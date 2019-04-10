2019-04-10T18:34:22+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi появился еще в восьми поселках Калининградской области

Подключиться можно в радиусе до 100 метров от точки доступа
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В конце марта «Ростелеком» ввел в эксплуатацию беспроводные точки доступа в интернет в восьми селах Калининградской области. Общедоступные бесплатные точки Wi-Fi заработали в следующих населенных пунктах:

- Дорожное, Куликово и Рощино Зеленоградского городского округа;

- Акулово и Ракитино Неманского городского округа;

- Новоуральское и Садовое Краснознаменского городского округа;

- Невское Нестеровского муниципального района.

Подключиться к бесплатному интернету можно в радиусе до 100 метров от точки доступа. Скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/с.

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Работы «Ростелеком» выполнил в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Десятилетний государственный контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи действует с 13 мая 2014 года. Для восьми точек Wi-Fi компания построила более 40 километров волоконно-оптических линий связи. Всего за время реализации проекта «Ростелеком» открыл в регионе 105 точек коллективного доступа в сеть интернет. Для этого специалисты проложили более 500 километров волоконно-оптических линий связи.

- Мы живем в цифровом мире, многие услуги как государственные, так и коммерческие мы можем получать в два клика на мониторе. Для этого важно иметь доступ в интернет. Для обеспечения жителей малых сел возможностью и была принята федеральная программа по устранению цифрового неравенства, - рассказал директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов. - Центр мониторинга «Ростелекома» видит статистику потребления трафика в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Цифры говорят о том, что востребованность интернета в селах Калининградской области растет каждый месяц.

НА ЗАМЕТКУ

Как подключиться к бесплатному Wi-Fi в поселках, где установлены точки доступа

-выбрать сеть RTOpen для регистрации в личном кабинете и подключения «Универсальной услуги связи Wi-Fi». В личном кабинете нужно указать номер своего мобильного телефона;

-на номер указанного телефона придут логин и пароль для безлимитного бесплатного доступа в интернет через сеть RTWiFi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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