Был сбит над Пиллау, но выжил: рассказ участника штурма Кёнигсберга Константина Близнецова

В Калининградском доме ветеранов сегодня проживают всего два участника штурма Кёнигсберга: Константин Евгеньевич Близнецов и Иван Павлович Ковязин. Если у воевавшего в минометной роте Ивана Павловича многие подробности тех боев уже постепенно стираются из памяти, то бывший летчик Константин Близнецов помнит годы войны в мельчайших подробностях. Ими он 9 апреля поделился с корреспондентом «Комсомолки».

В 1941 году 15-летний Костя жил в городе Ишимбай в Башкирии. В июне на фронт призвали его отца Евгения Ефимовича, и у семьи начались тяжелые времена. Через пару месяцев в Ишимбай из Баку был эвакуирован машиностроительный завод имени Сталина, и, несмотря на то, что Костя учился тогда в восьмом классе, он решил пойти на завод.

- Завод начал работать в 1942-м, выпускал мины, и всех пацанов покрепче и которые более-менее подходили, привлекли на производство, - вспоминает ветеран. - Я стал учеником токаря и к работе приступил с апреля: 8 часов в сутки работал и 3 часа учился в 9 и 10 классе.

Потом Костя вместе со своим другом решил пойти в летное училище. Правда, друг летную комиссию пройти не смог.

- Через военкомат меня отправили на пересыльный пункт в Уфу, далее – в Уральск, в перебазированную в этот город Ворошиловградскую военную авиационную школу. Это был уже сентябрь 1943 года. А потом всем, кто хотел побыстрее попасть на фронт, предложили пройти трехмесячные курсы стрелков-радистов. Конечно, я пошел, - усмехнулся Константин Евгеньевич.

Советские бомбардировщики Ту-2 летят на выполнение боевого задания.Фото: waralbum.ru

Проучившись три месяца, Константин Близнецов попал 454-й бомбардировочный авиационный полк, где начал летать стрелком-радистом на бомбардировщике Ту-2.

- Экипаж у этого самолета – 4 человека: пилот, штурман, стрелок-радист и стрелок. Стрелок лежал в хвосте самолета, а штурман с пилотом – в кабине наверху. Я же сидел в кабине внизу. Это самый мощный бомбардировщик тогда был, его в серию запустили только в 1944-м году. Бомбовая нагрузка у него была 3 тонны, и дальность полета хорошая.

Конечно, точный план полетов Константин Близнецов не запомнил. «Я же не штурман все-таки», - отшучивается он, но первый вылет на бомбардировку Кёнигсберга в памяти у летчика отложился.

- Это было 6 апреля, - вспоминает фронтовик. – А потом после штурма города нас направляли бомбить Пиллау, где на тот момент было огромное скопление военных кораблей. Можно сказать, что повезло нам, так как истребительную авиацию немцев к тому моменту практически подавили.

По словам Близнецова, во время каждого полета над Пиллау приходилось наблюдать «море зенитного огня»: палили и с кораблей и с наземной артиллерии.

- В этот момент сопровождавшие нас истребители отходили, чтобы не попасть под зенитный огонь. И вот во время одного из вылетов наш самолет немцам каким-то образом удалось зацепить. Это было как раз над Пиллау 14 апреля. Мы уже отбомбились, и тут осколком нам пробивает левую плоскость, от которой тут же пошел белый шлейф дыма. Мы поэтому на свой аэродром в Шяуляй не пошли, а пошли для вынужденной посадки на Кёнигсберг. Левый мотор мы сразу отключили, чтобы он не загорелся. Но ничего не вышло, двигатель все равно вспыхнул, и перед самым Кёнигсбергом пришлось прыгать. Стрелок тогда погиб.

Далее полк был переброшен в Высоко-Мазовецк, из которого его самолеты начали делать налеты на Берлин. А после подписания акта капитуляции он перебазировался в Познань.

- В Познани мы провожали полк Нормандия-Неман, который в Париж улетал. Мы столы приготовили, но французы сказали, что не смогут с нами посидеть. В итоге, пообнимались, расцеловались и попрощались. Впервые так встретились, раньше только в воздухе их видели. Помню, что сопровождали их тогда два наших самолета Пе-2.

Уже ближе к концу разговора Константин Близнецов, демонстрируя свои медали, сказал, что дети часто спрашивают у него, какая награда для него ценнее всего.

- Вот эта, - показывает Близнецов медаль «За победу над Германией». – После ее получения война закончилась, в которой миллионы наших солдат погибли. Ценнее ее быть ничего не может.