Павшие герои все еще стоят в «очереди на увековечение»

Мемориал в Прегольском – уникальный. Он воссоздан на месте того, что был уничтожен.

В 1973 году в рамках всесоюзной кампании по укрупнению воинских захоронений под покровом ночи памятник в Прегольском снесли, а братскую могилу – сняли с учета. При этом кости оставили на прежнем месте. Однако имена многих из тех, кто там лежит, на другие мемориалы так и не перенесли. И в результате воины «потерялись». О том, что они покоятся в Прегольском, напоминали лишь деревья, когда-то посаженные по периметру захоронения.

Как и большинство калининградцев, я тоже не знал об этой истории. Но в 2010-м пришло письмо из Курской области от родных гвардии рядового Василия Теряева: помогите найти его могилу. Теряев погиб и был похоронен в Гросс Хольштайне (ныне – Прегольский). По документам, мемориалов там уже не значилось. Однако выехав на всякий случай на место, я обнаружил братскую могилу. Точнее, то, что от нее осталось…

С помощью военно-мемориальной службы Балтийского флота удалось убедить городскую администрацию, что захоронение следует привести в надлежащее состояние. И 19 октября 2012-го в Прегольском был открыт новый мемориал на старом месте. Но, увы, до конца то дело так и не сделано.

На плитах выбиты имена 27 человек. Хотя уже в 2012-м в ходе поисковой работы была установлена еще сотня «забытых» воинов. Однако то список уточняли, то не та подпись под ним стояла. А затем в мэрии этот мемориал вдруг надумали расширить – чтобы там перезахоранивать останки советских воинов, обнаруживаемые на территории города при земляных работах. Правда, денег на реализацию проекта не нашлось…

К выбитым на плитах именам родственники приносят не только цветы, но и фото. Родные «потерявшихся» солдат пока лишены такой возможности.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Расширения мемориала до сих пор не случилось. При этом чтобы увековечить там имена «забытых» воинов, ждать второй очереди не нужно. Для новых плит место на мемориале есть, специально было оставлено. А сумма на это требуется явно не астрономическая. Во всяком случае, меньше, чем на задуманное в мэрии планов громадье.

В мае 2018-го на калининградском радио «КП» побывал мэр областного центра Алексей Силанов. Узнав в ходе того эфира о ситуации с увековечением в Прегольском, мэр взял на контроль эту ситуацию. А «Комсомолка» в свою очередь пообещала, что будет следить за развитием событий. Думалось, что через год расскажем о благополучном завершении этой затянувшейся истории. Но пока, получается, вынуждены лишь напомнить мэру о том, что на мемориале в Прегольском по-прежнему ничего не сделано.

P.S. Готовя этот материал к публикации, редакция направила его Алексею Силанову. В Фейсбуке, где у мэра есть своя личная страница, он уже поблагодарил за сигнал и обещал разобраться: «Лично сам выеду и перепроверю». Как он написал, по Прегольскому ему «ранее докладывали, что все сделано. Уточню».

А В ЭТО ВРЕМЯ

С краской в стране напряженка?

Накануне того радиоэфира годичной давности мы попросили главу города решить вопрос и с памятью о гвардии ефрейторе Вениамине Семкове. Придя в студию, мэр сказал: имя Семкова уже нанесено на плиты мемориала на улице Киевской. Но, к сожалению, и там получилось не совсем хорошо.

Уже вскоре в Калининград приехал внук Семкова. И что же он увидел? Да, благодаря вмешательству Алексея Силанова имя воина спустя 73 года после гибели наконец увековечили. Однако при этом почему-то не выбили его звание. Хотя место оставлено! В результате – все со званиями, кроме Семкова.

Впрочем, даже имя его еще попробуй прочитай. Равно как и все остальные имена-звания. Дело в том, что плиты на этом мемориале не подходят для надгробий – камень там такой, что выбитые буквы с трудом различимы.

Раньше эту проблему решали путем покраски эпитафий. Но теперь, видимо, с краской в стране напряженка. 8 апреля я посетил мемориал на Киевской. Все осталось так же, как и было год назад. В общем, имена есть, а прочитать – нельзя. Никто не забыт…