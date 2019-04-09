2019-04-09T22:05:38+03:00
Звезды

В Калининграде на основе коллекции открыток футболиста Юрия Жиркова выпустили альбом с видами Раушена

Презентация книги пройдет 24 апреля в областной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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Основу альбома составила коллекция Юрия Жиркова.Основу альбома составила коллекция Юрия Жиркова.
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В Калининграде издали книгу с открытками конца ХIX – начала ХХ века «Раушен. Курорт на Балтийском море». Как рассказала «Комсомолке» автор альбома Александра Макаревич, проект реализован при участии футболиста Юрия Жиркова, коллекционера и сотрудника музея «Фридландские ворота» Дениса Дунаевского, и директора музея «Колесо истории» Ларисы Быстровой.

- Большая часть видовых открыток в книге - из коллекции Юрия Жиркова. У него солидное собрание почтовых открыток и он с радостью согласился поучаствовать, - рассказывает Александра.

Юрий Жирков уже давно собирает военный антиквариат, амуницию времен Второй Мировой войны, открытки и посуду из Восточной Пруссии.

- Много времени при подготовке альбома заняла исследовательская часть. Мы изучали открытку, устанавливали ее издателя и так далее. В книге вы прочитаете об истории мест и заведений бывшего Светлогорска, которые изображены на открытках.- рассказывает автор.

В альбоме, который печатали в Литве, 147 изображений, подробные подписи, три вступительные статьи с историческим очерком.

Планируется презентация книги 24 апреля в 18:30 в Калининградской областной научной библиотеке. Пройдет презентация и в Светлогорске (дата и время уточняется).

Отметим, издание продолжает серию тематических альбомов, передающих облик городов Калининградской области (бывшей Восточной Пруссии) в довоенный период через призму почтовой открытки: Советска/Тильзита, Калининграда/Кёнигсберга, Гусева/Гумбиннена, Балтийска/Пиллау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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