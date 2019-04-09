Министр культуры заступился за калининградских хомлинов: "Не знаю, кому они насолили"

В калининградском министерстве культуры и туризма пошедший 2018 год теперь считают новой точкой отсчета. Понимая, что успех и туристический всплеск мундиаля в ближайшее время повторить вряд ли удастся, чиновники ставят амбициозные задачи.

- В прошлом году мы увидели рост потока туристов на 15 процентов, в этом году рассчитываем на 8 процентов, - рассказал на пресс-конференции министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Рассчитываем и на увеличение количества денег, которые туристы потратят в Калининградской области.

Про инсталляцию на острове

Если верить статистике, то за прошлый год порядка 200 туристов вернулись в Калининград по Fan-ID - документу болельщика, который действовал на время ЧМ по футболу и был продлен до конца года.

Одним из факторов успеха в министерстве называют презентации и работы в соцсетях. В этом году регион участвует в пяти крупных выставках. Также делают упор на мероприятия, такие как фестивали «Край света. Запад», «Короче», «Балтийские дебюты».

Ждут нас и совсем новые события. Так, на острове Канта с 26 апреля по 9 июня пройдет Фестиваль китайских фонарей.

- Если идти по главной аллее, то с правой стороны будет большой зеленый массив с дорожками. Там и будут размещены китайские фонари, - рассказал Андрей Ермак.

По словам министра в Калининград приедут специалисты из Китая, которые и проведут инсталляцию.

- В темное время суток там можно будет гулять под свет этих китайских фонарей. Чтобы погрузиться в атмосферу, нужно будет купить билет и зайти на территорию фестиваля, - уточнил Андрей Ермак. – Но вход на сам остров, конечно, будет бесплатным.

Про хомлинов

Андрей Ермак считает, что в Калининграде стоит продолжить установку маленьких скульптур хомлинов, несмотря на то, что авторы решили заморозить проект. Напомним, в марте к губернатору обратился с письмом архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, потребовавший остановить распространение неоязычества в регионе.

- Письмо действительно поступило. Мы ответим коллегам, что их точка зрения с нашей не совпадает, - заключил Андрей Ермак. - Этот проект мне нравится, я этого не скрываю. Связка из семи хомлинов, объединенных в пешеходный маршрут для популяризации наших достопримечательностей – это удачная идея. Не знаю, кому хомлины насолили. Возможно, сыграл роль весенний аспект, когда людям требуется особое внимание. В этой ситуации РПЦ подставили и это очень неприятно и неправильно. Они сами никогда и не возражали и не выступали против скульптур или персонажей, которых в регионе много: коты в Зеленоградске или Нимфа в Светлогорске. Кого только у нас нету, кого можно связать с различной мифологией, начиная египетской, заканчивая древнегреческой!

По словам министра, хомлины в связи со скандалом получили неплохую рекламу.

- Я бы на месте собственников этого бренда сейчас бы масштабировал всю эту историю. Сейчас, в День селедки, поставил бы хомлина у Музея Мирового океана. Потому что такого желающих сфотографироваться с этим хомлином никогда не будет! Не знаю, почему они решили отложить установку этой скульптуры и проводят какие-то опросы. Результат опросов очевиден – безусловное большинство будет выступать за хомлинов, – говорит Андрей Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининграде церковь и КПРФ выступили против семейки гномов Хомлинов

В Калининграде разгорается скандал из-за обращения архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима к губернатору Антону Алиханову с требованием остановить распространение неоязычества. К обращению присоединилась и депутат областной думы от КПРФ Екатерина Королева (ПОДРОБНЕЕ).