно похоронили останки 171 бойца Красной армии, которые в начале апреля были обнаружены при реконструкции аэродрома «Чкаловский». Церемонию посетили ветеран Великой Отечественной войны Николай Щербаков, губернатор Антон Алиханов, мэр Калининграда Алексей Силанов, представители министерства обороны, УМВД, МЧС и других структур и подразделений.

Николай Щербаков вспомнил, как проходили похороны погибших солдат в освобожденном городе Кривой Рог в феврале 1944 года.

- Товарищей, которые погибли за город, хоронили с духовым оркестром. А как мы до этого шли? Порою посреди поля погибал человек. Зима. Кое-как ставили столбик маленький, и было не известно, уцелеет он или нет, - рассказал фронтовик.

Обратив внимание на одну-единственную фотографию бойца, под которой было написано «младший сержант Иван Ильич Коваленко», Щербаков продолжил:

- Я чувствую большую вину перед ним. Что он, отдавший жизнь за Родину, был в небытии столько лет. Да еще и с клеймом без вести пропавшего. Не очень хорошо относились к этим людям некоторые злые языки. Говорили: «А вдруг он перебежал к врагу?» Нет, наши люди сражались до последнего конца. Мы виноваты перед ним, и Родина обязана вечно его помнить. Мы не плакали от боли, но не жалели слез на могилах друзей. Теперь, Иван Ильич, ты с нами. И скоро мы с тобой, наверное, встретимся в Бессмертном полку.

На митинге присутствовали и родственники Ивана Коваленко. Внучка младшего сержанта Юлия Журавлева приехала из Волгограда уже со своей внучкой

- К сожалению, нам его живым увидеть не довелось, - рассказывает она. – Он был с Украины, из села Большая Андрусовка Кировоградской области. Маме было 14 лет, когда дед ушел на фронт. Конечно, рассказывала мне, что он был очень веселым и открытым.

Вместе с Юлией приехал ее брат Юрий Кропочев из Новосибирска с дочерьми Марьей и Дарьей. Дочки героя приехать на похороны своего отца с Украины, к сожалению, не смогли в силу своего возраста.

- Одной из них 93 года, а другой 80, - продолжает Юлия. – Несмотря на сложности, я к ним езжу. И они, конечно, знают, что мы сегодня в Калининграде.

По словам руководителя поискового отряда «Совесть» Руслана Хисамова, установлены все имена погибших бойцов. Они штурмовали Кёнигсберг в составе 235-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Среди них оказался и Герой Советского Союза Иван Дворский, который 5 апреля 1945 года во время боев за форт № 5 первым в своем подразделении преодолел заполненный водой противотанковый ров и установил свой пулемет, открыв огонь по противнику. Погиб Дворский 7 апреля.

Работы по эксгумации в районе аэродрома «Чкаловский», которые проводились под руководством председателя ассоциации поисковых отрядов «Память» Евгения Завертанова, не закончены.

- Там еще есть останки, - говорит Завертанов. – Работы были приостановлены по техническим причинам. Работало главное управление обустройства войск. Сейчас администрация города будет принимать решение по эксгумации останков на территории аэродрома. Рядом есть еще офицерские и госпитальные захоронения. Как все разрешения будут получены, подключатся поисковики.