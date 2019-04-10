Евгений Гришковец написал письмо президенту Зеленскому во сне

Выборы на Украине, второй тур которых состоится 21 апреля, и борьба за власть Владимира Зеленского и Петра Порошенко продолжают будоражить общественность. Писателю Евгению Гришковцу уже снятся сны, связанные с беспрецедентной политической гонкой.

«Мне приснилось очень и очень ясно, что я пишу письмо Владимиру Зеленскому», - сообщил драматург на страницах своего интернет-дневника. - Внутри моего сна Владимир Зеленский уже давно был избран президентом, и к этому я относился как к делу привычному, состоявшемуся и устоявшемуся. Помню, что писал аккуратно на бумаге…».

По словам писателя, сон был настолько реальным, что он неплохо запомнил текст письма. А, проснувшись, «некоторое время пребывал в уверенности, что то письмо было мною действительно написано».

Далее Евгений Гришковец приводит большой текст письма президенту.

«От всей души прошу Вас в самом ближайшем времени отменить запрет на въезд в Украину российским деятелям науки, искусства и культуры, список которых представлен на украинском сайте «Миротворец», - на это делает упор во сне Гришковец.

Также писатель отмечает в письме, что «от существующего запрета страдают прежде всего граждане Украины», особенно те, которые любят театр.

Во сне же Гришковец выражает уверенность в том, что «отказ от запрета на въезд российских деятелей культуры и науки будет воспринят с радостью и воодушевлением как в России, так и в Украине».

Подписался драматург следующим образом: «С почтением, российский писатель Евгений Гришковец».

При этом писатель признается, что не знает, как относиться к приснившемуся.

«Но писал я во сне его очень серьезно. И обязательно отправил бы письмо, если бы не проснулся», - отмечает Евгений Гришковец.

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