Подай заявку и получи деньги на стартап! В Калининграде начался конкурс для предпринимателей “Бизнес Баттл”

В Калининградской области стартовал конкурс для предпринимателей “Бизнес Баттл”, целью которого является поиск и отбор наиболее инновационных и перспективных бизнес-проектов.

- Суть проекта “Бизнес Баттл” проста, - объяснила один из организаторов конкурса Елена Волова. - Каждый автор бизнес-идеи или стартапа до 26 апреля подает заявку на сайте проекта. Затем формируется пять команд, каждой из которых руководит кто-то из наставников - успешных калининградских предпринимателей. Под наблюдением инвесторов, в число которых также вошли известные бизнесмены, участники проходят несколько этапов бизнес-состязания, в итоге побеждает один, наиболее перспективный участник. Его проект имеет высокие шансы на реализацию, кроме того, он получает главный приз - бесплатное обучение в Институте бизнеса по программе MBA. Кроме того, будет определен и победитель в номинации “Общественное признание”, которого наградят промопакетом от медиагруппы “Западная пресса”.

Как отмечается, наставниками участников “Бизнес Баттла” выступили Олег Пономарёв (“СПАР-Калининград”), Алексей Козак (KODE), Сергей Лютаревич (“За Родину”), Андрей Горохов (“Экобалтик”) и Елена Шендерюк (банк ВТБ). Среди инвесторов не менее известные предприниматели: Сергей Рыжиков, Николай Власенко и Богдан Яровой.

- Члены клуба инвесторов могут поддержать понравившийся им стартап на любом этапе проекта, - пояснила Елена Волова.

Проект “Бизнес Баттл” поддержал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Концепция «Бизнес Баттла” привлекает не только поиском новых интересных бизнес проектов, но идеей наставничества, командной работы и взаимодействия, несмотря на состязательную суть проекта, - отметил глава области. - Уверен, что организаторы “Бизнес Баттла” смогут создать полезный и действенный инструмент продвижения и поддержки наших предпринимателей.

Проректор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сергей Мясоедов в свою очередь заметил, что “такие проекты как “Бизнес Баттл” - одна из возможностей для авторов бизнес идей не только заявить о себе, но и получить поддержку наставников и инвесторов”.

Проект реализуется медиагруппой “Западная пресса” при поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова и правительства региона. Генеральным партнером “Бизнес Баттла” выступил ИБДА РАНХиГС (Москва). Партнеры проекта - КТПП и Фонд поддержки предпринимательства.

Оставить заявку на участие в проекте можно на сайте проекта “Бизнес Баттл”:

Кстати, заочный этап уже стартовал и даже появилась первая заявка. Поторопитесь!